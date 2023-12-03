Панда под снегом, снегоуборщик на футбольном поле и массовые ДТП. «Оливер» пришел в Москву

ДТП на Новой Риге
На Новорижском шоссе в Подмосковье произошло сразу девять аварий, в результате которых пострадали 20 автомобилей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Причиной массовых ДТП в районе Истры стали скользкая дорога и снегопад.
По предварительным данным, обошлось без жертв.
Движение транспорта на этом участке дороги по-прежнему затруднено.
Циклон «Оливер»
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мощный снегопад продлится в Москве до утра понедельника, 4 декабря. В результате высота снежного покрова в городе вырастет на 8–10 см. Это выше среднемноголетних значений и соответствует нормам середины зимы.
«Это будет очень сильный снегопад. Высота снега, по нашим оценкам, увеличится на 8–10 см. В течение всего сегодняшнего дня в Москве будет очень сложная ситуация», — отметил ученый.
Наибольшая часть осадков выпадет до полуночи.
Москва под снегом
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопадов. «В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов», — сообщил заммэра Петр Бирюков.
Коммунальная техника безостановочно прометает проезжую часть и пешеходные зоны и делает противогололедную обработку. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков. 4 декабря начнутся работы по очистке кровель зданий от снега и льда.
Департамент транспорта Москвы призывает отказаться от поездок на личном автомобиле по городу, а если это невозможно — быть аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад. За движением в городе следит Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД.
Аэропорты столичного региона продолжают работать в штатном режиме на фоне снегопада, сообщает Росавиация. Воздушные гавани оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания судов в непогоду.
Несмотря на снегопад, в РПЛ не стали отменять матч «Ростов» — ЦСКА. В результате футболисты играли на заснеженном поле, им специально выдали красный мяч, а рядом ездила снегоуборочная техника.
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин назвал это уничтожением футбола, а тех, кто не перенес матчи, — «дебилами». «У нас и так в России с футболом не очень. А потом объясните иностранцам. Нравится им? Почему нельзя было перенести игру? Что мешает?» — удивился он.
Московский зоопарк опубликовал видео, на котором отец недавно родившегося панденка — самец панды по кличке Жуи — под снегопадом жует бамбук. «И даже не дрогнет», — отметила глава зоопарка Светлана Акулова.