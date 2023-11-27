Журналистка Александра Баязитова (на первом плане), ее адвокат Игорь Михеев и медиатехнолог Ольга Архарова (на втором плане) в здании Басманного суда, 27 ноября 2023 года

«Господа, это оправдательный приговор»: журналистку Баязитову посадили на пять лет Журналисток Баязитову и Архарову приговорили к 5 и 4,5 годам за вымогательство

Суд признал виновными журналистку Александру Баязитову и ее помощницу — Ольгу Архарову. Их обвинили в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка, женщины шантажировали потерпевшего публикациями о его судимости. Прокурор запросил для Баязитовой и Архаровой сроки в колонии более чем в два раза больше, чем суд дал в итоге.

Басманный суд Москвы приговорил Баязитову и Архарову к 4,5 и 5 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба столичных судов в Telegram.

«А.В. Баязитова и О.Б. Архарова признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство)», — говорится в сообщении. Таким образом, суд назначил наказание ниже минимального предела — статья о вымогательстве в особо крупном размере предполагает срок от семи лет.

Прокуратура требовала дать Баязитовой 14 лет колонии, а Архаровой — 13 лет. Но итоговое решение сторона обвинения назвала «обоснованным» и не будет его обжаловать.

«Суд пришел к правильному мнению и квалифицировал действия как вымогательство, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил наказание. Считаем приговор обоснованным», — прокомментировала прокурор Елена Прокопенко, как сообщает ТАСС.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов назвал в разговоре с РИА Новости решение суда негуманным. Он указал, что журналистка больна и у нее пожилая мать. По мнению Кабанова, с Баязитовой «просто сводят счеты».

Сама Баязитова сочла свой приговор оправдательным. «Господа, это вообще называется оправдательный приговор . То есть когда суд не может не вынести приговор, но вот осуждает как может», — заявила журналистка во время судебного заседания, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Адвокат Баязитовой Игорь Михеев назвал решение суда «компромиссным» и отметил, что журналистка будет его оспаривать.

«Завтра мы с Александрой [Баязитовой] начнем готовить апелляционную жалобу для того, чтобы продолжить ее борьбу», — сказал юрист «Газете.Ru».

Свою вину журналистка отрицает. Ее защита настаивает, что у обвинения нет неопровержимых доказательств для статьи о вымогательстве. «По моему мнению, все доказательства, представленные обвинением, они из области интерпретаций», — заявил Михеев.

Адвокат также отметил, что потерпевший по делу, топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков просил смягчить наказание для второй осужденной, Архаровой, а вот по поводу Баязитовой придерживался «жесткой позиции».

Архарова также будет подавать на апелляцию, рассказал «Газете.Ru» ее муж Артем Пучков.

«Я очень рад, что обошлось без тех конских сроков, которые давали. <...> Но все равно вопрос — за что? Ни за что», — подчеркнул он.

По словам мужа, защита Архаровой рассчитывает и на то, что женщина сможет выйти из колонии по УДО. Он отметил, что на условно-досрочное освобождение можно надеяться примерно через год заключения. Ранее Архарова частично признала себя виновной, но потом отказалась от своих показаний.

Дело против журналисток

Баязитова и Архарова, по версии следствия, пытались продать Ушакову «блок на негатив». Так называется распространенная практика в Telegram, при которой за определенную сумму администраторы популярных каналов предлагают не публиковать негативную информацию о каком-то человеке или компании. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн оценивал подобные действия как «шантаж и вымогательство». Дело Баязитовой и Архаровой — это первый случай, когда судебное разбирательство о «блоках» в Telegram дошло до приговора с реальными сроками.

Осужденные занимались каналами «Адские бабки» (сейчас у него больше 21 тыс. подписчиков) и «Финансовый караульный» (больше 51 тыс. подписчиков). Им помогала пиарщица Инна Чурилова, она проходила по тому же делу о вымогательстве. Девушка признала вину, пошла на сделку со следствием и получила четыре года условно.

Баязитова прежде работала экономическим корреспондентом в «Коммерсанте» и «Известиях», а также в издании Life.ru. Архарова называет себя предпринимателем, «медиатехнологом» и «интернет-экспертом». В своих показаниях обе женщины говорили, что Telegram-каналы последние годы были их главным источником доходов. С 2019 года они занялись поиском компромата на крупных бизнесменов с банкирами и продажей блоков на негатив. Баязитова, как опытный журналист, была главредом и добывала необходимую информацию, а Архарова и Чурилова вели переговоры с «клиентами».

Старшим вице-президентом Промсвязьбанка Баязитова заинтересовалась зимой 2022-го. У него нашлась судимость от 2006 года, когда Ушаков был главой краснодарского Стройбанка. Суд приговорил мужчину к четырем с половиной годам и штрафу в 550 тыс. рублей за незаконную банковскую деятельность и подделку документов (ст. 172, 173 и 327 УК РФ). В 2009 году судимость была погашена. Позже Ушаков пытался заставить Google убрать из выдачи поисковика ссылки о том деле, но московский суд отклонил его иск.

Канал «Адские бабки» начал припоминать в постах судимость Ушакова, и весной 2022-го банкир связался с его администраторами. Баязитова и Чурилова договорились за 70 тыс. рублей удалить негативные посты, а еще за 350 тыс. рублей месяц не трогать фамилию Ушакова. Позже администраторы канала предложили продлить блок за 300 тыс. рублей, и финансист обратился в полицию. Далее за перепиской с вымогательницами следили оперативники, а сумму выросла уже до 1,2 млн рублей — столько команда Баязитовой, по версии следствия, попросила за квартальный блок на негатив.

В августе 2022-го всех троих — Баязитову, Чурилову и Архарову — арестовали и обвинили в вымогательстве. С тех пор до приговора Баязитова и Архарова были в СИЗО. Баязитова безрезультатно просила о домашнем аресте, ссылаясь на свои проблемы со здоровьем и больную мать. Журналистка страдает сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой.