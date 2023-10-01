«Мы всех шайтанов уничтожим». Кадыров пригрозил тем, кто распускает слухи о его болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью на фоне слухов о своей болезни. Он отверг информацию о проблемах со здоровьем и заявил, что распространяют такую информацию люди, которые «хотят уничтожить наше государство, народы, религии», а российские ресурсы распространяют их «как агенты». О чем еще рассказал Кадыров — в материале «Газеты.Ru».

Журналист ВГТРК Павел Зарубин взял интервью у главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне слухов о его болезни. Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналиста.

Слухи шайтанов

В ходе разговора Кадыров отверг сведения о проблемах со здоровьем. По его мнению, распространяют такие слухи люди, желающие навредить России.

«Это те люди, которые хотят уничтожить наше государство, народы, религии. Бросают каждый раз новые идеи. И наши, как агенты, распространяют. Я абсолютно здоровый. Они уже ролики показывают, как меня хоронят», — заявил Кадыров.

По словам главы республики, тех, кто стоит за распространением подобных слухов, ждет тяжелая участь:

«Мы всех шайтанов уничтожим, наведем достойный порядок и в Украине, и в Польше, и в других государствах, которые мешают жить нашим гражданам».

Детали переговоров с Путиным

Павел Зарубин также попросил Кадырова раскрыть некоторые детали переговоров с президентом Владимиром Путиным, которые прошли 28 сентября.

«У нас с президентом был долгий разговор, очень душевный. Как всегда, поддержал меня во всем. И я рад, что я пехотинец Верховного главнокомандующего», — рассказал Кадыров.

Кремль тогда сообщал, что стороны обсудили экономику и социальную сферу в республике, а также участие чеченских подразделений в зоне проведения СВО на Украине.

«Похвастаться даже хотели – и гуманитарным направлением, и боевым. Ваш отряд показывает хорошие результаты: каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику», — заявил тогда Кадыров.

Также глава Чечни, оговорившись, заявил, что подразделениям республики не страшны никакие «аурусы» (Aurus — премиальные российские автомобили) и «абрамусы», подразумевая американские танки Abrams.

Переговоры Путина и Кадырова 28 сентября прошли на фоне слухов о тяжелой болезни главы республики и публикации видеозаписи, где его сын, Адам Кадыров, избивает в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.

Сообщения о здоровье Кадырова в середине сентября распространил портал Obozrevatel со ссылкой на представителя ГУР Украины Андрея Юсова. Утверждалось, что Кадыров находится в тяжелом состоянии. Издание также писало, ссылаясь на чеченскую диаспору, что Кадыров в коме — якобы сначала его отправили на лечение в Москву, а затем перевезли обратно в Чечню. Отмечалось, что рассматривается возможность об отправке главы республики за границу.

После появления слухов Кадыров опубликовал видео своей прогулки под дождем и посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду ото лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».

Позже российские Telegram-каналы писали, якобы в лечении Кадырову отказала Турция, и он находится в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ. Сообщалось, что вокруг ЦКБ «дежурят» дорогостоящие автомобили с чеченскими номерами. 20 сентября Кадыров заявил, что посещал ЦКБ, чтобы навестить своего дядю Магомеда Кадырова, который там лечится. Сам глава республики отметил, что он «жив и здоров».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что Кремль не осведомлен о болезни главы Чечни.

25 сентября Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля в грозненском СИЗО. «Побил и правильно сделал», — написал Кадыров, добавив, что гордится своим сыном.

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ситуацию. «Не хочу», — сказал он.

В ночь на 26 сентября журналистка Ксения Собчак сообщила, что Кадыров позвонил ей и сделал предупреждение после серии публикаций с осуждением действий Кадырова-младшего.

28 сентября Адам Кадыров впервые после этой ситуации вышел на связь в соцсетях, опубликовав в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с подписью: «Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться».