Воплотить свою мечту. «Движение первых» и «Россия — страна возможностей» откроют павильон на ВДНХ

«Движение первых» и «Россия — страна возможностей» откроют павильон на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия», которая будет работать с 4 ноября по 12 апреля в Москве. Восемь залов будут посвящены достижениям России. Экспозиция раскроет ключевую идею проекта о том, что мечта — это начало любого открытия.

Каждый посетитель сможет познакомиться с проектами «Движения первых» и платформы «Россия — страна возможностей». Общая площадь павильона №1 составляет более 9,3 тысячи квадратных метров.

«Уникальный интерактивный проект «Движения первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей» будет представлен на международной выставке-форуме «Россия» в павильоне №1, и это по-настоящему символично. Зрители узнают о современных технологиях, которые меняют нашу жизнь, о выдающихся людях, пример которых вдохновляет современную молодежь, о том, как мечты прошлых поколений стали сегодняшними достижениями нашей страны. Благодаря уникальным технологическим решениям каждый участник интерактивного пространства сможет создать визуальную проекцию своей собственной мечты», — рассказал председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

Павильон №1 «Центральный» откроется впервые после масштабных ремонтно-реставрационных работ — здание реконструировали с 2014 года и вернули ему исторический облик. Временная экспозиция не нарушит историко-культурную ценность павильона, все работы ведутся в соответствии с требованиями стройконтроля.

От Гагарина до мечты

При входе в нулевой зал посетителей встречает фигура Юрия Гагарина, который держит в руке белую путеводную звезду. На стене есть портрет Роберта Рождественского и стихотворение «Будьте первыми», на которое его вдохновил Юрий Гагарин.

Зал №1 называется «Интро. Голос из будущего»: гости смогут сформулировать свою мечту с помощью специальной стелы, озвучив ее голосом, или ввести текстом с помощью конструктора. Именно там каждый пришедший сможет поведать свою мечту, которая впоследствии в финальном, восьмом «Купольном» зале на «Портале мечты» объединится с мечтами других гостей, а потом будет сформирована единая, общая мечта всех присутствующих посетителей экспозиции.

Зал №2 «Патриотизм»: здесь можно познакомиться с героями прошлого, которые своими достижениями прославили нашу страну — несколько голографических экспозиций посвящены выдающимся деятелям разных сфер.

Зал №3 «Экология и природные богатства»: зона с мультимедийными экранами и имитацией природного ландшафта.

Зал №4 «Наука и технологический прорыв», где представлены изобретения российских школьников и работает мини-лаборатория, а также библиотека мечтателей.

Зал №5 «Сила характера», где показывают мотивирующее видео — герои расскажут, что характер не рождается, а формируется и выковывается благодаря непреклонной решимости и настойчивым усилиям.

Зал №6 «Мы вместе»: на экранах можно посмотреть анимированные национальные орнаменты, а также марки с образами городов всех 89 регионов.

«В этом году наша платформа отметила пятилетний юбилей — все это время мы создаем возможности для самореализации россиян всех возрастов и профессий. Порой наши мечты намного ближе, чем кажутся, важно лишь верить, что Россия — это страна возможностей», — отметил генеральный директор президентской платформы Алексей Комиссаров.

Напомним, что указ о проведении Международной выставки-форума «Россия» подписал президент Владимир Путин 29 марта 2023 года. Участниками форума, который начнет свою работу 4 ноября на ВДНХ, станут субъекты страны, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации, общественные организации. Будут и зарубежные представители. Выставка, которая продлится до 12 апреля 2024 года, обещает стать площадкой для крупнейших мероприятий страны.