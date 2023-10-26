Массовая стрельба в штате Мэн: более 20 погибших, подозреваемый — резервист армии США

Массовая стрельба произошла в американском Льюистоне в штате Мэн. По разным данным, погибли от 15 до 22 человек, число пострадавших — 50-60 человек. Стрелок до сих пор на свободе, сотни полицейских ищут подозреваемого — 40-летнего инструктора по огнестрельному оружию и резервиста армии США. Ранее он заявлял, что «слышит голоса», и угрожал устроить стрельбу на военной базе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Массовая стрельба произошла в ресторане и боулинг-клубе в Льюистоне американского штата Мэн. По данным CNN, погибли по меньшей мере 22 человека, число пострадавших составляет от 50 до 60 человек. Телеканал NBC сообщает, что число жертв – «от 15 до 20» человек.

Полиция штата призвала местных жителей оставаться в своих домах, с аналогичным призывом к населению выступила администрация соседнего города Оберн. Центральный медицинский центр штата Мэн подтвердил, что реагирует на «событие с множественными жертвами», на работу вызваны все сотрудники центра.

Газета Sun Journal со ссылкой на представителя муниципальных властей также сообщала о стрельбе в распределительном центре Walmart, однако в компании заявили CNN, что стрельбы ни на одном из их предприятий не было.

О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден, он уже обсудил события в Льюистоне с губернатором штата Мэн Джанет Миллс и несколькими законодателями. Глава государства назвал массовую стрельбу «ужасным нападением» и предложил муниципальным властям «полную федеральную поддержку».

В расследовании участвуют силы американского Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), бостонский офис ФБР объявил о готовности оказать помощь «любыми доступными ресурсами».

Член городского совета Льюистона Роберт Маккарти рассказал CNN, что его дом находится менее чем в километре от района, где произошла массовая стрельба.

«Мы заперли все двери. Мы схватили оружие. Мы просто ждем, когда они поймают человека или людей, которые это сделали», – сказал он.

Очевидица произошедшего Никол Вайман Арел заявила CNN, что видела «определенно более дюжины» людей, выходящих из боулинг-клуба после стрельбы, на месте происшествия находятся машины скорой помощи и полиции, посетителей заведения обыскивают.

«Там были дети. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было, наверное, самое сложное – видеть семьи, выходящие оттуда, и знать, что это произошло в то время, когда они, вероятно, просто пытались провести семейный вечер», – рассказала очевидица.

Что известно о подозреваемом

Стрелок, ответственный за произошедшее, в настоящее время находится на свободе. По заявлению полиции, подозреваемым является 40-летний Роберт Кард, его снимок опубликован на странице полицейского управления Льюистона в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Карда следует считать вооруженным и опасным. Пожалуйста, свяжитесь с правоохранительными органами, если вам известно о его местонахождении», – говорится в сообщении.

Телеканал Fox News со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает, что подозреваемый — обученный инструктор по огнестрельному оружию и предположительно находится в резерве армии США.

Летом 2023 года Кард провел две недели на лечении в психиатрической больнице и заявлял, что «слышит голоса», сообщило Associated Press со ссылкой на документ для сотрудников полиции. По данным CNN, ранее мужчина угрожал устроить стрельбу на объекте Национальной гвардии США в Сако.

Комиссар Департамента общественной безопасности штата Мэн Майк Саушак сообщил, что автомобиль, предположительно принадлежащий Карду, был обнаружен в американском городе Лиссабон, расположенном в нескольких километрах от Льюистона. Розыск подозреваемого в настоящее время продолжается, к поискам привлечены сотни полицейских.

Стрельба в Льюистоне стала 565-м случаем массовой стрельбы в США в 2023 году, сообщает некоммерческая организация Gun Violence Archive. По данным NBC News, число погибших в этом инциденте почти равняется среднему ежегодному числу жертв убийств во всем штате: в 2022 году в Мэне были убиты 29 человек, а в 2020 году — 20. Всего в Льюистоне около 40 тыс. жителей.