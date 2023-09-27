Хотел помочь родственнику — получил пулю. Полицейский погиб в перестрелке в Дагестане

Массовая перестрелка произошла в Дагестане, погибли два человека. Один из них – полицейский. Он прибыл на место происшествия «в качестве примирителя», но был убит выстрелом в голову. Задержаны трое участников конфликта, в розыск объявлены еще двое, в том числе подозреваемый в убийстве. По данным СМИ, он получил «три пули от травмата в спину» и может находиться в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Задержаны трое участников перестрелки в дагестанском селе Леваши, в результате которой погиб полицейский, сообщило региональное управление МВД. По заявлению ведомства, задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, поиски еще нескольких человек продолжаются.

Перестрелка произошла около 17:30 мск, по данным МВД, были убиты два человека, еще несколько получили ранения. Среди погибших – начальник тыла Левашинского отдела полиции. В розыск объявлены местные жители Багаудин Гусенгаджиев 1997 года рождения и Мурад Гусенгаджиев 1986 года рождения.

По информации ведомства, стрельбе предшествовал конфликт между двумя жителями Левашей, произошедший накануне. Не достигнув примирения, оппоненты привлекли к спору родственников и устроили выяснение отношений на пустыре возле местного аэропорта. Сначала завязалась словесная перепалка, которая затем переросла в драку.

«На место приехал начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции с целью урегулировать конфликт», – утверждает МВД.

Всего в стычке участвовало около 25 человек.

В пылу ссоры один из участников драки вынул пистолет и открыл огонь, после этого другой достал автомат и начал стрелять по толпе. Полицейский погиб от выстрела в голову.

Личность второго погибшего правоохранительные органы не раскрывают.

Участники перестрелки скрылись с места происшествия на четырех автомобилях: серебристых Lexus и Toyota RAV4, черных Toyota Land Cruiser 200 и LADA Vesta. При этом три машины были без государственных регистрационных знаков.

Telegram-канал Mash Gor сообщает, что погибшего сотрудника полиции зовут Арсен Саламов, он приехал на место происшествия в гражданской одежде «на помощь родственнику» и был ранен в глаз.

Представитель дагестанского МВД Гаяна Гариева подтвердила, что полицейский был не при исполнении и участвовал в конфликте «в качестве примирителя».

«Присутствие там нашего сотрудника — маслиат (способ урегулирования и разрешения конфликтов, распространенный у некоторых народов Северного Кавказа)», – заявила она РИА Новости.

Второй погибший, по информации Mash Gor, – участник перестрелки. Предположительно, это Магомедрасул Гусенгаджиев, родственник подозреваемого в убийстве полицейского Багаудина. Сам предполагаемый убийца может находиться в больнице: у него «три пули от травмата в спине».

Трое пострадавших в перестрелке госпитализированы, сообщила главный врач Левашинской центральной районной больницы Патимат Абдурашидова в беседе с РЕН ТВ. По ее словам, они находятся в операционной.

Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое. Остальные двое доставлены в медицинское учреждение с ранениями конечностей и повреждением позвоночника.

Республиканское управление Следственного комитета после перестрелки возбудило уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. Обстоятельства произошедшего выясняются.