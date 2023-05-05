«Меня учили, что это — плохое место с плохими парнями». Американцы объяснили отказ покидать Россию

Множетство граждан США, проживающих в России, отказываются возвращаться на родину, несмотря на призывы Вашингтона покинуть страну после ареста журналиста WSJ Эвана Гершковича. Американские экспаты рассказали газете, что в России чувствуют себя в комфорте и безопасности, а ситуация на Украине практически не сказалась на их жизни. В то же время иностранцы признаются, что стараются не затрагивать тему спецоперации, не обсуждать ее в соцсетях.

После ареста американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича многие граждане США отказываются уезжать из России, несмотря на соответствующие призывы Вашингтона. Об этом пишет WSJ.

«Несколько человек отказались от интервью или предпочли анонимно рассказать о причинах своего пребывания в России. Однако другие были непреклонны в том, что остаются в стране, потому что чувствуют себя там в безопасности и как дома, несмотря на усиление напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что американцы остаются в России, несмотря и на западные санкции, которые существенно усложнили им жизнь. Речь идет о невозможности использовать на российской территории банковские карты, выпущенные в США, ограничение на валютные переводы за границу, трудности с процедурой регистрации.

Издание приводит мнение нескольких граждан США, проживающих в России и подчеркивает, что они чувствуют себя достаточно комфортно. Но при этом действуют в рамках своего рода самоцензуры: избегают обсуждать спецоперацию на Украине, не пишут комментарии о ней в социальных сетях. Некоторые собеседники WSJ признались, что стараются не говорить громко по-английски на улице, чтобы не привлекать к себе ненужное внимание.

27-летний уроженец Южной Каролины Даниэль Места, студент Европейского университета в Санкт-Петербурге, сообщил, что чувствует себя в безопасности в России.

«Мое желание быть здесь, моя любовь к Санкт-Петербургу и моя вера в Россию и русских как в хороших людей сильнее, чем мой страх или недовольство любым мнением, которое у меня может быть или не быть» — сказал он.

В то же время он признался, что сейчас старается быть более осторожным в вопросах выражения своих взглядов. Он объяснил это тем, что не хочет рисковать перед предстоящей в июне защитой диссертации.

Другой американец, проживающий на Дальнем Востоке рассказал газете, что иностранцам сложнее получить регистрацию для временного проживания в России. И он опасается потерять ее или столкнуться с административными препонами.

«Если вы сделаете что-то неправильное, то регистрацию могут отозвать. Моя жизнь здесь. Я не хочу, чтобы меня вырвали из дома», — заявил мужчина.

WSJ приводит историю 48-летнего блогера Джозефа Роуз. Он приехал в Россию в феврале прошлого года за неделю до начала спецоперации на Украине. Его жена — русская, она почти десять лет не была на родине, поэтому семья приняла решение сменить страну. Роуз сдал в аренду свой дом во Флориде, снял новое жилье в Москве и устроил двух сыновей в университет.

«Сначала я думал, что принял неверное решение. Был обеспокоен, но продолжал двигаться вперед. Я родился в Америке в 1974 году и был воспитан в убеждении, что Россия — плохое место, где живут плохие парни. Но сейчас я чувствую прямо противоположное. Россия во многом похожа на Запад, а в чем-то и лучше», — признался экспат.

По его словам, после начала вооруженного конфликта ,его жизнь не изменилась, хоть он и воздерживается от обсуждения СВО.

«Я знаю, что есть другая точка зрения. Я лично не высказываю свою позицию по этому поводу. Я не думаю, что знаю достаточно, чтобы быть экспертом и выражать свое мнение по этому вопросу», — объяснил Роуз.

Он также выразил беспокойство, что американское правительство может ввести какие-то санкции для граждан США, отказавшихся уехать из России.

ФСБ задержала Эвана Гершковича 29 марта в Екатеринбурге. Его перевезли в Москву, где предъявили обвинения в шпионаже. По данным следователей, на Урале журналист WSJ собирал информацию о предприятиях военно-промышленного комплекса. Сам Гершкович отрицает свою вину, Вашингтон считает, что сотрудника газеты арестовали незаконно.

После этого инцидента Белый дом официально рекомендовал гражданам США, проживающим в России, покинуть страну. МИД РФ в свою очередь заявил, что в России рады и американцам, и другим иностранцам, если они не нарушают законы. В Москве подчеркнули, что арест Гершковича не скажется на работе иностранных журналистов в России, им продолжают выдавать аккредитации.