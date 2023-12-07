«Тех, кто совершил глупость»: кого может коснуться женская амнистия Депутат Останина не исключила амнистии женщин, осужденных за фейки об армии РФ

Президент РФ Владимир Путин не исключил амнистии для женщин, осужденных за ненасильственные преступления. Кого конкретно коснется эта мера? Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты не исключают, что амнистировать могут в том числе и женщин, отбывающих наказание за «фейки» об армии. Юрист назвал это маловероятным.

Беременные и матери с маленькими детьми

Под амнистию могут подпасть осужденные за нетяжкие преступления, беременные и матери с маленькими детьми, заявила в разговоре с «Газетой.Ru» глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, в комитете еще «подумают» о расширении списка подпадающих под амнистию категорий.

По словам Останиной, гуманизацию наказания женщин поддерживают и общество, и законодатели. «Вот в данном случае я, конечно, за», — отметила парламентарий.

Кроме того, добавила депутат, под амнистию могли бы подпасть и осужденные по делам о фейках об армии РФ.

«Я считаю, время осуждения прошло, и нахождение [осужденных по этой статье] сегодня в местах лишения свободы [излишне] – мне кажется, что уже сам факт помещения туда является наказанием, которое эти люди осознали. Надо дать им возможность побыстрее вернуться в общество, социализироваться. Я думаю, что это было бы правильно, поэтому уверена, что и такого рода осужденные тоже имеют право на амнистию», — резюмировала председатель комитета по вопросам семьи.

Кроме осужденных по «наркотическим статьям»

Освобождать по амнистии нужно тех женщин, которые были осуждены за ненасильственные преступления, кроме наркотических и с тяжелым экономическим ущербом, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов.

По мнению Милонова, амнистия должна распространяться в первую очередь на женщин, которые воспитывают несовершеннолетних детей.

«Надо прежде всего отталкиваться от благополучия ребенка. Может, мама, которая совершила трагическую ошибку в своей жизни, воспитает своего ребенка таким образом, чтобы обезопасить его и сделать так, чтобы для него эти ошибки были недопустимы», — считает парламентарий.

Милонов полагает, что наказание по статье о фейках об армии отбывают разные люди, и каждый случай нужно изучать отдельно.

«Есть те, кто совершил глупость, просто публикуя фейки… Но, как правило, просто за глупости не сажают, а сажают, если человек системно преступные действия совершал. Я могу сказать, что я не вижу ни одного по этой статье осужденного, кто не был бы готов стать новой Дарьей Треповой (обвиняемая в теракте против военкора Владлена Татарского, внесена в список террористов и экстремистов. – «Газета.Ru»). И фейки — это лишь такой индикатор, а реальная совокупность там преступных намерений гораздо шире. Просто не успели совершить более серьезное преступление», — пояснил депутат.

Если же человек «просто фейки распространял», добавил Милонов, то из мест заключения его освободить можно.

«Амнистировать — не уверен, но домой сидеть можно и отпустить. Или пусть условный срок имеет, работает, пытается исправиться, переосмыслить», — подытожил зампред комитета по делам семьи.

Кто предложил амнистировать женщин?

С инициативой объявить амнистию выступила 4 декабря член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«Я просила бы помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления. <...> И вообще прошу помиловать всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения», — заявила Меркачева, охарактеризовав амнистию как «шаг милосердия».

«Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — ответил на это предложение Путин.

Как проходит амнистия

Постановление об амнистии принимает Госдума. Проект постановления вносится в нижнюю палату парламента и рассматривается в том же порядке, как и все остальные законопроекты. Амнистию объявляют в отношении индивидуально не определенного круга лиц — их освобождают от уголовной ответственности или сокращают срок их наказания. Амнистия может коснуться как уже отбывающих срок, так и подозреваемых, и подсудимых.

Последняя амнистия проходила в 2015 году по случаю 70-летия Победы в Великой отечественной войне. Она коснулась участников боевых действий по защите Отечества, служивших в Афганистане и других странах, военных, сотрудников МВД и ФСИН, участников КТО на Северном Кавказе, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, женщин с малолетними детьми и детьми-инвалидами, беременных, одиноких отцов несовершеннолетних детей, мужчин старше 55 и женщин старше 50 лет, инвалидов I или II группы, а также больных туберкулезом и раком.

В 2013 году были объявлены две амнистии — на свободу вышли осужденные за экономические преступления, а также инвалиды, пенсионеры, несовершеннолетние и беременные женщины.

Все зависит от ФСИН

«Когда мы говорим об амнистиях крупных, связанных с какими-либо круглыми датами, праздниками, Днем Победы например – то, действительно, осужденные за ненасильственные преступления могут быть амнистированы. Когда мы говорим про «нетяжкие» уголовные преступления, то люди, их совершившие, серьезной общественной опасности не представляют. И с этой точки проведение такой амнистии оправдано», – считает юрист Василий Воробьев.

По мнению эксперта, многое будет зависеть непосредственно от исполнителей постановления Госдумы.

«Мы же понимаем, что высшее руководство только дает указание, а исполняют его руководители органов ФСИН на местах. Они уже будут выбирать, кто подпадает под амнистию, можно ли переквалифицировать деяние под «нужное». Нам остается рассчитывать на их адекватность и эффективное исполнение поручения президента», — добавил он.

Что касается статьи 207.3 УК РФ о фейках об армии, то теоретически на амнистию могли бы рассчитывать осужденные по ее первой части, на срок до 5 лет без обстоятельств, отягчающих наказание, полагает юрист.

«Если же мы говорим об осужденных по части второй или третьей данной статьи, то их преступление относится к категории тяжких и шансов на амнистию у них нет. Нужно учитывать, что в Уголовном кодексе статья о фейках изложена в главе «Преступления против общественной безопасности». В этой же главе прописана ответственность за совершение терактов и захват заложников», — добавил он.

Воробьев призвал помнить, что публичные декларации о необходимости провести амнистию никакой юридической силы не имеют.

«Когда увидим документ четкий, там, скорее всего, будут прописаны исключения, какие статьи не подпадают под амнистию. Исходя из этого, уже будут делаться выводы по поводу того, кто освободится, кто нет. Сейчас мы можем только догадываться», – резюмировал эксперт.