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После закрытия шести станций на входе в киевское метро образовались очереди

«Страна.ua»: на входе в метро Киева образовались огромные очереди

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Виталий Кличко/Telegram

После аварийного закрытия шести станций киевского метрополитена на входе в другие станции подземки образовались огромные очереди. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна».

«На Лыбедской в Киеве образовались огромные пробки людей на входе в метро. Напомним, что следующие шесть станций, от Дымеевской до Теремков, закрыты на полгода из-за угрозы обвала», — говорится в публикации.

8 декабря в Киеве объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбедская» и «Демиевская» синей ветки метро. Сообщалось, что это произошло из-за разгерметизации тоннеля, на стенах которого возникли трещины.

В тот же день советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец заявил, что в затоплении городского метро виноваты бывшие президент и премьер-министр Украины Виктор Янукович и Николай Азаров.

9 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обвинил в подтоплении киевского метро власти города.

Ранее прокуратура Киева начала расследование затопления метро.

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