«Безумная хулиганская группировка»: в Ирландии произошли массовые беспорядки после нападения на детей Появились кадры с беспорядками в Дублине после нападения на детей

В ирландской столице произошли массовые беспорядки после того, как выходец из Алжира напал с ножом на прохожих. Демонстранты сожгли полицейский автомобиль, громили магазины на центральных улицах, кидали в сотрудников правопорядка бутылки, мусорные баки и фейерверки. В полиции назвали случившееся беспрецедентным для современной истории Дублина.

В центре Дублина вечером 23 ноября произошли массовые беспорядки после того, как мужчина с ножом напал на прохожих возле школы на Парнелл-сквер--Ист, сообщил телеканал RTÉ News.

Спустя некоторое время у полицейского оцепления начали собираться группы молодых людей, которые вступали в перепалки со стражами правопорядка и выкрикивали националистические лозунги. В СМИ появилась информация о том, что устроивший нападение — выходец из Алжира.

К вечеру толпа, по оценке RTÉ News, насчитывала от 100 до 200 человек. Лица некоторых демонстрантов были скрыты шарфами, они размахивали ирландскими флагами и держали плакаты «Жизни ирландцев имеют значение» (Irish lives matter).

Затем в полицейских полетели бутылки, камни, мусорные баки, фейерверки и сигнальные ракеты. Собравшиеся вытаскивали мебель из расположенных поблизости заведений и кидали ее в стражей порядка. Около 19 часов был подожжен полицейский автомобиль, позже – трамвай и двухэтажный автобус.

«Вы действительно так круты со своими дубинками; но мы достанем свои дубинки, мы достанем оружие», — кричал, провоцируя полицейских, один из присутствующих на месте происшествия.

«Безумная хулиганская группировка»

Беспорядки происходили на О'Коннелл-стрит и Генри-стрит — двух главных торговых улицах ирландской столицы. Люди крушили витрины и грабили некоторые магазины. К месту происшествия прилетел полицейский вертолет, для подавления беспорядков в центр города были стянуты дополнительные силы органов правопорядка.

Издание The Irish Times написало, что в полиции сочли случившееся беспрецедентным для современной истории Дублина.

Произошедшее не сравнится с протестами, которые произошли в ирландской столице в феврале 2006 года, когда во время столкновения сторонников и противников юнионистов (политическая сила в стране), были госпитализированы 14 человек.

По данным Reuters, после беспорядков были задержаны 34 человека.

«Общественность не сообщала о серьезных травмах в результате сегодняшнего насилия. Некоторые из моих коллег подверглись нападению, но, к счастью, никто серьезно не пострадал», — рассказал главный суперинтендант Патрик МакМенамин.

По его мнению, случившееся в центре Дублина, можно назвать «беспричинным хулиганством».

«У нас действует совершенно безумная хулиганская группировка, движимая ультраправой идеологией», — заявил журналистам комиссар национальной полиции Ирландии Дрю Харрис.

«Не знаем точно, что произошло»

Инцидент, послуживший толчком для беспорядков, произошел в четверг, 23 ноября, около 13:30 по местному времени (16:30 мск).

Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих возле школы на Парнелл-сквер-Ист. Пострадали мальчик пяти лет и две девочки — им по пять и шесть лет, а также 30-летняя женщина. Всех доставили в больницу, состояние младшей девочки и женщины оценивается как тяжелое.

С ними был госпитализирован и нападавший, выходец из Алжира, ему около 50 лет. По одной из версий, он получил травмы во время задержания, по другой – нанес себе увечья сам. В настоящее время предполагаемый преступник находится под охраной в больнице.

По данным СМИ, злоумышленник живет в Ирландии уже около 20 лет . Полицейские выясняют, есть ли какая-то связь между ним и его жертвами.

«Мы не знаем точно, что произошло и почему, и мы не знаем, какова была мотивация, и я думаю, что нам всем пока нужно воздержаться от суждений. Будьте уверены, что полиция держит ситуацию под контролем, и кто бы ни был ответственен за это нападение, будет привлечен к ответственности», — заверил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Уточняется, что нападавшего задержал другой приезжий — курьер из Бразилии Кайо Бенисио. Он сбил злоумышленника с ног мотоциклетным шлемом.