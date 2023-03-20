20 лет «Иракской свободы». Как американская коалиция разгромила Ирак

Военные действия в Ираке начались 20 марта 2003 года и закончились 9 апреля, когда войска США заняли столицу Ирака город Багдад. 1 мая 2003 года президент США Джордж Буш – младший объявил об окончании активных боевых действий. Военная операция получила название «Иракская свобода».

Война против Ирака, проведенная США и их союзниками в период с 20 марта по 15 апреля 2003 года (когда прекратилось организованное сопротивление) может рассматриваться как очередное звено в цепи операций вооруженных сил США конца XX – начала XXI веков на Ближнем Востоке, среди которых — «Буря в пустыне» (1991 год), «Жало в пустыне» (1993 год), «Лиса в пустыне» (1998 год). Все они осуществлялись при непосредственном участии ВС Великобритании и ряда других стран.

Высшее военное командование США в 2003 году, безусловно, учитывало накопленный при этом опыт, а также реальное состояние сил и средств ВВС и ПВО Ирака. Именно поэтому оно сделало ставку на молниеносную воздушно-наземную кампанию, а не на чисто воздушную.

«Шок и трепет» от Джорджа Буша – младшего

Для ведения войны против Ирака в регионе Персидского залива была создана крупная коалиционная группировка ВВС, ВМС и сухопутных войск, насчитывавшая около 300 тыс. военнослужащих, имевшая более 1000 боевых самолетов, свыше 100 боевых кораблей, из них 35 носителей крылатых ракет морского базирования (КРМБ) «Томагавк» (870 КРМБ), современные силы РЭБ, спутниковые системы разведки и навигации.

Переброску своих стратегических бомбардировщиков в район конфликта Пентагон начал еще в январе 2003 года и завершил за 16 суток до нападения на Ирак. Всего на передовых авиабазах было размещено 47 самолетов, в том числе В-2А, ранее действующих только с континентальной части США (авиабаза Уайтмен).

Основной этап формирования группировки тактической авиации близ границ Ирака пришелся на январь – середину марта 2003 г. К началу активной фазы операции общая численность боевых самолетов ВВС США и морской пехоты составила более 400 единиц. Кроме того, в этот же период они были подкреплены палубной авиацией пяти ударных авианосцев, действовавших в акватории Персидского залива и восточной части Средиземного моря.

Таким образом, общая численность созданной в районе кризиса группировки ударной авиации ВВС и ВМС США составляла около 700 боевых самолетов. Всего же в распоряжении коалиционных войск было до 1800 боевых и вспомогательных самолетов: более 850 – ВВС США, около 350 – морской пехоты США, примерно 400 – ВМС США, свыше 100 – ВВС Великобритании, более 20 – ВВС Австралии.

Основная часть этих машин находилась на передовых авиабазах в непосредственной близости от иракских объектов. Надо также отметить, что некоторые европейские государства, поддержав намерение Вашингтона атаковать Ирак, приняли решение о предоставлении в распоряжение американцев элементов национальной инфраструктуры и воздушного пространства.

Также на вооружении войска коалиции имели более 800 американских танков M1 Abrams, около 120 британских танков Challenger, более 600 американских бронемашин M2/М3 Bradley и около 150 британских бронемашин Warrior.

Чем располагал Ирак

Начиная с 1991 года, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, было введено эмбарго на торговлю Ирака с другими государствами, которое запрещало в первую очередь продажу ему какого-либо оружия. Вот почему от иракских военно-воздушных сил и противовоздушной обороны не следовало ожидать достойного противодействия. Имевшаяся у них техника отслужила свой срок. Она нуждалась в ремонте, замене ряда агрегатов новыми (запасными) частями, которые Багдад не имел возможности приобретать за рубежом.

Из 220 числившихся в составе ВВС Ирака боевых самолетов (в основном, Mirage F‑1EQ, МиГ‑29, МиГ‑25, МиГ‑23 и МиГ‑21) фактически могли воевать лишь менее 100. К тому же авиация Саддама Хусейна была сосредоточена на восьми центральных авиабазах (в частности, из-за введения запретных для полетов зон на севере и юге страны).

Правда, несколько лучше складывалась ситуация с наземными средствами противовоздушной обороны. К марту 2003 года Ирак обладал комплексной системой ПВО, основанной на наличии множества еще боеспособных ЗРК в районах Багдада и Тикрита. В зонах, над которыми были запрещены полеты иракской авиации, преобладали зенитные артиллерийские комплексы (ЗАК). Иногда здесь использовалась тактика кратковременного выдвижения ЗРК на позиции полевого типа.

Длительное присутствие в воздушном пространстве Ирака англо-американских ВВС, периодически наносивших ракетно-бомбовые удары по его территории, способствовало ослаблению и децентрализации сети командования и управления иракской ПВО, заставило полагаться в основном на РЛС, расположенные вне запретных зон. Состоявшие на вооружении ВС Ирака ЗРК советского производства (108 С-75 и С-125) морально устарели и не подвергались никакой значительной модернизации.

