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«Виноваты те, кто построил». В Киеве ожидают новую дорожную катастрофу

Депутат Рады Кучеренко: после аварии в метро следующим станет мост Патона

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Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко считает, что следующей инфраструктурной проблемой Киева после подтопления метро станет разрушение моста Патона. Летом комиссия нашла на этом сооружении серьезные повреждения, а сам мост капитально не ремонтировали с 2004 года. Тогда на нем убрали трамвайные пути и обновили дорожное полотно. Все последующие работы были скорее реставрациями. В январе 2022-го на мосту «декоммунизировали» перила. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко предрек новое происшествие в Киеве после подтопления метро. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«N.B. Следующим будет мост Патона», — заявил депутат.

Кучеренко также высмеял киевские власти и их объяснения по поводу последних инфраструктурных проблем города.

«Я наконец-то понял — во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами, свалками, ТЭЦ <...> виноваты те, кто их построил!» — написал парламентарий.

Летом 2023-го глава министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что 10% мостов страны находятся в аварийном состоянии. В том числе два сооружения в Киеве — мост имени Патона и мост Метро. Комиссия по проверке мостовых сооружений зафиксировала на них серьезные повреждения, писал ТАСС.

Реставрация моста

Мост имени Патона в Киеве ввели в эксплуатацию в 1953 году. В 2004 году на нем демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. С тех пор капитально это инженерное сооружение не ремонтировали.

В 2021 году администрация Киева сообщила, что реставрацию моста планируют завершить до конца 2025-го. «Экономическая правда» писала, что на мосту планировали добавить еще одну полосу движения, расширить тротуары, обустроить велосипедные дорожки, а также обновить дорожное полотно.

В январе 2022-го на мосту начали менять перила — с них сняли советскую атрибутику. На ее месте появился барельеф Архангела Михаила. Краевед и исследователь архитектуры Сергей Широчин на своей странице в Facebook написал, что новые перила вместо чугуна были сделаны из какого-то порошкового металла.

«Обновленная секция перил на киевском мосту Патона — это выдаваемая за реставрацию дешевая и постыдная подделка, нарушающая закон об охране культурного наследия. Исполнители декоммунизировали не только серп, молот и звезду, но и чувство художественного стиля и качество работ»,

— заявил Широчин в публикации издания «Фокус».

За несколько недель некоторые части обновленной конструкции успели проржаветь, сообщало издание «Новини Live».

В августе 2022-го кабмин Украины выделил на реставрацию 35 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета, писало издание «Комментарии». О начале работ с тех пор не сообщалось.

Затопленное метро

8 декабря в Киеве экстренно перекрыли шесть станций метро из-за подтопления, сообщила городская администрация (КГГА) в своем Telegram-канале. Движение поездов остановили на участке между станциями «Лыбедская» и «Демеевская» Оболонско-Теремковской линии метро. По предварительным данным, причиной подтопления стала разгерметизация тоннеля с появлением трещин в его стенах, сообщила Киевская городская прокуратура.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсетях написал, что в ситуации, создавшейся в киевском метро, виноваты власти города.

«Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей синей ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян», — заявил Шмыгаль.

Такого же мнения придерживается и бывший советник Кучмы Олег Соскин. На своем YouTube-канале он заявил, что подтопление метро в зимние время — это катастрофа, к которой привела безалаберность городских властей. Соскин подчеркнул, что мэр Киева Кличко не следит за состояние подземки.

В офисе мэра в ситуации поспешили обвинить бывшего президента и премьер-министра Украины Виктора Януковича и Николая Азарова. 11 декабря Telegram-канал Klymenko Time сообщил, что в Киеве начало затапливать входы еще двух станций метро — «Олимпийской» и «Черниговской». Они находятся в разных частях города. О закрытии этих станций пока не сообщалось.

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