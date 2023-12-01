Националиста Демушкина задержали в Тбилиси. Депортировали в Россию и задержали в Москве В аэропорту Тбилиси задержали националиста Дмитрия Демушкина

В аэропорту Тбилиси задержали националиста и бывшего организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина. Без объяснения причин мужчину депортировали из страны в Россию, где его снова задержали в аэропорту «Внуково». По словам Демушкина, ни грузинские, ни российские пограничники не смогли ему объяснить, почему ему запретили въезд в Грузию.

Бывший организатор «Русских маршей» националист Дмитрий Демушкин сообщил в Telegram-канале, что его задержала грузинская полиция в аэропорту Тбилиси при сходе с самолета.

«Летел по делам, билеты, отели, в порядке, по-русски объяснять причину задержания отказываются», — написал Демушкин, назвав Грузию «негостеприимной» страной.

Через несколько часов после задержания Демушкин сообщил, что его депортируют в Россию: «Правительство Грузии не желает моего нахождения на территории страны».

Однако в московском аэропорту Внуково националиста снова задержали: «От одних к другим, попал. Водят по кабинетам».

По его словам, грузинская сторона не указала в документах причину депортации. Он также утверждает, что в Грузии ждали именно его, «зная в лицо».

«Грузины проверили у меня билет обратно (на воскресенье), бронь в отеле, наличие денег, узнали подробно о цели моего визита. Изъяв документы, велели ждать. Несколько часов я наблюдал активную телефонную дипломатию. Угрюмые сотрудники ходили по пятачку, что-то активно обсуждая по телефону, я смог разобрать лишь мою фамилию», — отметил Демушкин.

По его словам, ему предложили подписать бумаги на грузинском языке. Он не понял, что в них написано, поэтому попросил перевести. Однако сотрудники пограничного контроля заявили, что «перевод не входит в их обязанности». Знакомиться с документом на английском языке Демушкин отказался.

Россиянину сообщили, что он может обжаловать решение в течение десяти дней. «Было чувство, что я занял много денег у этих людей и долго их не отдавал. В Грузии я никогда раньше не был, долгов перед гостеприимным (по рассказам) грузинским народом не имел», — написал он.

По его словам, в Россию после депортации пришла сопроводительная бумага «на какого-то туркмена вместо меня», хотя в документе указаны фамилия и имя Демушкина.

«В итоге от меня тут [в Москве] допытываются разные службы, а что случилось [на грузинской границе], а со мной там никто не беседовал», — посетовал он.

Чем известен Дмитрий Демушкин?

44-летний Дмитрий Демушкин был председателем националистических организаций «Славянский союз» (организация запрещена в России), «Славянская сила» и «Русские», который признали экстремистскими и ликвидировали. Также он является одним из организаторов «Русского марша» — шествия русских националистических организаций. Они проходили с 2005 по 2019 годы. Демушкин заявил, что больше не будет организовывать митинги, так как их участники могут столкнуться с жесткими действиями со стороны правоохранительных органов. В 2019 году его назначили исполняющим обязанности главы администрации сельского поселения Барвиха Московской области.

Демушкин не раз попадал под следствие. Так, в 2017 году его приговорили к 2,5 годам лишения свободы за публикацию фотографии с «Русского марша», которую следствие посчитало возбуждением ненависти. Он освободился досрочно из-за частичной декриминализации статьи, по которой был осужден.

8 ноября 2022 года дома у Демушкина прошел обыск. Тогда он сообщил, что его подозревают в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 3 ст. 280.4 УК РФ). 23 ноября того же года в отношении мужчины составили два протокола о дискредитации российской армии. Националист критиковал военную операцию на Украине. Однако в итоге суд не стал рассматривать дела против него в связи с истечением срока давности.