В целом вооруженные силы Ирака насчитывали 389 тыс. военнослужащих, 40‑60 тыс. бойцов полувоенных и полицейских формирований и 650 тыс. резервистов. На оснащении войск находились около 2,5 тыс. танков (в основном Т‑55 и Т‑62), около 1,5 тыс. боевых машин пехоты БМП‑1 и БМП‑2 и около 2 тысяч орудий полевой артиллерии калибром свыше 100 мм. В иракской армии имелось 100 боевых и около 300 транспортных вертолетов.

Саддам оказался не на высоте

Успеху и непродолжительности операции коалиционных сил (21 сутки) во многом способствовали грубые просчеты иракского военно-политического руководства. При более организованной обороне, непрерывности в управлении войсками и большей стойкости ВС Ирака американцам не удалось бы решить поставленные задачи в столь сжатый срок. Необходимо обратить внимание и на исключительную пассивность ВВС и ПВО Ирака.

На основании директивы главнокомандующего ВС Ирака, изданной накануне войны, боевые самолеты фронтовой и вертолеты армейской авиации были выведены из подчинения командующих видов ВС. Их применение в ходе боевых действий должно было осуществляться на основании прямых указаний президента Саддама Хусейна.

Перед началом военной кампании иракцы сосредоточили большинство исправных самолетов типа МиГ-23, МиГ-25 и МиГ-29 (всего около 50 машин) в районе авиабазы Таммуз (н. п. Эль-Хаббания, 70 км западнее Багдада), которая, как считало иракское командование, была наиболее подготовленной и прикрываемой средствами ПВО.

Кроме авиабазы Таммуз, командование иракских ВВС намеревалось использовать в интересах поддержки своих сухопутных войск аэродромы Аль-Бакр (80 км севернее Багдада) и Аль-Хуррия (240 км севернее Багдада), где также находилось около 20 боевых самолетов. Однако этот план так и не был реализован.

В первые часы операции ВВС и ВМС коалиционных сил нанесли удары по всем действующим иракским авиабазам и вывели из строя ВПП и другие объекты аэродромной инфраструктуры. В результате за все время боевых действий авиация Ирака совершила один разведывательный вылет с авиабазы Аль-Бакр.

Перед началом операции на авиабазах находился весь их личный состав (в том числе и боевые летчики). 6 апреля командир базы Аль-Бакр генерал-майор М. Фарук приказал офицерам убыть по домам до особого распоряжения, которое так и не поступило: военное командование Ирака, учитывая полное превосходство в воздухе авиации коалиции, сочло использование своих ВВС нецелесообразным.

Однако не исключено, что иракцы, полагая, что основные боевые действия развернутся в ходе обороны Багдада, намеревались пустить в дело самолеты при подходе противника к пригородам иракской столицы, однако по некоторым причинам этого не случилось.

Но было бы неверно утверждать, что силы ПВО Ирака совсем не оказали никакого противодействия авиации противника, несмотря на ее количественное и качественное превосходство. Командование ВВС США сообщило, что количество случаев применения иракцами установок ЗА составило 1224, пусков ракет класса «земля-воздух» – 1669, зафиксировано 436 включений РЛС на сопровождение целей. По официальным данным, коалиционные силы потеряли 7 пилотируемых летательных аппаратов, сбитых огнем с земли: 6 ударных вертолетов АН-64D «Апач-Лонгбоу» и AH-1W «Супер-Кобра», 1 штурмовик А-10А.

Крылатыми ракетами по Саддаму Хуссейну

Разработанные и апробированные в ВС США принципы применения крылатых ракет получили дальнейшее развитие в ходе операции «Иракская свобода». Она, кстати, и началась 20 марта 2003 года с того, что КРМБ «Томагавк», наряду с авиационными высокоточными средствами поражения, обрушились на военные и государственные объекты в Багдаде. Всего же до 15 апреля из примерно 1700 ударов с воздуха, нанесенных по противнику американцами и их союзниками, около 700 было осуществлено КРВБ и КРМБ (использовано 950 крылатых ракет).

Согласованные по времени с действиями авиации ракетные атаки надводных кораблей и атомных подводных лодок обеспечили уничтожение заранее назначенных целей на территории Ирака, в первую очередь стратегического значения.

На что же направлялись в первую очередь крылатые ракеты? Это были здания Министерства обороны и Генерального штаба иракских ВС в центральной части Багдада, правительственные здания и резиденции (дворцы) Саддама Хусейна на южной окраине Багдада, объекты ВВС и ПВО в юго-восточной части иракской столицы, пункты управления военного и административного назначения.

