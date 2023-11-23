«Нет других вариантов»: молдавский политик попросил Путина лишить его гражданства России

Молдавский политик Ренато Усатый, которого в России разыскивают по делу о выводе миллиардов рублей, обратился к Владимиру Путину и попросил лишить его полученного по «секретному указу» гражданства РФ. Политик намерен баллотироваться на пост президента Молдавии, а его «российское прошлое» может помешать в президентской гонке. Подробности – у «Газеты.Ru».

Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый попросил Владимира Путина лишить его и его семью гражданства РФ. Его обращение опубликовал молдавский портал Noi.md.

«Вы (Владимир Путин. — «Газета.Ru») по моей просьбе в начале 2018 года секретным указом президента России выдали моим родителям российское гражданство, с благодарностью за мою работу и деятельность.

Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан», — сказал Усатый.

По данным портала, у бизнесмена есть несколько объектов недвижимости в России. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно.

Причина отказа от гражданства РФ

В 2024 году в Молдавии пройдут выборы президента. Усатый, возглавлявший молдавскую «Нашу партию», выдвинул свою кандидатуру, в связи с чем была собрана пресс-конференция, на которой он публично отказался от российского гражданства.

Несколько пунктов его биографии могут помешать ему во время президентской гонки: он долгое время жил и работал в России, а также подвергался уголовному преследованию.

Во время пресс-конференции Усатый объяснил, что с детства хотел заниматься политикой, однако в Молдавии конкуренты не давали ему реализоваться, поэтому он переехал в РФ.

В 2014 году бизнесмен вернулся на родину, но через несколько лет в его отношении возбудили уголовное дело, поэтому он снова отправился в Россию.

Усатый утверждает, что в 2018 году в его дом в Подмосковье ворвались неизвестные люди и угрожали его семье оружием. По его словам, в последующие годы на него покушались и пытались похитить, хотя, как утверждает политик, он все «делал правильно».

Уголовное преследование политика

Во время предыдущих молдавских выборов бизнесмен также выдвигал свою кандидатуру. Однако в 2020 году против него и еще нескольких лиц возбудили уголовное дело «ландромате», или «молдавской прачечной». Затем Усатого «вывели в отдельное делопроизводство».

По его мнению, таким образом его пытались заставить снять свою кандидатуру на пост президента, а также помешать избираться в парламент.

«Ключевой фигурант, из-за которого меня засунули в уголовное дело, так называемое «ландромат», ключевой свидетель, заявитель, является человеком, к которому, особенно во время Плохотнюка, меня все время привязывала молдавская пресса. Этим человеком является Карамалак Григорий Иванович, которого многие знают как Болгара», – сообщил Усатый.

Бизнесмен добавил, что именно этот человек 18 февраля 2020 года дал против него показания и обвинил его в незаконном выводе средств с территории РФ. В своем заявлении Карамалак указал, что молдавские политики, в том числе Усатый, обращались к нему с просьбой познакомить с российскими коллегами, чтобы заручиться поддержкой России.

На пресс-конференцию Усатый принес бумаги, которые якобы являются материалами уголовного дела, сфабрикованного в его отношении. Кроме того, он обвинил своих конкурентов в перевозке наркотических средств из Молдавии в РФ.

Дело о «молдавской прачечной»»

В апреле 2020 года сотрудники российских правоохранительных органов предъявили Усатому обвинение в организации преступного сообщества (ОПГ) и совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, ОПГ бизнесмена вывела за пределы РФ по поддельным документам более 500 млрд рублей через банк BC Moldindconbank S.A. В июне этого же года его объявили в розыск.

По предварительным данным, преступники использовали следующую схему: две зарубежные компании, которые фактически не работали и контролировались членами ОПГ, заключали фиктивный договор займа. Поручителями выступили российские компании и граждане Молдавии. После того как займ был просрочен, «кредитор» обращался в суд, чтобы взыскать деньги с поручителя. Дело рассматривалось молдавским судом, так как фигурантами были молдаване. После решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в банк Молдавии Moldindconbank.

В задействованных в схеме банках из России были открыты расчетные счета компаний-поручителей, на них поступали деньги для «конвертации» в иностранную валюту. Затем эти средства поступали на счета Moldindconbank за границей. Молдавский и российские банки имитировали операции по сделкам до тех пор, пока деньги компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После этого их перечисляли в европейские иностранные банки на счета истцов, в качестве которых выступали компании, подконтрольные членам ОПГ.