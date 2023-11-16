«Пришла с работы — все трещит»: в Астрахани обрушились два подъезда жилой пятиэтажки

Два подъезда пятиэтажного жилого дома в Астрахани обрушились вечером 16 ноября, в результате ЧП погибла 84-летняя женщина, более 200 человек были эвакуированы. Спасатели продолжают поиски жильцов двух квартир, к работе привлекли кинологов. По словам жителей, до обрушения они заметили трещину в стене и успели позвонить в МЧС. Первые жалобы на состояние дома поступили еще 15 лет назад, а в 2020 году в здании сделали капитальный ремонт.

В Астрахани на Вокзальной площади обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Позднее он уточнил, что рухнули третий и четвертый подъезды.

«Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести», — сообщил чиновник в Telegram и уточнил, что спасатели ищут жильцов квартир 46 и 56.

Он добавил, что вернется в Астрахань из Москвы, где принимал участие в Транспортной неделе, ближайшим рейсом.

По его словам, из обрушившегося здания эвакуировали 213 человек, в том числе 37 детей. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС разбирают завалы. К работе привлекли кинологов.

АО «Газпром газораспределение Астрахань» отключило дом от газоснабжения.

По поручению губернатора в Астрахани создан оперативный штаб. Для жителей обрушившегося дома организовано три пункта временного размещения на базе ближайших школ. Потерпевшие обеспечиваются горячим питанием и водой.

Около 19:00 мск сотрудники МЧС разрешили жильцам по очереди пройти в уцелевшие части здания, чтобы забрать необходимые вещи и документы.

«Маму вытащили, и тут же все рухнуло»

Мила, одна из жильцов соседнего дома, рассказала «Газете.Ru», что на месте ЧП дежурят «скорые».

«Я живу напротив, как раз шла домой. Даже не поняла сразу, что произошло, пока пыль столбом не поднялась и люди во дворе не закричали.

Криков не слышно. Жильцы говорят, что да, трещины были давно. Пострадавших не видела. Эвакуировали всех быстро и четко. Паники не было», — сообщила она.

Жительница обрушившегося подъезда Гузель Григорьева заявила «Инфоштабу», что ЧП произошло после ее возвращения с работы:

«Я пришла с работы — все трещит. Соседка с третьего этажа поднимается ко мне узнать, что происходит. Мы вызвали МЧС. Через пять минут они приехали, еще через пять минут подъезд обрушился.

МЧС быстро эвакуировали. Мама инвалид, без ноги, они ее вытащили, и тут же все рухнуло».

Другая жительница дома Инна утверждает, что уже переживала подобное в 2009 году: тогда рухнул ее дом по улице Савушкина.

«Я в шоке, что такое со мной случилось во второй раз. Дом наш был аварийным, потом, вроде, не аварийный. Мы исправно платили за капремонт, попробуй не заплати. Мы всегда жаловались на протечку в подвале. Все бесполезно», — поделилась она.

Что известно о причине ЧП

По данным Telegram-канала Shot, жители заметили огромную трещину на фасаде дома за два часа до трагедии, однако в экстренные службы позвонили только за 20 минут до обрушения.

Председатель правительства области Олег Князев подтвердил ТАСС, что обрушение двух подъездов не связано со взрывом газа:

«Это не взрыв газа, а обрушение конструкции здания. Когда МЧС проведет полный разбор, той части, которая обрушилась, будем говорить, что произошло».

В экстренных службах заявили «Интерфакс», что нарушение целостности несущих конструкций рассматривается как основная причина случившегося.

Как отмечает Mash, первый раз жильцы жаловались на появившиеся трещины в стенах еще 15 лет назад. Все эти годы с проблемой справлялись временными заплатками.

Житель дома Антон рассказал, что три года назад в здании сделали ремонт. Коммунальщики утверждали, «что он капитальный».

Местное издание «Арбуз», ссылаясь на данные ГИС ЖКХ, пишет, что кирпичный пятиэтажный дом был построен не на свайном поле, как строят сейчас, а на ленточном фундаменте, который гораздо проще размывается, например, стоящими в подвале сточными водами.

Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного дома. На место происшествия для координации деятельности работы правоохранительных органов и спецслужб выехал прокурор области Сергей Фрост.

Управляющая компания «Центр коммунального обслуживания», обслуживающая рухнувший дом, имеет неоплаченные долги, следует из карточки в базе Федеральной службы судебных приставов.