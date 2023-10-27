«Не ветшать, а молодеть»: правительство помогает регионам обновлять общественный транспорт

Наземный общественный транспорт пользуется неизменной популярностью у всех жителей нашей страны. Перед правительством и регионами стоят сейчас конкретные задачи по развитию перевозок и снижению среднего возраста автобусного, троллейбусного и трамвайного парков. О том, как реализуется комплексная программа по модернизации общественного транспорта в стране, — в материале «Газеты.Ru».

«Системной задачей, которую мы уже обсуждали, является обеспечение ежегодного снижения среднего возраста парка общественного транспорта в субъектах Российской Федерации. Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть. Эта задача должна быть обязательно выполнена», — заявил на заседании президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта президент Владимир Путин.

Говорящие цифры

По данным Росстата, ежегодно наземный общественный транспорт перевозит свыше 10 млрд пассажиров. При этом 82% или 8,3 млрд пассажиров приходятся на автобусы, остальные 18% — это порядка 1,7 млрд пассажиров — на трамвай и троллейбус. Сегодня общественные перевозки обеспечивают более 135 тыс. автобусов и почти 15 тыс. троллейбусов и трамвайных вагонов. В столицах регионов парк общественного транспорта насчитывает 71 тыс. 505 единиц, при этом он вдвое меньше на муниципальных маршрутах, хотя потребности здесь, конечно, не меньше, а порой даже больше. Но, благодаря федеральной поддержке, в том числе национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению президента, только в этом году в регионы поставят почти 9,5 тыс. автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев.

На заседании Госсовета также было отмечено, что после 2020 года объем пассажирских перевозок стабильно увеличивается. В 2021 году перевезено 13,7 млрд пассажиров, в 2022 году — уже 14,3 млрд пассажиров. В первом полугодии текущего года объем перевозок составил 7,3 млрд пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Господдержка

Проблема обновления общественного транспорта в российских регионах до последнего времени оставалась достаточно острой — подвижной состав и инфраструктура нуждались в модернизации. Решение было принято на государственном уровне: с 2020 года Минтранс России при поддержке президента и федерального правительства впервые запустил механизм систематической поддержки регионов. В том числе, начал реализовываться национальный проект «Безопасные качественные дороги» в части обновления общественного транспорта.

С 2020 по 2022 годы в регионы благодаря такой поддержке было поставлено 2298 транспортных средств.

В настоящее время регионам для развития общественного транспорта доступно семь программ. Это субсидирование льготного лизинга АО «ГТЛК» по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта», проекты комплексного развития городского электрического транспорта по концессионной модели, обновление транспорта в рамках программы «Чистый воздух», предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов, поставка транспортных средств в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», а также программа развития инфраструктуры для городских электричек в восьми городских агломерациях до 2030 года.

Всего до конца 2023 года по разным программам поставят 9406 единиц транспортных средств и 112 км инфраструктуры городского электрического транспорта. Новый подвижной состав поступит в 81 регион Российской Федерации.

«Модернизация общественного транспорта — это неотъемлемая часть создания комфортной жизни граждан, чему мы уделяем особое внимание. Благодаря обновлению парков автобусов, троллейбусов и трамваев в регионах появляются новые удобные маршруты и улучшается транспортная доступность районов. Для достижения хороших темпов в данном направлении запустили эффективные финансовые механизмы. В первую очередь это инструмент специальных казначейских кредитов, с помощью которого обновим более 6 тыс. автобусов, а также инфраструктурные бюджетные кредиты, на средства которых в текущем году регионы получат более 450 автобусов, троллейбусов и трамваев. Кроме того, утвержден механизм льготного лизинга с привлечением средств Фонда национального благосостояния, благодаря ему обновим еще 1990 транспортных средств», — сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин.

В регионах

Транспортная реформа запущена несколько лет назад по всей стране, и жители регионов уже могут оценить первые результаты масштабной работы по обновлению пассажирского транспорта. Например, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» с 2020 года в Пермь поступило 143 автобуса. В результате удалось практически полностью обновить автобусный парк областного центра. Буквально за несколько лет город сделал огромный скачок от старых автобусов к современной технике, оснащенной климат-контролем, медиапанелями, валидаторами оплаты проезда, системами информирования пассажиров. На сегодняшний день средний возраст автобуса составляет около 3 лет, а срок эксплуатации автобусов не превышает 7 лет. Современный транспорт доступен для маломобильных пассажиров.

