«Олицетворение радости и света». Тейлор Свифт стала «Человеком года»

Певицу Тейлор Свифт назвали человеком года по версии журнала Time. В шорт-лист номинантов входили в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, кукла Барби. Журналисты сравнили масштабы карьеры исполнительницы с творчеством Элвиса Пресли, Майкла Джексона и Мадонны. На ее концерты в 2023 году продали 4,1 млн билетов, 2 млн из которых покупали в первый день после старта продаж. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Первая из девяти

Журнал Time назвал 33-летнюю американскую поп-певицу Тейлор Свифт человеком года, сообщается на сайте издания.

Автор песен и исполнительница получила звание «Человек года» по версии Time, обойдя президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, британского короля Карла III, разработчика CHatGPT Сэма Альтмана, главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, прокуроров, выступающих на судебных процессах против бывшего президента США Дональда Трампа, участников крупнейших голливудских забастовок сценаристов и актеров, а также куклу Барби, фильм о которой стал самым кассовым в 2023 году. Всего в числе номинантов были 9 кандидатов.

В посвященном Свифт материале на сайте Time отмечается, что достижения певицы «настолько многочисленны, что перечислять их кажется почти неуместным».

«Как поп-звезда она находится в одном ряду с изысканной компанией: Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джони Митчелл. Будучи бизнес-леди, она построила империю стоимостью, по некоторым оценкам, более $1 млрд», — отметили в журнале.

Успехи Свифт

В журнале написали, что Свифт довела до совершенства свое мастерство в музыке, а также «в качестве ведущего рассказчика современной эпохи» . В числе ее успехов упомянули рекордные прослушивания переизданных альбомов, сборы фильма-концерта The Eras Tour. Как пишет издание, за 2023 год на концерты певицы было продано 4,1 млн билетов, 2 млн из которых — в первый день, что стало новым рекордом в мировой индустрии.

Авторы материала отметили, что личность Свифт настолько масштабна, что в ее честь переименовывают улицы и стадионы, а города, которые она посещает, зарабатывают тысячи долларов на туристах, которые следуют за певицей.

Как подчеркнула главный редактор журнала Сэм Джейкобс, выбрать одного человека, который олицетворял бы 8 млрд людей на планете, — непростая задача. В итоге, по ее словам, выбор пал на человека, который олицетворяет радость и несет свет миру.

Артистка начала в 2023-м свой The Eras Tour, который уже стал самым кассовым в нынешнем году, собрав более $300,8 млн. Серия концертов сосредоточена на разных вехах музыкальной карьеры исполнительницы. В среднем каждое из ее шоу посетило почти 54 тыс. человек. Концерты Eras обогнали по кассовым сборам туры Элтона Джона и Эда Ширана. Всего турне Свифт, которое завершится в августе 2024 года, может принести певице $1,4 млрд.

История звания

Ежегодно с 1927 года журнал Time выбирает «Человека года» и помещает его фотографию на обложку. Конкретных критериев нет, победителя выбирают по уровню влияния на общество, вне зависимости от того, позитивное оно или негативное. На звание могут номинировать как личность, так и группу или концепцию. Изначально премия появилась как маркетинговый трюк.

Первым этот титул в 1927 году был присужден американскому летчику Чарльзу Линдбергу, впервые в истории в одиночку перелетевшему через Атлантику.

В разные годы «Человеком года» становились Махатма Ганди (1930), Иосиф Сталин (1939, 1942), Елизавета II (1952), Никита Хрущев (1957), Мартин Лютер Кинг (1963), Юрий Андропов (1983, совместно с президентом США Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989), Ангела Меркель (2015). В 2022 году человеком года стал президент Украины Владимир Зеленский, в 2021 году — американский предприниматель, владелец соцсети X, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Путина журнал назвал «Человеком года» в 2007 году. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для президента России неважно, получит ли он это звание. По словам Пескова, Путин и так играет на международной арене экстраординарную роль.