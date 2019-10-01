«Немножко побил»: кто виноват в смерти многодетной матери

В Челябинской области 26-летняяя многодетная мать из города Златоуста скончалась в результате конфликта с мужем. О случившемся сообщила депутат Заксобрания области Ольга Мухометьярова.

«Жертвой мужа-тирана стала Светлана, выпускница колледжа, где много лет назад я была руководителем. У Светланы осталось трое детей. Самой младшей — девять месяцев. Муж убивал молодую женщину на глазах собственных детей»,

— написала Мухометьярова на своей странице в соцсетях.

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По словам депутата, тело женщины было найдено в ее квартире около 07.30 (05.30 мск) 29 сентября. «Подруги Светы сказали, что он свернул ей шею и проломил голову», — сообщила депутат местному порталу 74.ru.

Отец погибшей также рассказал журналистам, что тело его дочери было полностью залито кровью. У него даже сохранилась фотография, которую якобы сделал муж-тиран после нападения на супругу и разослал знакомым.

При этом, как отмечает родственник погибшей, конфликты в семье и ранее доходили до рукоприкладства. «Он ей однажды руку сломал, я ему тогда сказал: «Еще раз тронешь — убью сам», — вспоминает отец жертвы. — А теперь вот как получилось».

По словам мужчины, девушка не делилась с родителями происходившими в семье ужасами – обо всем знали только ее подруги, которые молчали о происходящем. «Он, оказывается, Матвея (среднего пятилетнего сына. — «Газета.Ru») вверх тормашками за ноги брал, переворачивал — не его же родной. В воскресенье, когда все случилось, там был Матвей и младшая дочка, ей всего 10 месяцев. Когда зашли в квартиру, она по мамке мертвой ползала», — рассказал отец девушки.

Тем не менее, несмотря на пугающие обстоятельства дела, уголовное дело по факту смерти многодетной матери возбуждено не было. Как пояснил 74.ru руководитель следственного отдела СК по Златоусту Юрий Кадиков, результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что женщина умерла от инфаркта. Информация о прочих телесных повреждениях при этом будет выделена в отдельное производство, этим будет заниматься полиция, подчеркнул Кадиков.

В прокуратуре Златоуста также отметили, что 25-летний супруг Светланы сейчас задержан в административном порядке — за пьянство. В отношении мужчины также проводится процессуальная проверка на причастность к убийству.

«Он не отрицает, что ее немножко побил, рукоприкладством занимался, но причина смерти другая. Мы предполагали, что там может быть асфиксия, но вскрытие показало, что сердце»,

— сообщил порталу прокурор Златоуста Евгений Шумихин, добавив, что по результатам проверки в отношении мужчины будет предпринято соответствующее решение.

Шумихин также отметил, что тяжелых травм на теле Светланы обнаружено не было, поэтому следствие не видит связи между домашним насилием и гибелью девушки. Версия о том, что остановка сердца могла произойти из-за сильного стресса от побоев, также не рассматривается.

В середине сентября смерть еще одной многодетной матери потрясла город Рыбинск Ярославской области. Как сообщает местный новостной портал 76.ru, в ночь с 14 на 15 сентября 35-летняя мать троих детей отдыхала вместе с сестрой в баре у пивного завода. Однако домой после этого она так и не вернулась.

Позже сын-подросток нашел ее мертвой под мостом у реки Черемухи: обнаженное тело погибшей было прикрыто курткой. Женщину пришлось похоронить в закрытом гробу – настолько было обезображено ее лицо. Ребенку, увидевшему эту картину первым, также потребовалась помощь психолога.

После случившегося родственники погибшей пребывают в шоке. «Моя сестра была замечательным человеком. Это жестокое убийство — просто стечение обстоятельств. Надеюсь, этого урода найдут и посадят надолго», — заявила порталу 76.ru ее сестра Наталья Корябкина.

Правоохранительные органы не комментировали убийство официально. Между тем некоторые СМИ приводили слова местных жителей, которые высказывали свои версии произошедшего. Как сообщила подруга жертвы Анна порталу Progorod76.ru, девушку мог убить кто-то из тех, с кем она познакомилась в баре.

Еще одна версия — изнасилование: ее придерживается женщина, отец которой, по ее словам, забирал тело погибшей. На сайте «Подслушано в Рыбинске» она написала, что женщину изнасиловали и избили, в том числе сославшись на свидетельства сотрудников морга.