Водители городских и пригородных автобусов отмечают высокий уровень комфорта в новых машинах, а также их надежность и безопасность. «Машины новые, очень отзывчивые. На таких автобусах очень легко маневрировать в пробках. Даже если случаются поломки, то механики очень быстро возвращают их в строй ― все запчасти отечественные, проблем с поставками нет. Пассажиры тоже довольны, особенно зимой: из-за того, что они все низкопольные, не приходится высоко подниматься по скользким ступенькам и коляску удобно завезти», ― рассказал водитель пригородного автобуса № 106 «Кондратово – Пермь» Виталий Максимов. В этом году в город поступят еще 16 электробусов и 30 трамваев.

close 100% Администрация Астраханской области

Транспортная реформа, запущенная в Астраханской области, внесла изменения в маршрутную сеть. В городе до конца года появятся не только новые направления движения, но и новые автобусы.

В настоящее время в городе действуют шесть новых магистральных маршрутов, состоящих из автобусов среднего класса. Весь подвижной состав здесь низкопольный и оборудован в соответствии с потребностями маломобильных граждан. Кроме того, салоны автобусов среднего класса оснащены комплексом видеонаблюдения, автоинформатором, информационным табло, аппаратурой спутниковой навигации, кондиционером, отопительным оборудованием, системой автоматизированного контроля оплаты проезда. Дополнительно для пассажиров предусмотрена кнопка связи с водителем, надпись СТОП на которой выполнена шрифтом Брайля.

В этом году в Астрахань благодаря нацпроекту уже поставили 50 новых автобусов. За 9 месяцев автобусы перевезли почти 5,5 млн пассажиров. В настоящее время на городских маршрутах работает 147 современных автобусов большой и средней вместимости. Напомним, что в 2022-м благодаря нацпроекту автопарк Астрахани пополнился 94 машинами.

В Ростовской области благодаря нацпроекту до конца года поставят 40 электробусов и 14 зарядных станций для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска. В Ростове-на-Дону планируется организовать три новых маршрута, а в Таганроге и Волгодонске появится по два маршрута. «Развитие электротранспорта в Ростовской области окажет положительный эффект на уровень транспортного обслуживания населения и социально-экономическую ситуацию в регионе», — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев.

Промышленность

На семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета по вопросу «О развитии общественного транспорта» все сошлись во мнении, что не просто надо изношенный транспорт поменять, но и выйти в среднем на 10% в год обновления подвижного состава к 2030 году. «Главный вывод заключается в том, что наша промышленность полностью готова обеспечить тот спрос, который обоснован ранее заявленными цифрами и квотами», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Что касается производственных мощностей, здесь надо отметить, что наша промышленность справляется с поставленной задачей, но в этом году производственная мощность по автобусам и электробусам — 40,5 тыс., а законтрактована 21,8 тыс., то есть, по сути, у нас половина есть в заделе», — подтвердил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Новый общественный транспорт, который поступает в регионы, — российский. В частности, на производственных площадках одного из крупнейших в стране производителей городского электротранспорта выпускают трамваи, троллейбусы и электробусы. Ежегодно силами Тверского механического завода электротранспорта, Невского завода электрического транспорта, Энгельсского завода электрического транспорта может выпускаться до 450 единиц подвижного состава. А уровень локализации в этом году достигнет 95%.

Еще один из крупных производителей подвижного состава общественного транспорта выпускает дизельные и газомоторные автобусы различного класса, а также электробусы и автобусы специального назначения. Ее производственные площадки расположены в городе Волжском Волгоградской области и во Владимире.

Так, по итогам 2022 года, на этих заводах было выпущено 1146 автобусов. Сейчас идет процесс масштабной локализации комплектующих, в настоящее время доля российских комплектующих приближается к 60%.

«Наша важнейшая задача — обновление парка. Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, пяти тысяч троллейбусов и четырех тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше. Опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность, машиностроителей и их смежников. Уверен, справиться с этими задачами нам, конечно, позволяет сегодняшний уровень развития наших производственных мощностей», — подчеркнул на заседании президиума Госсовета Владимир Путин.