«Верить такому человеку сложно»: убийца Старовойтовой хочет выйти по УДО

Один из двух киллеров, участвовавших в убийстве депутата Госдумы и правозащитницы Галины Старовойтовой, попросил досрочно отпустить его на свободу. В конце 90-х двое мужчин расстреляли Старовойтову и ее помощника в подъезде ее дома. Второго убийцу до сих пор не нашли. Дело Старовойтовой в итоге вывело следователей на прапорщика ГРУ и «теневого» губернатора Петербурга.

Осужденный за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой 54-летний Виталий Акишин попросил об условно-досрочном освобождении, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В 2005 году киллера приговорили к 23,5 годам колонии строгого режима, 2/3 наказания он уже отбыл.

«Действующих взысканий и замечаний от работодателя и администрации ИУ Виталий Николаевич [Акишин] не имеет, характеризуется положительно, участвует в благотворительной деятельности, общественной жизни учреждения и мероприятиях места трудоустройства. Имеет поощрения и благодарности», — отметила пресс-служба.

За прошедшее время наказание Акишину уже смягчали, переведя его на принудительные работы, указала пресс-служба. По закону осужденный должен отсидеть определенное время в колонии (чем тяжелее преступление, тем больше этот срок), а потом может «уйти» на принудительные работы.

Киллер выйдет по УДО, если суд установит, что для своего исправления он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Соответствующее ходатайство Акишин отправил в Колпинский районный суд Петербурга.

Депутат Виталий Милонов, который в 1997-1998 годах был помощником убитой Старовойтовой, заявил «Газете.Ru», что относится к Акишину как к террористу:

«Я отношусь к этому человеку как к террористу.<...> Конечно, верить такому человеку очень сложно. [Но] эмоции — это одно, но все-таки мы выступаем за то, чтобы закон торжествовал. <...> Пусть с ним поступят по закону. Его осудили по закону, его по закону нашли, вычислили, поэтому как закон скажет, так и будет».

Акишин родился 7 мая 1969 года в городе Дятьково Брянской области. До покушения на депутата уже был судим за причинение тяжких телесных и покушение на убийство. В 1992 году ему дали за это семь лет, но в 1997-м мужчина вышел по УДО.

За убийство Старовойтовой Акишина признали виновным по ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля) и ст. 105 УК (убийство). При этом в приговоре сказано, что Акишин, участвуя в покушении, совершил «террористический акт». Свою вину он не признал.

Как убили Старовойтову

Депутата второго созыва Думы застрелили в подъезде ее собственного дома накануне выборов в Законодательное собрание Петербурга вечером 20 ноября 1998 года. Старовойтовой было 52 года. В тот день она прилетела из Москвы и возвращалась в свою квартиру вместе со своим помощником 27-летним Русланом Линьковым. Два киллера, Акишин и Олег Федосов, получили сигнал от сообщника из аэропорта и уже поджидали жертву.

У Акишина был пистолет «Беретта», у Федосова — пистолет-пулемет «Агран 2000», оба использовали глушители. Когда Старовойтова с помощником поднимались по лестнице, Федосов дважды выстрелил в женщину, один раз попал в голову, но после этого его пистолет заклинило. Тогда за дело взялся Акишин и дважды выстрелил в помощника депутата, чтобы убрать свидетеля, а потом сделал контрольный выстрел в голову Старовойтовой. После этого киллеры убежали, выбросив оружие по дороге.

Депутат умерла на месте, но ее помощник Линьков выжил, хотя получил тяжелые ранения головы и шеи. После покушения он потерял сознание, но успел услышать, как один из убийц говорит другому про Старовойтову: «Добей гадину». Впоследствии Линьков опознал Акишина, которого осветили вспышки от выстрелов. Федосов же подстраховался, надев женские парик и одежду, поэтому по показаниям Линькова следствие поначалу искало несуществующую женщину-убийцу. Второго киллера не задержали до сих пор.

Кого осудили за убийство Старовойтовой

Шестерых подозреваемых по делу Старовойтовой, включая Акишина, арестовали в 2002 году. В 2005 году суд вынес решение. Однако четверых из шестерых оправдали. Приговорили только Акишина как исполнителя, а также организатора убийства — прапорщика ГРУ Юрия Колчина. Последнему дали 20 лет колонии строгого режима. Он несколько раз подавал на условно-досрочное освобождение, но безуспешно.

В 2015 году в соучастии в убийстве признали виновным еще одного фигуранта — бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко. Надеясь на более мягкий приговор, политик сотрудничал со следствием и назвал имя заказчика. Но суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима, как и попросила прокуратура.

В качестве заказчика Глущенко указал на известного криминального авторитета 90-х, лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова, которого называли «теневым» или «ночным» губернатором Петербурга. В 2019 году ему предъявили официальное обвинение в убийстве депутата. Сам Барсуков вину не признал. Он уже отбывает наказание в колонии за ряд других преступлений. В случае обвинительного приговора по делу Старовойтовой Барсукову грозит пожизненное лишение свободы.