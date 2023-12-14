«Четыре миллиона первых»: в «Движении Первых» подвели итоги 2023 года «Движение Первых» отчиталось о работе в уходящем году

Региональные отделения в каждом субъекте РФ, более 4 млн новых членов, единая организационная система управления, а также многочисленные реализованные проекты и программы, направленные на патриотическое, социально-культурное и трудовое воспитание молодежи. И это далеко не полный итог работы «Движения Первых» в 2023 году. Что еще было сделано «Движением Первых» – в материале «Газеты.Ru».

«Помочь детям, подросткам, молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни (…) именно в этом - залог успешного будущего нашей страны», – озвучил президент Владимир Путин поставленные перед «Движением Первых» цели. Он отметил, что движение, созданное в июле 2022 года по инициативе самих детей и при его поддержке, состоялось.

По всей стране

О том, что движение состоялось, говорят и сами цифры. Только за минувший год более 4 млн человек присоединились к «Движению Первых». Ребята сами инициировали создание и участвуют в деятельности своего первичного отделения. Они включились в активную коллективную жизнь, а также реализуют свои начинания в интересах всего российского общества.

Первичные отделения движения действуют не только в школах и учреждениях СПО, но и на базе вузов, организаций дополнительного образования, инфраструктуры молодежной политики, спорта, культуры и на предприятиях. Их уже более 40,5 тысячи во всех регионах страны. В каждом новом субъекте Российской Федерации открыто региональное отделение, созданы региональные координационные советы под руководством глав регионов. Всего в новых регионах открыто более 1300 первичных отделений, объединяющих около 40 тысяч детей и подростков. Если изначально в «Движение Первых» вошли 26 детских и молодежных общественных организаций России, сейчас их уже 49.

Таким образом, движение сформировало единую систему управления, которая охватывает все этапы взросления ребенка и вовлекает в реальную деятельность и позитивные практики более 20 млн детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Только в очных мероприятиях «Движения Первых» в 2023 году в разных форматах приняли участие более 15 млн человек.

Патриотизм и сопричастность

Сегодня чувство сопричастности судьбе России служит надежной опорой в жизни. Именно оно помогало, помогает и будет помогать добиваться впечатляющих результатов в самых разных сферах. Поэтому «Движение Первых» создало детское деятельное сообщество, которое формирует активную гражданскую позицию, укрепляет традиционные духовно-нравственные ценности и учит уважать традиции и обычаи.

Проекты и программы движения также прививают основы патриотического сознания, чувство верности долгу защиты Отечества и любви к Родине. За 2023 год патриотические проекты «Движения Первых» охватили порядка 1,5 млн участников. Также по всей стране участники движения возродили культуру походного туризма. Около 400 тыс. человек прошли в этом году семейными и школьными маршрутами, проинспектировали 600 туристических троп, обновив забытые десятилетиями тропы и открыв новые.

Ребята активно участвовали в таких всероссийских акциях и проектах, как «Книга другу», «Первоклассный набор», «Мы – граждане России!», «Хранители Истории», «Свеча памяти», «Огненные картины войны», «Путь Победы», «Окна Победы», «На связи с природой», «Юннаты Первых», «В гостях у ученого», «Сборы Первых». Они же возродили военно-патриотическую игру «Зарница», всероссийские походы и туристические слеты, поддерживали письмами и посылками бойцов, находящихся в зоне СВО.

close 100% Пресс-служба «Движения Первых»

Кстати, «Первые» отправили более 2,9 млн писем воинам в зону специальной военной операции, сплели более 100 км маскировочных сетей, изготовили более более 350 тыс. различных изделий (толстовки, термобелье, спальные мешки, балаклавы, перчатки, шапки, маскировочные сети, рюкзаки, печи-буржуйки).

У ребят сформировались практические навыки оказания первой помощи. Они умеют работать в команде, видят преимущества коллективной деятельности, оценивают ее позитивный социальный эффект. Поддерживает ребят и старшее поколение. Представления о движении разделяют 62,5% родителей, и больше половины жителей России хотят, чтобы их дети тоже стали членами движения. Такое мнение сформировалось благодаря множеству волонтеров, оказывающих адресную помощь — нуждающимся старикам, ветеранам и семьям участников СВО.

