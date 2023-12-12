«Виноваты те, кто построил». В Киеве ожидают новую дорожную катастрофу Депутат Рады Кучеренко: после аварии в метро следующим станет мост Патона

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко считает, что следующей инфраструктурной проблемой Киева после подтопления метро станет разрушение моста Патона. Летом комиссия нашла на этом сооружении серьезные повреждения, а сам мост капитально не ремонтировали с 2004 года. Тогда на нем убрали трамвайные пути и обновили дорожное полотно. Все последующие работы были скорее реставрациями. В январе 2022-го на мосту «декоммунизировали» перила. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко предрек новое происшествие в Киеве после подтопления метро. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«N.B. Следующим будет мост Патона», — заявил депутат.

Кучеренко также высмеял киевские власти и их объяснения по поводу последних инфраструктурных проблем города.

«Я наконец-то понял — во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами, свалками, ТЭЦ <...> виноваты те, кто их построил!» — написал парламентарий.

Летом 2023-го глава министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что 10% мостов страны находятся в аварийном состоянии. В том числе два сооружения в Киеве — мост имени Патона и мост Метро. Комиссия по проверке мостовых сооружений зафиксировала на них серьезные повреждения, писал ТАСС.

Реставрация моста

Мост имени Патона в Киеве ввели в эксплуатацию в 1953 году. В 2004 году на нем демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. С тех пор капитально это инженерное сооружение не ремонтировали.

В 2021 году администрация Киева сообщила, что реставрацию моста планируют завершить до конца 2025-го. «Экономическая правда» писала, что на мосту планировали добавить еще одну полосу движения, расширить тротуары, обустроить велосипедные дорожки, а также обновить дорожное полотно.

В январе 2022-го на мосту начали менять перила — с них сняли советскую атрибутику. На ее месте появился барельеф Архангела Михаила. Краевед и исследователь архитектуры Сергей Широчин на своей странице в Facebook написал, что новые перила вместо чугуна были сделаны из какого-то порошкового металла.

«Обновленная секция перил на киевском мосту Патона — это выдаваемая за реставрацию дешевая и постыдная подделка, нарушающая закон об охране культурного наследия. Исполнители декоммунизировали не только серп, молот и звезду, но и чувство художественного стиля и качество работ»,

— заявил Широчин в публикации издания «Фокус».

За несколько недель некоторые части обновленной конструкции успели проржаветь, сообщало издание «Новини Live».

В августе 2022-го кабмин Украины выделил на реставрацию 35 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета, писало издание «Комментарии». О начале работ с тех пор не сообщалось.

Затопленное метро

8 декабря в Киеве экстренно перекрыли шесть станций метро из-за подтопления, сообщила городская администрация (КГГА) в своем Telegram-канале. Движение поездов остановили на участке между станциями «Лыбедская» и «Демеевская» Оболонско-Теремковской линии метро. По предварительным данным, причиной подтопления стала разгерметизация тоннеля с появлением трещин в его стенах, сообщила Киевская городская прокуратура.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсетях написал, что в ситуации, создавшейся в киевском метро, виноваты власти города.

«Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей синей ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян», — заявил Шмыгаль.

Такого же мнения придерживается и бывший советник Кучмы Олег Соскин. На своем YouTube-канале он заявил, что подтопление метро в зимние время — это катастрофа, к которой привела безалаберность городских властей. Соскин подчеркнул, что мэр Киева Кличко не следит за состояние подземки.

В офисе мэра в ситуации поспешили обвинить бывшего президента и премьер-министра Украины Виктора Януковича и Николая Азарова. 11 декабря Telegram-канал Klymenko Time сообщил, что в Киеве начало затапливать входы еще двух станций метро — «Олимпийской» и «Черниговской». Они находятся в разных частях города. О закрытии этих станций пока не сообщалось.