«Намеренно ввел в заблуждение». Журналисту, взявшему интервью у Путина, грозит суд

Немецкая медиагруппа Norddeutscher Rundfunk (NDR) начала проверку в отношении журналиста Хуберта Зайпеля. Поводом стала информации о том, что во время работы над фильмом о президенте России Владимире Путине Зайпель получал гонорары от российского бизнесмена Алексея Мордашова. Это вскрылось благодаря работе группы журналистов-расследователей. Автор не отрицает, что получал деньги, но утверждает, что это никак не повлияло на содержание его работ. «Спонсор» книги не стал комментировать расследование.

Медиагруппа NDR проводит проверку в отношении своего бывшего сотрудника Хуберта Зайпеля после информации о том, что за свою работу он получал гонорары от окружения президента РФ Владимира Путина.

«NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR. Проверку на себя возьмет бывший главный редактор Der Spiegel Штеффен Клусманн. NDR также уже начала изучать возможность правовых шагов», — сообщили РИА Новости в пресс-службе NDR.

В телерадиокомпании заявили, что в заключаемых ею контрактах есть пункты о выполнении работ без стороннего влияния. Их должны выполнять даже внештатные авторы.

«Господин Зайпель должен был сообщить продюсерской компании и NDR, что он получил деньги от [российского бизнесмена] Алексея Мордашова в рамках спонсорских договоров. Он этого не сделал. NDR рассматривает это как серьезный конфликт интересов, который ставит под сомнение журналистскую независимость Зайпеля. Есть подозрение, что NDR и, следовательно, его аудитория были намеренно введены в заблуждение», — сообщили в медиагруппе.

«Спонсорская помощь» шла через офшоры

Проверить NDR своего автора на беспристрастность заставило расследование «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), в котором участвовали журналисты 69 мировых изданий под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкого Paper Trail Media. Оно основано на утечках 3,6 миллиона документов шести кипрских компаний, занимавшихся регистрацией фирм и консалтингом.

Один из выводов гласит о том, что Хуберт Зайпель через офшоры получал деньги от российского бизнесмена Алексея Мордашова за публикации о Владимире Путине.

В 2011 — 2012 годах Зайпель снимал для NRD документальный фильм «Я, Путин. Портрет», для которого он провел несколько интервью с российским лидером. Зайпель также выпускал книги о Путине: «Путин. Логика власти» (2015) и «Власть Путина. Зачем Европе Россия?» (2021).

Авторы расследования нашли «спонсорский договор» на создание и популяризацию книги 2021 года, по которому автору причиталось €600 тыс. Журналисты обратили внимание, что на документе есть рукописная пометка «аналогично заключенному в 2013 году договору: биография Путина». Из этого можно сделать вывод, что и предыдущая книга готовилась с финансовой «поддержкой» из России.

Ранее издательство Hoffmann und Campe, издавшее книги Зайпеля, остановило их продажу.

«Издательство Hoffmann und Campe решило не предлагать книги Хуберта Зайпеля к продаже в связи с сообщением, опубликованным Der Spiegel и ZDF», — говорится в заявлении редакции.

В издательстве не ответили на запрос РИА Новости о том, проверялись ли ранее книги Зайпеля на соответствие их содержания политике издательства.

В Hoffmann und Campe оставили за собой право обратиться в суд.

Деньги брал, но работал как хотел

Сам Хуберт Зайпель не отрицает факт получения денег от Алексея Мордашова. Журналист утверждает, что это никак не повлияло на содержание его работ. Зайпель обратил внимание на пункт в договоре, где сказано, что он не берет «никаких обязательств перед спонсором в отношении проекта (будь то в отношении содержания или композиции книги или чего-либо еще) или его завершения».

Алексей Мордашов комментировать расследование отказался.