Ожившая классика

Современное общество сегодня нельзя представить без развития социально активной и ответственной личности. И помогаем в этом детям «Движение Первых», раскрывая личные творческие горизонты, возрождая театральные кружки и детскую самодеятельность.

Так, благодаря «Движению Первых» возродилась культура школьных театров. Дети изучают произведения классиков, театральное мастерство. Всероссийский проект «Школьная классика» дает возможность живого погружения в мир лучших произведений отечественной литературы. В 88 субъектах РФ действуют более 2900 школьных театральных коллективов, из них около 2000 открылись при поддержке проекта. В них занимаются более 15000 детей.

close 100% Пресс-служба «Движения Первых»

Всероссийский проект «МедиаПритяжение» раскрыл талант ребят в журналистике, развил их коммуникативные навыки, позволил пообщаться с педагогами-практиками, создать свои первые публикации, подкасты, чтобы рассказать «Что делают Первые?» всей стране.

Интеграция в большую жизнь

Ключевым моментом в жизни подростка, которому важно найти свое признание является профориентация. «Движение Первых» собрало в единое уникальное сообщество лучшие вузы России, чтобы детям было проще сделать свой выбор будущей профессии. Движение дает возможность участвовать в научных исследованиях, расширяет кругозор, учит работать в команде и анализировать данные, а также создает доступную и качественную образовательную среду – эффективный механизм социокультурной интеграции детей, в том числе из новых субъектов РФ, в единое российское общество.

Например, участники таких проектов, как «Акселератор «Высота», стажируются в крупнейших компаниях, нарабатывают практические навыки, знакомятся с «кухней» интересующей их сферы деятельности. Во всероссийском проекте «Университетские смены» школьники получают возможность познакомиться с вузом, почувствовать себя студентом, а также знакомятся с традициями и культурой региона, в который приезжают. В 2023 году в проекте участвовали более 15 тыс. детей. Более 100 вузов стали партнерами проекта. А участниками флагманского проекта «Большая перемена» в уходящем году стали более 5 млн. детей, подростков и наставников

В этом году «Движение Первых» впервые провело Грантовый конкурс. За счет выигранных средств (грантовый фонд составляет 2 млрд рублей) реализуется 68 всероссийских проектных активностей, 112 межрегиональных и окружных, 296 региональных и 265 муниципальных акций. О востребованности инициативы говорит активное участие конкурсантов. Всего было подано 4,6 тыс. грантовых заявок из 84 регионов. Грантовая кампания позволила сделать реальностью 738 проектов, связанных с поддержкой актуальных потребностей детей.

Будущие дипломаты

Развивает «Движение Первых» и международное направление, позволяющее вобрать лучшие зарубежные воспитательные и развивающие детско-юношеские практики. В рамках работы первичных отделений участники дружат с партнерскими школами по всему миру: знакомятся с культурой стран и рассказывают об истории России. Движение поддерживает и развивает эту дипломатическую миссию, выстраивая всесторонние эффективные взаимоотношения с детскими и молодежными организациями зарубежных стран.

Только в 2023 году подписано 21 соглашение о сотрудничестве «Движения Первых» с юношескими объединениями из 16 стран Евразийского, Африканского, Ближневосточного, Среднеазиатского и Южноамериканского регионов. Аналогичные договоренности прорабатываются с Вьетнамом, Индией, Ираном, Китаем, КНДР, Мьянмой и Таджикистаном. На полях Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2024 году, впервые будет развернута детская программа, которую организует «Движение Первых» совместно с образовательным центром «Сириус». Тысяча ребят в возрасте от 14 до 17 лет присоединятся к этому грандиозному молодежному событию. На данный момент получены заявки уже из более чем 120 стран мира.

Можно резюмировать, что «Движение Первых» — новая и молодая организация, которая чтит лучшие традиции прошлых поколений и создает новые, с учетом особенностей цифровой эры. Это место сближения поколений, пространство для сотворчества. Движение обучает самому главному навыку – умению работать в команде, ведь именно командная работа всегда помогает добиваться больших результатов, а научить этому может только совместная деятельность. Способность выполнять свои задачи в рамках общего с другими людьми дела является значимым инструментом общественного развития в национальных масштабах.