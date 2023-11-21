«Фронту нужна помощь»: у самарских студентов собирают «электронки» для нужд армии

Коробка для сбора электронных сигарет в одном из учебных корпусов Самарского университета

Необычную акцию по помощи военным на СВО запустили в Самарском университете. Там решили отправить в зону боевых действий электронные сигареты, но не чтобы раздавать солдатам, а ради деталей для беспилотников. Идея вызвала интерес у студентов — за неделю они сдали больше 200 использованных «электронок».

Инициатива по сбору электронных сигарет принадлежит студенческому военно-патриотическому клубу «Сокол СГАУ». Он относится к Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика Королева. Об акции клуб объявил в начале ноября в своей группе ВКонтакте.

«Курение вредит ... здоровью, но может оказать неоценимую пользу в борьбе с западной техникой», — призвали организаторы.

Они попросили сдать использованные электронные сигареты любого типа. Авторы акции отметили, что посильно поучаствовать способны даже некурящие, поскольку они могут попросить нерабочие «электронки» у знакомых. В посте уточнялось, что из собранных устройств извлекут необходимые детали, которые нужны «для специальных целей в зоне СВО».

«Это вклад курильщиков электронных сигарет в нашу Победу! Акция по сбору электронных сигарет продолжается. Коробки для сбора установлены во всех учебных корпусах и общежитиях северного и южного кампуса. Будьте активны. Фронту нужна наша помощь», — говорится в соцсетях учреждения.

На что именно пойдут детали, не уточнялось. В университете РИА Новости пояснили, что из устройств извлекут аккумуляторы. Их повторно заряжают и переделывают в элементы питания для беспилотников.

«Они малоточные, но способны какой-то механизм привести в действие абсолютно автономно, даже при потере питания от основного источника, поэтому мы занимаемся этим», — рассказали изданию «Подъем» в Военном учебном центре университета.

Центр отметил, что на патриотический клуб студентов вышли сами военные и попросили помочь собрать «парилки».

За неделю учащиеся сдали больше 200 устройств, отчиталось 14 ноября студенческое объединение. Среди них как одноразовые устройства, так и «айкосы». Коробку с будущими деталями коптеров уже отправили на передовую.

В свою очередь Военный учебный центр 21 ноября уточнил, что удалось собрать более 700 «различных элементов» из электронных сигарет разных типов. В центре отметили, что курит не больше 20% студентов университета.

Это не первая патриотичная акция Самарского университета. Студенты и сотрудники вуза регулярно отправляют солдатам гуманитарные посылки. Они также передавали бойцам теплую одежду, печки, одеяла и прочие необходимые вещи. Электронные сигареты продолжат принимать от учащихся и дальше, готовя новую партию.

Часть дронов сейчас собирают прямо на передовой. Запчасти и детали для них штампуют на 3D-принтерах. При этом инженеры с обеих сторон линии боевого соприкосновения сравнивают захваченные дроны и стремятся обогнать изобретательность друг друга.

«Месяца четыре назад мы полностью догнали наших соперников. И сейчас мы уверенно уходим вперед. Потому что им технологии все дают, они их не разрабатывают. Нам же приходится именно дорабатывать, дорабатывать и идти вперед», — рассказывали военные в августе.

Кустарное производство коптеров и в России, и на Украине во многом схоже друг с другом, рассказывал в октябре один из российских добровольцев, бывший военный разведчик, который собирает дроны для армии «на дому». По его словам, те и другие используют комплектующие с одного китайского завода. Между кустарными производителями идет настоящая «гонка вооружений», отметил специалист. В такой ситуации любое удачное нововведение способно принести ощутимое преимущество.