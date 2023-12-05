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В Госдуме сообщили о работе над амнистией ряда отбывающих наказание женщин

Депутат Крашенинников сообщил о проработке амнистии для ряда женщин

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Depositphotos

Депутат Государственной думы, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о проработке амнистии для ряда женщин, которые в данный момент отбывают наказание. Об этом он заявил ТАСС.

Крашенинников прокомментировал заявление президента России Владимира Путина на заседании СПЧ о том, что необходимо принять решение об амнистии для «некоторых категорий женщин», которые находятся в местах заключения.

«Внимательно слушали выступление президента и членов Совета. Прорабатываем данный вопрос. Но он не только эмоционально правильный, но требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее», — заявил Крашенинников.

Вопрос амнистии регулируется статьей 84 Уголовного кодекса России, при этом она устанавливается Государственной думой после внесения проектов постановлений о ее объявлении и о порядке применения.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принять решения по амнистии женщин, которые отбывают тюремный срок.

Ранее Путин назвал недопустимым, когда люди сидят годами под следствием.

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