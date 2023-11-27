Вице-президент Сбербанка умер в 42 года Старший вице-президент Сбербанка Васев умер в возрасте 42 лет от инфаркта

Старший вице-президент Сбера Николай Васев умер в 42 года от инфаркта. Он проработал в компании 12 лет, в разное время возглавлял IT-стартап «Домклик» и сервис «Фабрика сделок», а в последние годы был руководителем блока «Развитие клиентского опыта B2C». Глава Сбера Герман Греф называл его «увлеченным профессионалом», способным «видеть за продуктом клиента».

Сердечный приступ

Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев скончался на 43-м году жизни, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушел из жизни старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев», — сообщили в компании.

Как отметили в кредитной организации, по предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате сердечного приступа .

Путь в Сбере

Николай Васев родился в Перми, окончил Пермский политехнический университет. В Сбербанке он в общей сложности проработал 12 лет, начав с должности главы управления по работе с партнерами. Как отмечают в пресс-службе банка, Васев принимал активное участие в развитии ипотечного продуктового сегмента.

Также он руководил IT-стартапом «Домклик». На должность генерального директора этой компании его назначили в 2015 году. Как подчеркнули в пресс-службе, под руководством Васева предприятие смогло «всего за семь лет стать лидером ипотечного рынка» в стране.

Васев также руководил цифровым сервисом оформления кредитов для покупки жилья «Фабрика сделок», в рамках которого налаживал взаимодействие с застройщиками и агентствами недвижимости.

В 2020 году Васев стал вице-президентом Сбера, спустя еще два года — старшим вице-президентом. Тогда же он возглавил блок «Развитие клиентского опыта B2C». По заявлению пресс-службы, модель бизнеса он сделал более клиентоцентричной, оптимизировав программы лояльности и нескольких продуктовых сегментов банка.

Увлеченный профессионал

Глава Сбербанка Герман Греф после повышения Васева до старшего вице-президента отмечал его высокие результаты.

«Я благодарю Николая за высокие результаты и вклад в развитие жилищной экосистемы Сбера. Николай — увлеченный профессионал, смелый в решениях, любознательный и открытый к новым знаниям. Особенно я ценю в нем то, что он всегда видит за продуктом клиента», — говорил тогда глава Сбербанка.

Как отметили в пресс-службе компании, Васев был «увлеченным профессионалом своего дела, добрым, веселым и отзывчивым человеком, душой своего коллектива, надежным другом для многих коллег и партнеров по бизнесу».

Руководство банка и коллеги выразили сожаление о «безвременной кончине» и глубокие соболезнования семье и близким Николая Васева.