«Кампании по преследованию нет». В РФ задержали еще одну журналистку с гражданством США

Суд продлил срок задержания журналистки Алсу Курмашевой, имеющей гражданство США, до 72 часов. Следствие просило арестовать ее на 1,5 месяца за отказ регистрироваться иноагентом. По данным СМИ, ей также может грозить дело за публикацию книги, «выставляющей в негативном свете» российскую операцию на Украине. В Госдепе на фоне задержания Курмашевой призвали граждан США «не ездить в Россию ни по какой причине», а в ЕС потребовали от Москвы соблюдения обязательств по правам человека. В Кремле же сообщили, что не следят за делом журналистки и заверили, что кампании по преследованию американцев в РФ нет. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Советский районный суд Казани продлил срок задержания редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), гражданки США и России Алсу Курмашевой с 48 до 72 часов, до 13.00 мск 23 октября, сообщила газета «Коммерсантъ». В ходе заседания суд не стал избирать журналистке меру пресечения: следствие просило отправить ее в следственный изолятор на 1,5 месяца.

По данным «Ъ», прокуратура заявила о необходимости предоставить дополнительные материалы по делу, при этом подробностей в ведомстве не раскрыли.

Заседание проходило в закрытом режиме, представителей средств массовой информации на него не пустили.

Адвокат журналистки заявил, что она не признает свою вину.

Что известно про задержание

Алсу Курмашева была задержана 18 октября, сообщало агентство «Татар-информ». Журналистку обвиняют «в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

По версии следствия, в сентябре 2022 года она умышленно собирала в России военные сведения, чтобы передать их иностранным источникам информации. В соответствии с российским законодательством, в этом случае Курмашева должна была сама предоставить властям документы для включения в реестр иноагентов. Максимальное наказание, которое грозит ей по части 3 статьи 330.1 УК РФ, – пять лет лишения свободы.

Как заявил источник «Татар-информ», следствие полагает, что женщина получила данные о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и использовала их для подготовки «альтернативных аналитических материалов» для международных инстанций.

Кроме того, агентство сообщало, что Курмашевой может грозить еще одно уголовное дело за издание книги, которая «в негативном свете выставляет спецоперацию России на Украине».

По данным «Ъ», речь идет о книге про жителей Поволжья, выступающих против СВО, она была опубликована «Idel.Реалии» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в ноябре 2022 года.

Журналистка постоянно проживала в Праге до мая 2023 года, в Россию она приехала из-за «неотложной семейной необходимости». 2 июля ее задержали при попытке вылететь в Чехию, изъяли оба паспорта и оштрафовали за неуведомление о втором гражданстве. Она оставалась в РФ в ожидании возвращения документов.

«Никакой кампании по преследованию граждан США нет»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание Курмашевой, заявил, что в Кремле «не в курсе» ее дела и «абсолютно не следят» за ним. При этом представитель Кремля счел «неуместными» обвинения в адрес России в преследовании американцев.

«В России никакой кампании по преследованию граждан США нет абсолютно. Есть граждане США, которые нарушают закон, и в отношении них применяются законные меры», – подчеркнул он.

19 октября представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер назвал задержание журналистки «еще одним случаем преследования российским правительством граждан США» и призвал американцев «не ездить в Россию ни по какой причине».

По его словам, российские власти официально не уведомляли американских коллег о судьбе Курмашевой. Кроме того, Миллер заявил, что Москва «часто отказывает» американским дипломатам в консульском доступе к задержанным, имеющим двойное гражданство США и РФ.

Курмашева – вторая журналистка с американским гражданством, задержанная в России за последний год. В конце марта был арестован корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье о шпионаже. 10 октября Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест и оставил его в СИЗО.

Международная реакция

19 октября представитель посольства США в России заявил «Ъ», что дипломатическая миссия в курсе ситуации с Курмашевой.

По его словам, как только посольство получает подобную информацию, Госдепартамент начинает работу над предоставлением необходимой помощи, а дипломаты незамедлительно запрашивают консульский доступ к задержанному гражданину.

«У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом <...> Из уважения к ее частной жизни на данный момент нам нечего больше добавить», – заявили в дипломатической миссии.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выступил с осуждением задержания журналистки, его заявление распространило представительство ЕС в России.

Он подчеркнул, что журналисты должны быть защищены и иметь право на свободное осуществление профессиональной деятельности. При этом Боррель призвал Москву «соблюдать свои международные обязательства в области прав человека, включая свободу выражения мнений».