Кремль: амнистию для женщин не получится объявить до конца года

Амнистию для ряда женщин-заключенных невозможно объявить уже в текущем году. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

«Нет, конечно. Ее так быстро принять невозможно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности объявления амнистии до конца года.

В настоящее время нет никакой конкретики по данному вопросу, это все только предстоит еще рассмотреть, подчеркнул он, говоря о том, каких именно категорий женщин, отбывающих наказание за ненасильственные преступления, может коснуться освобождение из мест лишения свободы.

4 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил о необходимости принять решения по амнистии женщин, которые отбывают тюремный срок. Он подчеркнул, что амнистия может коснуться некоторых женщин, которые отбывают наказание за ненасильственные преступления.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.