Наиболее интенсивно пуски КР производились в первые четыре дня после начала боевых действий одновременно с трех направлений: северного, западного и южного. В последующем крылатые ракеты воздушного и морского базирования использовались в значительно меньшем количестве и по наиболее важным целям.

КРВБ AGM-86C/D вооружались стратегические бомбардировщики В-52Н, задействованные в основном на начальном этапе воздушной фазы операции. Самолеты проводили пуски крылатых ракет на удалении 400-600 км от назначенных целей – над юго-восточной частью Турции, восточными районами Иордании, северо-западной акваторией Персидского залива или над северной, юго-восточной и юго-западной частями Ирака. Всего проведено около 150 пусков КРВБ.

Для решения задачи боевого применения крылатых ракет морского базирования в операции «Иракская свобода» на этапе подготовки к ней командованием ВМС США и Великобритании была заблаговременно создана группировка из примерно 40 кораблей – носителей КРМБ с общим запасом от 1000 до 1200 «Томагавков». Крылатые ракеты морского базирования атаковали Ирак преимущественно в темное время суток.

Всего в ходе операции надводными кораблями и подводными лодками ВМС США и ВМС Великобритании было выпущено около 800 КРМБ «Томагавк» модификаций BGM-109C Block 2, 3 и BGM-109D Block 2, 3, причем большую часть составили ракеты ранней модификации.

Широко использовались вооружения с применением космической навигационной системы «Навстар», которая позволяла получать большую точность наведения средств поражения. Все это еще раз показывает, что для ВС США любой военный конфликт служит своего рода полигоном, где проходят тестирование новые виды и типы ВВТ и проводится отстрел устаревших образцов.

Крылатым ракетам присущи и недостатки. Один из основных – длительное время, необходимое для подготовки КРМБ к боевому применению, создания и введения полетного задания. К примеру, в операции «Буря в пустыне», требовалось 80 часов для отправки каждого «Томагавка» на цель, правда, весной 2003 года на это уходили уже одни сутки.

Рождение сетевой войны

В ходе операции «Иракская свобода» вооруженные силы США убедительно продемонстрировали, что за самый короткий срок в войне с применением только конвенциональных средств поражения способны разгромить практически любого противника, а количество танков, пушек и самолетов, которыми располагает противоборствующая сторона, большого значения уже не имеет. Цель была достигнута в кратчайшие сроки и с минимальными потерями.

В военных действиях в марте – апреле 2003 года разнородные и принадлежащие вооруженным силам различных государств средства воздушно-космического нападения по единому замыслу и плану, согласовано по целям, задачам, месту и времени наносили скоординированные удары по важнейшим пунктам управления, объектам вооруженных сил и инфраструктуры Ирака.

В ходе боевых действий последовательно решались задачи по поражению объектов и войск противника, динамично изменялся состав, структура и характеристики сил и средств, привлекаемых к нанесению ударов, адекватно обстановке варьировалась огневая мощь ударов. Полным ходом шла отработка новых технологий войны и ведения боевых действий.

В ходе операции США и их союзники продемонстрировали полное превосходство над противником, которое достигалось не за счет подавляющего перевеса в численности сил и средств, а за счет создания необходимых условий для более эффективных их действий, в том числе и в условиях численного превосходства противоборствующей стороны.

Именно после этого вооруженного конфликта Пентагон приступил к развертыванию глобальной информационной сети и практической отработке технологий нового вида вооруженной борьбы – сетецентрических войн.

Подобное вооруженное противоборство представляет собой систему взглядов на управление вооруженными силами и средствами в операциях XXI века и предусматривает ведение боевых действий в едином информационном пространстве.

То есть происходит процесс перехода от структуры информационного обеспечения войск, воспроизводящего иерархическое построение структуры боевого управления, к структуре, построение которой будет направлено на формирование унифицированной единой логической сети информационного обеспечения, гарантирующей соединение между любыми двумя точками на поле боя и любой точкой поля боя с любой точкой вне его.

Смысл сетевого принципа состоит в том, что главным элементом всей модели является обмен информацией – максимальное расширение форм производства этой информации, доступа к ней, ее распределения и обратной связи.

Сеть представляет собой новое пространство – информационное, в котором и развертываются основные операции как разведывательного, так и военного характера, а также их дипломатическое, экономическое, техническое и тыловое обеспечение.

Именно с учетом результатов кампании 2003 года и осуществляется дальнейшее совершенствование вооруженных сил США.

В качестве вывода можно сказать, что цели операции, проведенной ВС США и их союзниками в марте – апреле 2003 года, в целом достигнуты. Ирака, как сильного и независимого игрока на Ближнем и Среднем Востоке, больше нет. Государство разрушено и дефрагментировано. Саддам Хусейн как лидер, проводивший независимую от Соединенных Штатов политику, ликвидирован. Не совсем получилось с установлением в Ираке демократии по западному образцу, но это уже на фоне остальных решенных американцами проблем не так уже и критично.