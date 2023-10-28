«Очень милый парень»: подозреваемый в убийстве 18 человек в штате Мэн найден мертвым

Роберт Кард, подозреваемый в массовой стрельбе в американском штате Мэн, в результате которой погибли 18 человек, найден мертвым. Таким образом закончилась двухдневная операция, державшая в напряжении город Льюистон и окрестности — там были закрыты школы и некоторые предприятия, введен запрет на охоту. Преступник, как предполагается, совершил самоубийство. Подробности — у «Газеты.Ru».

Роберт Кард, подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн, в результате которой погибли 18 человек, найден мертвым. Об этом сообщили CNN и ABC News.

По данным CNN, Кард мог покончить с собой. Его тело обнаружили в пятницу, 27 октября, недалеко от реки Андроскоггин в районе города Лисбон-Фолс, примерно в 16 км от Льюистона — где предполагаемый преступник убил 18 человек и ранил еще 13. Тело мужчины нашли недалеко от завода по переработке отходов, откуда он был недавно уволен.

«Сегодня вечером я вздыхаю с облегчением, зная, что <…> Кард больше ни для кого не представляет угрозы. Сейчас самое время залечить раны», — сказала на пресс-конференции губернатор штата Мэн Джанет Миллс.

Она добавила, что Льюистон и штат Мэн могут начинать «продвигаться вперед по долгому пути к исцелению», и сообщила, что проинформировала президента США Джо Байдена и делегацию штата в конгрессе об обнаружении тела подозреваемого.

Полиция пообещала вскоре опубликовать окончательную информацию о причинах смерти Карда и мотивов, побудивших его устроить стрельбу.

Поиски стрелка продолжались двое суток. В них были задействованы сотни полицейских, они прочесывали районы южного Мэна по суше, воде и воздуху. Чтобы найти Карда, полиция обыскала его дом, автомобиль и другое имущество. С вечера среды, 25 октября, до момента обнаружения тела предполагаемого преступника в регионе были закрыты некоторые предприятия, школы и другие объекты. Был введен запрет на охоту. Местные власти призывали жителей проявлять бдительность.

Причины массовой стрельбы

Массовая стрельба произошла в Льюистоне, расположенном в американском штате Мэн, около 19:00 25 октября (2:00 мск 26 октября).

По последним данным, от пуль погибли 18 человек,13 человек получили ранения. Все жертвы опознаны, их семьи оповещены.

Кард открыл стрельбу в местном боулинге и баре. Объектами нападения стали эти места, поскольку их Кард посещал со своей девушкой, с которой недавно расстался после долгого периода отношений. Об этом сообщил СNN со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Предполагается, что бывшая девушка Карда должна была принять участие в турнире барменов, запланированном на вечер среды.

Голоса в голове и направление на лечение

40-летний Роберт Кард — резервист армии США. Он был сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию, однако его служба не предполагала работу в этом качестве. Он занимался обеспечением нефтепродуктами.

close 100% Lewiston Maine Police Department/Reuters

Тем не менее, Кард был одним из наиболее опытных стрелков в своем подразделении, рассказал CNN его сослуживец Клиффорд Стивз.

«Он был очень милым парнем, очень тихим. Никогда не злоупотреблял своей властью, не был злым или грубым по отношению к другим солдатам», — уточнил источник.

В прошлом июле командиры были вынуждены вызвать полицию на военную базу Кэмп-Смит (штат Нью-Йорк), поскольку Кард вел себя «вызывающе и, возможно, был в состоянии алкогольного опьянения». Его отвезли в ближайшую больницу, где оказали медицинскую помощь и на следующий день отпустили.

По словам источника в правоохранительных органах, военное командование дало Карду направление на лечение после того, как он сказал своим сослуживцам, что «слышит голоса» и что у него были мысли о том, чтобы «причинить вред другим солдатам». Инцидент случился спустя десять дней после того, как Кард купил в одном из оружейных магазинов штата Мэн винтовку Ruger SFAR и пистолет Beretta 92-F.

Это оружие было найдено в белом Subaru Outback Карда после стрельбы. Правоохранительным органам предстоит проверить винтовку и пистолет на наличие отпечатков пальцев и следов ДНК, а также определить, совпадают ли пули и гильзы, найденные на месте происшествия.