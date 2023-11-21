В ДНР сообщили об «ослепших» из-за погоды дронах в зоне спецоперации

Дроны в зоне проведения спецоперации «ослепли» из-за погоды. Об этом URA.RU заявил бывший министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР), герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.

Он указал, военнослужащие передвигаются по заранее разведанным маршрутам. Пинчук отметил, что сейчас активные боевые действия привязаны к погодным факторам, поскольку как на наблюдательные, так и на ударные беспилотные летательные аппараты оказывают влияние дождь, снег и ветер, а грязь затрудняет продвижение техники.

«Фильтрация малых групп штурмовиков на разведанных тропах удобнее без дронов. Слепота сейчас с обеих сторон», — сказал он.

Полковник указал, что украинские войска сейчас активизировались на Донецком направлении вблизи населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Берховского водохранилища. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются укрепиться на небольших плацдармах и усилить наступление в этих точках, чтобы помешать продвижению российских солдат.

20 ноября Министерство обороны России сообщало, что на Донецком направлении ВС РФ отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.