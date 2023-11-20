«Снимали на камеру и называли обезьяной»: пассажиры автобуса в Твери избили темнокожего мужчину

В автобусе в Твери группа мужчин напала на темнокожего молодого человека: сначала избивали его в салоне, а затем вытолкнули на улицу и продолжили наносить удары по телу и голове. Очевидица Анастасия рассказала «Газете.Ru», что нападавшие были пьяны или под наркотиками, они спровоцировали конфликт и оскорбляли мужчину, называя его «обезьяной». Пострадавший мог получить травмы головы. Полиция начала проверку.

В Твери пассажиры автобуса избили темнокожего молодого человека. Запись инцидента, случившегося 19 ноября, опубликована в Telegram-канале «Тверь. Происшествия».

На кадрах видно, как компания мужчин провоцирует конфликт, а затем избивает темнокожего мужчину и толкает его. Слышны крики свидетелей потасовки, они призывают остановить избиение: «Отстань от него», «Выйдите отсюда». Один из свидетелей попытался оттащить одного из нападавших, в итоге оказался втянутым в потасовку. В кадр попала наклейка «Тверская область Za Россию, Zа победу».

Очевидица Анастасия (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что нападавшие были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения:

«Два молодых человека в алкогольном или наркотическом опьянении зашли в автобус и вели себя соответствующе. Хохотали, кричали».

Через две остановки в салон зашел темнокожий пассажир.

«Насколько я поняла, они начали его снимать на камеру телефона и оскорблять «обезьяной», «черным» и тому подобное. На что в ответ он махнул рукой и огрызнулся. После этого началось его избиение», — рассказала Анастасия.

После потасовки в салоне автобуса злоумышленники вытолкнули свою жертву на улицу и продолжили избивать его на остановке.

«Продолжили бить на улице, пинали по телу и голове. Мы, пассажиры, кричали, звали на помощь. Подъехал мужчина и отогнал их, остался ждать полицию. Я думаю, что пострадавший получил травмы головы», — рассказала свидетельница.

Пострадавший мужчина попал в больницу, из медучреждения о нападении сообщили в полицию. Проверку начал Заволжский межрайонный следственный отдел СК РФ.

«Устанавливаются участники конфликта и объективные обстоятельства произошедшего. По результату будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Это не первый инцидент с избиением в России иностранцев или людей с темным цветом кожи.

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