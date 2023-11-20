Силовики задержали замглавы «заповедного» департамента Минприроды. Что о нем известно

В Москве задержали заместителя директора департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева. По предварительным данным, это связано с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Увольнять чиновника пока не планируют — его вина не доказана. Он работал директором парка с 2010 по 2021 год, а затем получил должность в министерстве. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Московские сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай», — говорится в сообщении.

Издание 74.Ru сообщает, что Яковлев переехал в Москву два года назад и курировал особо охраняемые природные территории по всей стране.

В каком преступлении обвиняют чиновника, пока неизвестно.

В Минприроды сообщили РИА Новости, что Яковлева увольнять не планируют, так как в Конституции РФ закреплен принцип презумпции невиновности.

20 ноября сотрудники правоохранительных органов начали проводить в парке «Таганай» следственные действия. Пресс-служба национального парка сообщила ТАСС, что задержание бывшего сотрудника учреждения и следственные действия никак не повлияют «на туристов и туризм», однако комментировать возможные причины задержания в парке не стали.

11 лет был директором «Таганая»

Алексей Яковлев родился в Златоусте Челябинской области в 1975 году, получил экономическое образование. По данным «ФедералПресс», назначение Яковлева на должность директора нацпарка инициировало Минприроды. Предыдущего руководителя — Сергея Братухина — обвиняли в мошенничестве, присвоении вверенного имущества и в злоупотреблении служебным положением. Согласно решению суда, он должен был выплатить более 1,6 млн рублей.

Яковлев вступил в должность в 2010 году, пробыв на ней до 2021 года. Как пишет 74.ru, за это время ему удалось «превратить парк в лесной курорт» с деревянными настилами на тропах, с лестницами в труднопроходимых местах, стоянками и приютами. Яковлев поручил круглосуточно охранять «Черную скалу», что решило проблему вандализма и замусоривания территории. Кроме этого, по его поручению установили фотоловушки, которые помогли пресечь деятельность браконьеров и контролировать жизнь лесных животных.

За время руководства Яковлева количество посетителей нацпарка значительно увеличилось. Он популяризировал заповедник в том числе с помощью соцсетей и вел канал на YouTube.

В 2020 году петербургская компания должна была построить два объекта в «Таганае», получила за это деньги, но поставленные задачи не выполнила. Против компании возбудили уголовное дело по факту хищения более 500 тыс. рублей, сообщает 74.ru. Тогда заявление подрядчика написал Яковлев, поскольку он длительное время не смог связаться с представителями компании.

В 2021 году директору «Таганая» предложили должность в Москве.

«Это моя индивидуальная инициатива. Я был очень рад такому назначению. Нам поступило предложение от министра делегировать в федеральную структуру своего человека. Я вызвался. Сейчас пока непонятно, как буду выстраивать управление, раньше такого опыта на федеральном уровне не было. Долго, возможно, придется вникать в эту работу», — говорил Яковлев в беседе с 74.ru.

Все дела бывший глава передал коллеге Эльвине Новоселовой.

«Задачи перед департаментом особо охраняемых природных территорий стоят не просто большие. Они масштабные. Уверен, опыт работы в национальном парке «Таганай» поможет на госслужбе», — отмечал Яковлев.