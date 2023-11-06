Невероятное приключение: как прогуляться по Питеру в Москве

В первый день работы международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ открылась экспозиция Санкт-Петербурга, которая удивляет атмосферой красоты города, созданной при помощи инновационных технологий и мультимедийных интерактивов. О том, как, находясь в Москве, до 12 апреля можно будет комфортно прогуляться по знаковым местам Северной столицы, наблюдать разведение Дворцового моста, услышать полуденный залп из пушки Петропавловской крепости, увидеть сочетание богатой истории и яркой современности, познакомиться с петербургскими достижениями в самых разных сферах, — в материале «Газеты.Ru».

Источник красоты и хорошего настроения

Создатели стенда Санкт-Петербурга постарались учесть интересы и предпочтения самой разной аудитории посетителей выставки, создав атмосферу этого красивейшего

города на земле.

Девиз экспозиции: «Петербург – город, где рождается хорошее настроение».

Здесь интересно и детям, и взрослым, и тем, кто интересуется его волшебной архитектурой, и тем, кто предпочитает науку и инновации. Мультимедийный стенд Санкт Петербурга — это настоящее путешествие в историю и современность этого удивительного города на Неве.

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Уже на подходе посетители видят символ Северной столицы — разводные пролеты Дворцового моста, воссозданные в масштабе. Сам стенд представляет собой панорамный кинотеатр с более чем 200 кв. метрами экранов, которые, благодаря использованию передовых технологий, создают ощущение присутствия в Петербурге. Постоянно меняющийся видеоряд позволяет побывать в самых интересных местах города, причем в различные времена года. Все это стало возможно благодаря специально созданному интерактивному видео, над которым работали пять команд цифровых художников.

Одна часть петербургского стенда на протяжении выставки останется постоянной, а другая будет изменяться в зависимости от тематического сезона, всего их будет 16. Первая неделя выставки историческая, ее главными темами стали знаковые юбилеи — 350-летие со дня рождения Петра Великого и 320-летие Санкт-Петербурга. Последняя неделя выставки будет космической, еще пройдут морская, экологическая, транспортная, молодежная и другие. В постоянной части петербургской экспозиции — самые важные городские достижения в 21 веке, среди которых праздник «Алые паруса», единая карта петербуржца, музей обороны и блокады Ленинграда, возрожденный Никольский Морской собор Кронштадта, «Газпром арена» и «СКА-арена».

О петербургской медицине на стенде можно узнать при помощи новых стационаров-трансформеров, а о науке рассказывает наглядный материал о сверхглубокой скважине в Антарктиде. Архитектуру представляет Лахта Центр — самый высокий небоскреб Европы. Поскольку 90% петербургской экспозиции — погружающие в атмосферу города мультимедийные и интерактивные технологии, посетители выставки могут получить настоящее удовольствие от прогулки по прекрасным местам Петербурга во все времена года.

close 100% Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

До 12 апреля можно будет знакомиться с яркими историческими событиями из жизни города в разные его периоды, даже до момента его основания, когда уже существовали на Неве город Ниенштадт и крепость Ландскрона.

Посетителям стенда доступна археологическая карта раскопок, они могут поучаствовать в интерактивной игре «Пять Петров», основанной на увлечениях Петра I, и во многих других активностях.

Полгода у гостей экспозиции есть возможность наблюдать за развитием города в этот период чуть ли не в режиме реального времени. Желающие могут воспользоваться аудиогидом по экспозиции, размещенном на сайте выставки-форума «Россия». Его озвучили двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию петербуржец Евгений Плющенко и его сын.

Мегаполис 21 века

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, открывая экспозицию, подчеркнул: «Для нас очень важно показать Петербург, Ленинград, как он развивался, как он строился, какие перспективы у Петербурга в XXI веке».

Он напомнил что Петербург — это имперская столица и родной город президента России. По его мнению, Владимир Путин продолжает дело Петра Первого, отстаивая

национальные интересы, духовные культурные ценности и защищая свободу и независимость страны.

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«Основал наш город Петр I и он начинал с чего? С простой просеки Невский проспект. Наш президент с чего начал возрождение Петербурга — это строительство новых дорог, это дамба — защита от наводнений, это возрождение культурных объектов нашей исторической, имперской столицы, это развитие новых технологий», — отметил губернатор.

По его словам, Санкт-Петербург очень интенсивно развивается согласно поручениям президента, и уже невозможно представить город без многих построенных объектов инфраструктуры, например, кольцевой автодороги.

Александр Беглов рассказал, что на выставке можно будет узнать, как развивался и развивается современный мегаполис в 21 веке.

«Это комфортный безопасный культурный город, в котором очень интересно и привлекательно для туристов, в которым комфортно жить, творить и воспитывать своих детей», — подытожил губернатор.

Петербургский стенд стал, безусловно, одним из самых технологичных и привлекательных на выставке-форуме «Россия», в чем лично убедился корреспондент «Газеты.Ru» в первый день его работы, наблюдая небывалый ажиотаж и столпотворение.

close 100% Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Благодаря стенду ощутить петербургскую красоту смогли даже те, кто там ни разу не был.

Так, Надежда Павлова из подмосковного Раменского, приехавшая на ВДНХ с двумя дочерями-подростками, рассказала, что дети долго не хотели покидать экспозицию Санкт-Петербурга.

«Мама, а там правда так красиво? Они в этом городе еще не были, здесь родилась мечта его посетить, так что летом обязательно ее исполним», — поделилась мама.