«Девушка шла с переноской, плакала сильно». В Тобольске в жилом доме взорвался газ

В Тобольске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, из-за чего начался сильный пожар, сообщили местные СМИ и мэр Максим Афанасьев. Троих человек госпитализировали, остальных жителей дома эвакуировали, сообщили в областном правительстве. Пожарные локализовали пожар, на месте работает оперативный штаб, жителей разместили в хостелах. Что известно о пожаре — в материале «Газеты.Ru».

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Тобольске. Об этом первым сообщил Telegram-канал «Типичный Тобольск».

По данным ГУ МЧС, в многоэтажном доме на ул. Семена Ремезова, д. 3А взорвалась газовоздушная смесь, а затем начался пожар на пятом этаже. Огонь охватил площадь 800 кв. метров. Отмечается, что «из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено два человека». Предварительно, пострадал один человек. По данным «Типичного Тобольска», госпитализированы трое.

Позднее информационный центр правительства Тюменской области сообщил о трех пострадавших.

«После осмотра и оказания помощи трех пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3, в настоящее время их обследует мультидисциплинарная бригада медиков. На месте происшествия осуществляется дежурство медицинскими работниками»

— говорится в сообщении информцентра правительства.

Пожар перешел на кровлю жилого дома. На месте происшествия работают 56 спасателей и 17 единиц техники. Сообщается, что пожар локализован.

Все жильцы эвакуированы. На месте создали оперативный штаб, решается вопрос о временном размещении 320 эвакуированных жителей, сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Telegram-канале. По его информации, пожар локализован. Информационный центр облправительства сообщил, что жителей разместят в хостелах.

По факту пожара региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

Паники не было

Очевидица происшествия Диана, которая живет в доме напротив, рассказала «Газете.Ru» подробности инцидента. По ее словам, после взрыва было слышно как падает стекло, затем девушка услышала крик с улицы, чтобы все покинули дом, — на тот момент горела одна квартира.

«Паники особой не было, потому что, наверное, никто не понял, что произошло. Я на всякий случай тоже вышла. Пожарные и «скорая» приехали в течение минут 10, наверное. Начали тушить, огонь перешел на крышу, и она очень быстро начала разгораться. <...> В самом начале «скорая» с мигалками уехала, думаю, все-таки кто-то пострадал. Пока стояли, девушка шла с переноской и плакала сильно, думаю, это одна из жильцов. Взрыв достаточно сильным был, окна очень сильно задрожали, это наверно потому что я прям напротив этого подъезда живу»,

— рассказала она.

Во время тушения пожара, отметила она, еще несколько балконов охватило огнем.