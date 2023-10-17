Дело об избиении прохожих в Петербурге: осталось найти основного фигуранта

Полицейские задержали пятерых подозреваемых в избиении прохожих на улице в Петербурге. Группа подростков провоцировала людей у метро и ресторанов, людей избивали, записывали это на камеру и выкладывали видео в Telegram-канал «Жизнь бродяги». Накануне задержали первого фигуранта этого дела. Осталось найти основного подозреваемого — администратора канала. По данным «Фонтанки», это 18-летний азербайджанец Тувал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

4 азербайджанца и 1 русский

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали еще пятерых участников группы, которых подозревают в избиении прохожих на улице и дальнейшем размещении видео с происходящим в интернете, сообщили на сайте «МВД Медиа».

«Сегодня сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали в областном центре пятерых участников группы, причастных к совершению противоправных действий в отношении граждан с последующим размещением соответствующих видеоматериалов в Telegram-каналах и сети интернет», — сказано в сообщении.

Полицейские задержали четверых иностранных граждан в возрасте от 16 до 18 лет. У них есть паспорта одной из стран ближнего зарубежья. Также задержан еще один 18-летний петербуржец.

По информации ТАСС, все иностранные подозреваемые являются гражданами Азербайджана.

«Жизнь бродяги»

Накануне сотрудники полиции Московского района Санкт-Петербурга задержали их сообщника — 18-летнего россиянина, родившегося в Азербайджане Тимура Мухтарова. Его задержали у него дома на Московском шоссе. Юношу допросили.

Задержанные проходят в качестве фигурантов по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Обвинения им пока не предъявили, меру пресечения не избрали. Уголовное дело по факту нападения неизвестных лиц на жителей города возбудили 16 октября.

Полицейским предстоит отыскать 18-летнего администратора Telegram-канала «Жизнь бродяги», в котором появлялись видео с избиением прохожих. По информации ТАСС, главный подозреваемый обвиняется в клевете на сотрудников ДПС. Как сообщили агентству в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в одной из недавних публикаций блогер сообщал, что «решил вопрос» с инспекторами, которые пытались привлечь его к ответственности за ДТП. Делать этого якобы не стали за взятку в 35 тыс. руб.

«Менты разберутся»

О подростках, нападающих на прохожих, широко стало известно 15 октября. Тогда председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского регионального управления СКР возбудить уголовное дело в отношении группы выходцев из Азербайджана.

По информации петербургского интернет-издания «Фонтанка», администратором Telegram-канала «Жизнь бродяги» является 18-летний Турал. На этом канале парень публиковал видео с развлечениями своей компании. В основном контент касается избиений, провокаций и драк на улице и ресторанах. Под одним из своих видео юноша написал: «Азербайджанская мафия на связи». Сейчас все видео с драками с канала удалены.

Внимание к «Жизни бродяги» привлек известный в Санкт-Петербурге организатор экстремистского движения «Мужское государство» (организация запрещена в России), националист Владислав Поздняков. Его подписчики стали писать Туралу гневные сообщения в соцсетях. Администратор Telegram-канала в связи с этим предложил Позднякову «нормальный разговор на аудиторию», чтобы разобраться. Поздняков ответил: «Менты разберутся».

Поздняков поспособствовал популярности канала Турала: число подписчиков, как пишет «Фонтанка», после рассказала националиста выросло в 10 раз, до 4 237 человек.