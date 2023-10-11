Машиниста зажало в кабине, пять пассажиров ранены. В метро Москвы столкнулись поезда

В Москве на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда. Пострадали пять человек, серьезнее всего — машинист, его зажало в кабине. По данным СМИ, он сломал ногу и повредил шею. Подробности аварии — в материале «Газеты.Ru».

На станции московского метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«Сегодня утром, в 10:30, на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд», — говорится в сообщении.

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Москвичка Екатерина, которая ехала в вагоне поезда, в который въехал другой состав, рассказала детали произошедшего.

«Поезда столкнулись, как только поезд начал выезжать со станции «Печатники», — рассказала она «Газете.Ru». — Я была в вагоне. Все произошло моментально. Те, кто не держался за поручни, упали и ушиблись. Я держалась за поручень, но тоже головой ушиблась. Все быстро выбежали из вагона и побежали в сторону выхода. Полицейские просили всех отойти и для их блага выйти на улицу», — рассказала Екатерина.

Мэр Москвы Сергей Собянин сначала написал в своем Telegram-канале, что в результате инцидента пострадал лишь машинист.

«Среди пассажиров серьёзно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь», — написал мэр.

По данным Telegram-канала 112, у машиниста сломана нога порезы стекол.

Затем Собянин сообщил, что число раненых при столкновении поездов возросло до пяти.

«У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает. Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении Собянина.

Телеканал 360 сообщил, что среди пострадавших есть 17-летний подросток.

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Поезда по участку салатовой ветки не ходят

Сейчас поезда от станции «Люблино» до станции «Дубровка» не ходят.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка», — пообещал Сергей Собянин.

Мосгортранс запустил 59 автобусов от метро «Дубровка» до «Люблино», они делают остановки у каждой станции метро Люблинско-Дмитровской линии: «Дубровка», «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» и «Люблино».

В Департамент транспорта обратились к москвичам и гостям столицы с просьбой пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией, МЦК, МЦД D2 и другими маршрутами наземного транспорта.

Движение в районе станции «Печатники» рабочее, сообщили в Дептрансе. Для свободного проезда автобусов компенсационного маршрута КМ временно закрыт поворот с улицы Шоссейная на улицу Полбина.

«На месте работают пять экипажей Дорожного патруля ЦОДД. Сотрудники помогают регулировать движение для свободного проезда автобусов КМ, а также помогают водителям сориентироваться на месте, обеспечивают приоритет автобусам. Просим водителей выбирать альтернативные маршруты и не занимать участки выделенных полос», — говорится в сообщении Департамента транспорта Москвы.

Причина аварии

Руководитель Московского метрополитена Виктор Козловский заявил, причиной столкновения поездов стало неверное решение машиниста.

«Определена причина наката поезда на станции метро «Печатники» - это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров», — передала пресс-служба столичного департамента транспорта слова Козловского.

Он также отметил, что у машиниста более 20 лет опыта. До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году он был главным ревизором. По словам Козловского, мужчина признал свою вину.

В Сети появилась информация, что в аварию попал поезд «Яуза», снятый с эксплуатации в 2019 году.

«Это не наш экспонат, могу сказать точно. Наш экспонат сейчас находится на последней стадии реставрации, он стоит в ВРК «Выхино». Это «Яуза», которая будет представлена у нас на подземном уровне экспозиции. Это точно не музейный экспонат, по крайней мере не Музея транспорта Москвы», — сообщила «Газете.Ru» PR-директор музея Дарья Хасанова.