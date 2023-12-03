Панда под снегом, снегоуборщик на футбольном поле и массовые ДТП. «Оливер» пришел в Москву В ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье попали 20 машин

Циклон «Оливер» добрался до Москвы, принеся с собой метель и сильный ветер. Снегопад продлится до утра, а сугробы будут высотой со снежный покров, нормальный к середине зимы. Из-за непогоды на Новорижском шоссе в Подмосковье произошло сразу девять ДТП, пострадали двадцать машин. Коммунальные службы вышли на усиленные дежурства, футболистам московского ЦСКА и «Ростова» пришлось играть матч на заснеженном поле. Лишь китайская панда Жуи спокойно ела бамбук, лежа в сугробе Московского зоопарка.

ДТП на Новой Риге

На Новорижском шоссе в Подмосковье произошло сразу девять аварий, в результате которых пострадали 20 автомобилей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Причиной массовых ДТП в районе Истры стали скользкая дорога и снегопад.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Движение транспорта на этом участке дороги по-прежнему затруднено.

Циклон «Оливер»

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мощный снегопад продлится в Москве до утра понедельника, 4 декабря. В результате высота снежного покрова в городе вырастет на 8–10 см. Это выше среднемноголетних значений и соответствует нормам середины зимы.

«Это будет очень сильный снегопад. Высота снега, по нашим оценкам, увеличится на 8–10 см. В течение всего сегодняшнего дня в Москве будет очень сложная ситуация», — отметил ученый.

Наибольшая часть осадков выпадет до полуночи.

Москва под снегом

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопадов. «В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов», — сообщил заммэра Петр Бирюков.

Коммунальная техника безостановочно прометает проезжую часть и пешеходные зоны и делает противогололедную обработку. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков. 4 декабря начнутся работы по очистке кровель зданий от снега и льда.

Департамент транспорта Москвы призывает отказаться от поездок на личном автомобиле по городу, а если это невозможно — быть аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад. За движением в городе следит Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД.

Аэропорты столичного региона продолжают работать в штатном режиме на фоне снегопада, сообщает Росавиация. Воздушные гавани оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания судов в непогоду.

Несмотря на снегопад, в РПЛ не стали отменять матч «Ростов» — ЦСКА. В результате футболисты играли на заснеженном поле, им специально выдали красный мяч, а рядом ездила снегоуборочная техника.

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин назвал это уничтожением футбола, а тех, кто не перенес матчи, — «дебилами». «У нас и так в России с футболом не очень. А потом объясните иностранцам. Нравится им? Почему нельзя было перенести игру? Что мешает?» — удивился он.

Московский зоопарк опубликовал видео, на котором отец недавно родившегося панденка — самец панды по кличке Жуи — под снегопадом жует бамбук. «И даже не дрогнет», — отметила глава зоопарка Светлана Акулова.