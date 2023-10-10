Угощала печеньем, ждала спецназ. Израильтянка Рахель 15 часов отвлекала боевиков

Израильтянка Рахель и ее муж Давид 15 часов провели в захваченном ХАМАС доме с пятью вооруженными боевиками, угрожавшими им убийством. Женщина отвлекала бойцов разговорами, поила кофе и кормила печеньем. Она также перевязала одному из них рану, а радикалы пели ей песни израильского певца Лиора Наркиса. Пару спасла полиция. Среди силовиков был сын пары — он нарисовал план дома перед штурмом. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Жительница израильского города Офаким Рахель Адари 15 часов отвлекала боевиков ХАМАС, захвативших в заложники ее саму и ее мужа Давида. Пять вооруженных бойцов палестинской радикальной организации ворвались в дом пары в субботу, 7 октября, рассказали супруги израильскому 12 каналу.

По сообщению Jewish News Syndicate, вернувшись домой из бомбоубежища, семья обнаружила открытое окно в спальне. Затем супругов окружили боевики: они приставили гранату к голове Рахель, нацелили автоматы Калашникова на нее и мужа начали угрожать. Рахель рассказала, что в первую очередь подумала о двух сыновьях, служащих в полиции.

«Слава Господу, их не было дома, потому что я боялась, что их убьют первыми», — сказала она.

В беседе с 12 каналом женщина заявила, что боевики «злились». Она также вспомнила, как говорила супругу: «Если мы умрем – мы умрем вместе».

«Я спросила их, голодны ли они — я приготовила им кофе и печенье. Они начали петь мне песни [израильского певца] Лиора Наркиса, я их отвлекла», — поделилась она.

Также Рахель попыталась разговорить захватчиков, спрашивала откуда они и просила не убивать их с мужем. «Я сказала им: не делайте этого — мы братья», — вспоминала она. Боец ХАМАС ответил: «Нет, я шахид (мусульманин-смертник, погибающий за веру. – «Газета.Ru»)», — и приставил пистолет к голове Давида.

Через некоторое время после захвата полиция начала переговоры с боевиками ХАМАС. В составе группы силовиков был один из сыновей Рахель и Давида. Он, по словам женщины, помогал спецподразделению пограничной полиции Израиля ЯМАМ. Женщина смогла жестом передать силовикам, сколько боевиков в ее доме — она прислонила к виску пять пальцев, а захватчикам сказала, что у нее «просто болит голова».

Заместитель суперинтенданта израильской полиции Аркадий Шустер, работавший на месте происшествия, рассказал 12 каналу, что захватившие дом солдаты ХАМАС требовали от полицейских воду, еду и медицинское оборудование для бойца, который был ранен в предыдущем столкновении.

«Они хотели, чтобы мы передали им мобильный телефон, но мы не согласились. Были всевозможные другие вещи, которых они не получили», — сообщил Шустер.

В какой-то момент возле дома завязалась перестрелка, один из бойцов ХАМАС, вышедший на улицу, погиб. Остальные оставались в помещении.

Ближе к вечеру Рахель перевязала раненую руку одного из террористов и принесла ему воды и консервированных ананасов.

При этом женщина рассказала, что уже не верила в свои силы, и для успокоения читала молитву «Шма Исраэль».

Около 02.30 ночи полиция ворвалась в дом через крышу: подробную схему комнат составил сын заложников. К самому штурму его не допустили. По словам Давида, когда рядом с ними упала граната, он закрыл собой жену.

«Пули пролетали над нашими головами. Понятия не имею, как мы выжили», — сказал он.

При штурме дома оставшиеся четверо захватчиков были ликвидированы, а заложники спасены.

Количество пленных неизвестно

7 октября организация ХАМАС, контролирующая сектор Газа, атаковала Израиль. Бойцы движения вторглись на территорию страны, захватили несколько приграничных израильских населенных пунктов. Сначала террористам удалось взять под частичный контроль израильские города Сдерот, Нетивот, Ашкелон и Офаким, а также захватить некоторые населенные пункты и кибуцы в приграничных районах.

9 октября израильская армия объявила, что восстановила контроль над всеми городами на границе с сектором Газа. В тот же день посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что в заложниках у ХАМАС находятся около 150 человек.

Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что среди захваченных в плен жителей Израиля есть десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. При этом представитель движения Хусам Бадран в беседе с РИА Новости не смог подтвердить эту информацию.

«Что касается пленных, то на сегодняшний день не имеется конкретной информации ни о количестве, ни о гражданстве, и все, что говорится по этому вопросу неточная информация», — сказал он.