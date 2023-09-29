«Настройте частоту и вызывайте «Волгу». Украинские солдаты массово сдаются в плен

Американский журналист Клейтон Моррис прокомментировал кадры сдачи в плен военнослужащих ВСУ. О массовом желании украинских солдат покинуть поле боя говорят с середины лета — именно тогда появилась специальная частота, по которой украинцы могут связаться с российской стороной и сдаться в плен. Источник ТАСС сообщил, что за два с половиной месяца около 10 тысяч бойцов воспользовались этой возможностью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американский журналист Клейтон Моррис опубликовал видео на YouTube-канале Redacted, где рассказал, что его поразили кадры сдачи в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно, правда западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это», — заявил Моррис.

Журналист добавил, что, по его мнению, военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен из-за жестокого обращения украинского командования с подчиненными и из-за гуманного отношения к пленным в рядах Российской армии.

Моррис утверждает, что сейчас на Украине призывают даже женщин, так как у украинской стороны не хватает живой силы.

Специальная частота для сдачи в плен

Российские специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создали для украинских военнослужащих, которые хотят сдаться в плен, специальную частоту 149.200. С ее помощью солдаты могут сохранить себе жизнь, пишет «Российская газета».

Авторы инициативы добавили, что подобный канал связи предельно удобный и понятный – нужна только рация. Информацию о частоте распространяют в социальных сетях, чатах, где общаются родственники украинских военнослужащих, раскидывают листовки, пишут об этом на домах и остановках.

«Украинцы, если вы хотите жить, если хотите вернуться к своим родным и близким, настройте на любом «Баофенге» частоту 149.200 и вызывайте «Волгу», — говорится в сообщении.

«Баофенги» – это портативные рации, а «Волга» – универсальный позывной, который означает желание сдаться в плен. В каждом российском подразделении есть дежурный радиотелефонист, который следит, не вышел ли кто на связь по этой чистоте. О любой попытке соединения он докладывает своему командиру, который уже рассказывает украинцу, какие шаги ему нужно предпринять.

«Волга» работает

ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб сообщил, что за два с половиной месяца около десяти тысяч украинских солдат сдались в плен. С российским командованием они связались с помощью радиоволны 149.200 «Волга».

«Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник ТАСС.

По данным источника агентства, в последнее время количество желающих сдаться в плен увеличивается. Это происходит из-за активного информирования украинских военных, которое осуществляет пророссийское подполье в зоне проведения СВО.

«На Работино уже были случаи, когда украинские бойцы выходили на частоту 149.200 «Волга» и сдавались в плен целыми группами», — сообщили в Союзе ветеранов СВО, передает ТАСС.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Россия-24» подтвердил, что после начала украинского контрнаступления солдаты ВСУ стали массово сдаваться в плен.

«... сдается не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период. Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных [подразделений] не было, но взводные сдачи мы наблюдали», — уточнил Балицкий.

Губернатор добавил, что у украинских военных достойные условия содержания: их никто не бьет и не пытает.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с РИА Новости сказал, что уважает решение солдат ВСУ сдаться в плен.

«Надо отметить, что ситуация на передовой показывает, что украинские формирования очень сильно устали, желающих реально воевать, в принципе, с каждым днем с украинской стороны мы видим все меньше и меньше», — добавил Алаудинов.

По мнению командира, такая ситуация связана со всеобщей мобилизацией. Украинские бойцы не хотят быть пушечным мясом на передовой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что российским военным удалось взять в плен пятерых военнослужащих ВСУ на Бахмутском направлении. Чиновник отметил, что российская сторона могла бы уничтожить бойцов, но выбрала гуманный путь.

«... во время их пленения украинская сторона нанесла удар из минометных расчетов, пытаясь путем уничтожения своих же бойцов предотвратить их сдачу. В результате некоторые из них получили ранения. Наши ребята их эвакуировали», — добавил Кадыров.

Неловко вышло

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак опубликовал кадры, на которых якобы российские бойцы в форме солдат ВСУ сдаются в плен в районе Работино.

«Так выглядит вражеская ДРГ, которая в форме ВСУ пыталась совершать диверсии на Запорожском направлении», — написал Ермак.

Однако ранее это видео уже опубликовали в Telegram-канале Министерства обороны РФ, так как в плен сдавались солдаты ВСУ. Позднее Ермак удалил пост.