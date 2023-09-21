«Слышали детский плач». Стало известно, кто погиб при взрыве и обрушении дома в Балашихе

Семь человек стали жертвами обрушения жилого дома в Балашихе после взрыва газа, передает МЧС. Госпитализированы восемь человек, еще 12 отказались от отправки в больницу. С места трагедии вывезли все завалы — более двух сотен кубометров мусора. Последними найденными погибшими оказались мама и дочь — их голоса слышали спасатели, которые впоследствии погибли при обрушении конструкции дома. «Газета.Ru» собрала подробности.

Спасатели закончили разбирать завалы многоэтажного дома в подмосковной Балашихе, где произошел взрыв газа. С места ЧП вывезли завалы — их объем составил 226 кубических метров мусора. Как сообщает МЧС, в результате инцидента погибли семь человек.

«Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли. Восемь человек госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Последними найденными погибшими оказались мама с дочерью — их тела нашли под завалами в ночь на четверг, 21 сентября.

«Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении», — уточнил глава МЧС Александр Куренков.

По его словам, спасатели «слышали детский плач и знали, что их ждут». Они рискнули, попытавшись воспользоваться единственным шансом спасти людей. Перед этим им удалось вывести из обрушающегося дома несколько других жильцов.

Газ взорвался в девятиэтажке на улице Октябрьской. Взрывной волной были обрушены третий, четвертый и пятый этажи. В ходе поисково-спасательных работ часть стены обвалилась, убив двух сотрудников МЧС. Еще четверо были ранены.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе подмосковного ГСУ СК Ярославу Яковлеву подготовить доклад о расследовании.

Семьям погибших выплатят по 1 млн руб., пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, — по 500 тыс. руб., заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. На восстановление имущества члены семей получат по 30 тыс. руб. на человека, одинокие люди — по 50 тыс. руб.

Жители дома чувствовали запах газа за сутки до произошедшего, сообщает со ссылкой на источник Telegram-канал Baza. Однако значения этому они не придали.

Утечка могла произойти в одной из квартир на пятом этаже — там проживала 86-летняя женщина. Квартира была разрушена взрывом.

При этом среди погибших ее не называют — список жертв опубликовал SHOT. Личность и пол одного погибшего устанавливают, выясняются имена женщины 33 лет и мужчины 40 лет. Кроме того, под завалами погибли 32-летняя Мария Лопатина и ее пятилетняя дочь Соня. Известны и имена погибших сотрудников МЧС — 42-летний Магомед Нальгиев и 36-летний Олег Калмыков.

Возле стены обрушившегося дома появился стихийный мемориал — люди приносят к зданию цветы и мягкие игрушки.

Жильцы дома испытали колоссальный стресс, сообщила психолог срочной службы, работник реабилитационного центра в Балашихе Светлана Черепко в разговоре с телеканалом «360».

Черепко рассказала о семье, которая в момент взрыва находилась в эпицентре.

«Девочка лежала на диване, стена обрушилась, то есть у нее квартира была рядом с непосредственно взрывом. Для нее, конечно, это огромный стресс, потому что она буквально в спортивном костюме вышла из этой квартиры», — отметила психолог.

По ее словам, не все пострадавшие соглашаются просить помощи у психолога, в таком случае специалисты начинают беседу с отвлеченной темы.

Инженер сервисной службы по газовому оборудованию Эдуард Милованов заявил в эфире «Радио 1», что взрыв газа может случиться, когда достигается предельно допустимая концентрация газа в помещении. Часто это происходит из-за проблем с вентиляцией.

«Обычно мы наблюдаем, что люди самовольно проводят ремонт, закрывают вентиляционные каналы, вставляют туда вентиляции с вытяжки из кухни, и таким образом нарушается работа вентиляции», — отметил Милованов.

Он посоветовал поднести к вентиляционному каналу лист А4 — если бумага прикладывается и циркуляция воздуха ощущается, то все в порядке. Если же нет — то нужно обратиться в ТСЖ. Кроме того, можно поставить в квартире газовые датчики для сигнализации о возможных утечках.