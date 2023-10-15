«Азербайджанская мафия на связи». В Петербурге ищут подростков, избивающих людей на улице

Глава СКР Бастрыкин поручил петербургскому управлению СК возбудить уголовное дело в отношении молодых людей, которые на камеру избивали на улице людей, а затем публиковали ролики в интернет. По какой именно статье заведут дело — не сообщается. Ранее СМИ писали о 18-летнем Турале, авторе Telegram-канала «Жизнь бродяги». На ресурсе появлялись посты об избиениях прохожих, вандализме и нарушении ПДД. Сейчас все эти ролики удалены. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Уголовное дело за видео драк

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского регионального управления СКР возбудить уголовное дело в отношении группы выходцев из Азербайджана, которые нападают на случайных прохожих в городе. Пресс-служба СК сообщила об этом на своем сайте.

«В одном из Телеграм-каналов сообщается, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры с избиением в Телеграм-канал», — сказано в сообщении.

Возбудить уголовное дело и представить доклад по итогам работы поручили и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову. СКР обязался проконтролировать ход дела. По какой именно статье Уголовного кодекса заведут дело — не уточняется.

Жизнь бродяги

По информации петербургского интернет-издания «Фонтанка», один из молодых людей, в отношении которых потребовали возбудить уголовное дело, — это 18-летний Турал. Он ведет Telegram-канал «Жизнь бродяги». На этом канале парень публиковал видео с развлечениями своей компании. В основном контент касается избиений, провокаций драк на улице и ресторанах. На одном из роликов, пишет Baza, подростки оскорбляли людей на улице. Чаще всего провокации происходят возле метро и в торговых центрах. Под одним из своих видео юноша написал: «Азербайджанская мафия на связи». Сейчас все видео с драками с канала удалены.

Как сообщили в воскресенье в ГУ МВД Санкт-Петербурга и области, сотрудники правоохранительных органов проверяют контент, находящийся в открытом доступе, устанавливают личности подростков, которые появляются на видео, опубликованных на канале Турала.

Отмечается, что в МВД приняли меры к задержанию подозреваемых.

При чем здесь Поздняков

Как пишет «Фонтанка», широкое внимание к Telegram-каналу Турала привлек в одном из своих сообществ в интернете известный в Санкт-Петербурге организатор экстремистского движения «Мужское государство» (организация запрещена в России) Владислав Поздняков. После этого его подписчики нашли и стали травить мать Турала, а также начали писать самому молодому человеку гневные сообщения в соцсетях.

В итоге юноша обратился к Позднякову с просьбой «нормального разговора на аудиторию», чтобы разобраться. Поздняков ответил: «Менты разберутся».

Популярность канала после того, как о нем рассказал Поздняков, стала расти, как пишет «Фонтанка». Число подписчиков выросло десятикратно. В настоящее время на ресурс подписаны 4 237 человек.