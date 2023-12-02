«Стояли 300 человек в одних трусах»: полиция пришла с рейдом в ЛГБТ-клубы Москвы Полиция провела рейды в ЛГБТ-клубах Москвы

Полицейские рейды прошли в ЛГБТ-заведениях Москвы. По словам очевидцев, мероприятия проходили в клубах и саунах под предлогом поиска наркотиков, у посетителей фотографировали паспорта. Кроме того, о закрытии объявил старейший гей-клуб Петербурга. 30 ноября Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность.

В ночь на 2 декабря полиция пришла с рейдом в ночной клуб на Малой Якиманке в Москве во время проведения ЛГБТ-вечеринки, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, на мероприятии присутствовали около 300 человек, полицейские ворвались в заведение под предлогом поиска наркотических средств. Несколько посетителей были задержаны.

«Посреди вечеринки остановили музыку и начали проходить в залы [полиция]. На вечеринке были также граждане других государств. На выходе фотографировали паспорта без разрешения это сделать. Схема отработанная, так закрывали похожие клубы в Питере. У кого-то паника», — рассказал один из гостей заведения.

Позднее канал сообщил, что всех участников отпустили, когда сфотографировали их паспорта.

«Я подумал, что все, меня посадят на 12 лет. Мы не понимали, мы стояли 300 человек голые, в трусах одних, и ждали, пока нам вынесут одежду. И никто не понимал, что происходит», — рассказал участник вечеринки в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости».

Аналогичные рейды прошли и в других тематических заведениях. По данным «Осторожно, Москва», они начались около 22:00 мск 1 декабря. Сотрудники правоохранительных органов проверили клуб у станции метро «Автозаводская» и стрип-клуб для мужчин у станции «Полянка». Администрация заведений заранее предупредила посетителей о визите полиции. Также проверка прошла в баре у Чистопрудного бульвара.

«Была обычная туса, выходит владелец и говорит, что в течение часа придут люди в погонах в связи с недавним законом. В течение 20 минут танцпол стал пустеть», — поделились очевидцы.

Кроме этого, администрация заведения сообщила, что в баре должна была выступать популярная певица, но она отказалась от мероприятия. О ком идет речь, в сообщении не уточняется.

По информации канала, рейды также прошли в «ЛГБТ-саунах». В частности, силовики пришли в мужскую премиум-баню у Цветного бульвара.

«Проходит все, как обычный рейд по наркотикам. Нарушений не выявлено, но настроение испортили. В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили», — рассказали очевидцы «Осторожно, Москва».

ЛГБТ-клубы закрываются

Вечером 1 декабря о закрытии объявил клуб «Центральная станция» в Санкт-Петербурге. Издание «Фонтанка» назвало его «одним из старейших петербургских гей-клубов».

«К сожалению, площадка, которую мы арендовали, нам отказала в работе из-за закона. Просим прощения, мы больше не работаем», — говорится в сообщении на странице клуба в «ВКонтакте».

В последнее время клуб находился на Конюшенной площади, куда переехал после весенних полицейских рейдов на Думской улице. В марте текущего года на Думской и улице Ломоносова опечатали около 20 заведений, в апреле были закрыты 13 баров. По заявлению Следственного комитета, это было сделано в рамках расследования уголовного дела о вовлечении подростков в систематическое употребление алкоголя.

По данным «Фонтанки.ру», власти Санкт-Петербурга планируют сделать из Думской пешеходную улицу с культурно-гастрономическим пространством. Там будут рестораны, бары, клубы, уличные кафе, фудхолл. Кроме этого, там установят детскую площадку и каток, чтобы привлекать посетителей.

ЛГБТ признали экстремизмом

30 ноября Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и запретил его деятельность на территории страны.

Иск подало министерство юстиции России, по его оценке, в деятельности движения присутствуют «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Ведомство не уточнило, что именно оно считает движением, кто в нем состоит и как оно устроено.

В тот же день на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил, что представители ЛГБТ являются частью сообщества:

«Они тоже, эти темы и эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать. Потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди».

В 2013 году в России запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В 2022 году закон расширили, включив в него запрет на распространение подобной информации и среди взрослых.