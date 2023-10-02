Instagram* заблокировал сына Кадырова. Он уже опубликовал пост с автоматами в новом аккаунте

Аккаунт сына Рамзана Кадырова Адама в Instagram заблокирован за нарушение правил сообщества — его удалят через полгода, если решение не будет оспорено. Молодой человек уже завел новую страницу, где разместил снимок с оружием и подписью: «На шаг впереди». Ранее глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Социальная сеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала страницу сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля в следственном изоляторе. Сам Кадыров-младший уже завел новый аккаунт, в котором опубликовал скриншот о полугодовом бане.

«У вас осталось 180 дней на то, чтобы обжаловать наше решение, после чего мы отключим аккаунт навсегда», — говорится в размещенном Кадыровым сообщении администрации соцсети.

По заявлению Instagram, бан связан с нарушением «руководства сообщества в отношении целостности аккаунта и подлинности идентификационных данных».

20 сентября Адам Кадыров выложил на заблокированной странице пост, в котором написал: «Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться». Эта публикация стало первой с момента распространения видео с избиением Журавеля.

В своем новом аккаунте сын главы Чечни опубликовал снимок с двумя винтовками и подписью: «На шаг впереди».

Сожжение Корана

19 мая текущего года в социальных сетях распространилось видео сожжения Корана у Соборной мечети в Волгограде. Правоохранительные органы установили, что поджигателем был 19-летний Никита Журавель. По заявлению Следственного комитета России, молодой человек признал, что провел акцию «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. руб.»

Журавель был арестован, ему предъявлены обвинения по статье о «публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих», максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

21 мая СК РФ передал расследование уголовного дела правоохранительным органам Чечни из-за обращений жителей республики, просивших признать их потерпевшими. 27 мая Журавель был доставлен в СИЗО в Грозном.

Избиение Журавеля

16 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Журавель обратился к ней с жалобой на избиение со стороны Адама Кадырова. После этого омбудсмен Чечни Мансур Солтаев пообещал провести проверку. Он заявил, что «никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике».

После этого депутат Государственной думы Адам Делимханов назвал Адама Кадырова «достойным наследником» первого президента Чечни Ахмата Кадырова, а его действия – «примером патриотизма и стремления защитить религию». При этом он выразил мнение, что Адам «поступил очень даже гуманно», оставив Журавеля в живых.

Впоследствии информацию об избиении подтвердил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он рассказал, что глава республики Рамзан Кадыров встретился с Журавелем в СИЗО по инициативе последнего, на встрече также присутствовал Адам, который регулярно сопровождает отца.

«Когда Адам Кадыров и Никита Журавель остались наедине, он избил его. Мы понимаем, мы живем в правовой стране, есть законы, Конституция. Но в данном случае есть и религиозные чувства, обычаи», – рассказал Дудаев в своем Telegram-канале.

25 сентября сам Рамзан Кадыров опубликовал видео с нападением своего сына на Журавеля. Он заявил, что «гордится» поступком Адама и «уважает его выбор». При этом глава Чечни подчеркнул, что посягнувший на любое Священное Писание «должен понести суровое наказание».

После реакции СМИ журналистка Ксения Собчак сообщила, что Кадыров-старший позвонил ей и рассказал о произошедшем. По ее словам, глава Чечни подтвердил, что встретился с Журавелем по инициативе последнего: задержанный изъявил желание принять ислам, однако Кадыров ответил, что «такие мусульмане не нужны».

«Я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. <...> Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их <...> Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона», – процитировала Собчак главу республики.

Реакции и последствия

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева после публикации видео с избиением назвала запись «видеодоказательством преступления» и пообещала обратиться в правоохранительные органы, также она заявляла о намерении добиваться перевода Журавеля из Чечни в другой субъект.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в комментарии Telegram-каналу Baza заявил, что правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых «должны собраться». При этом он назвал сожжение Корана «серьезным преступлением» и выразил уверенность, что суд вынесет справедливое решение. С аналогичным заявлением выступила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «не хочет» комментировать произошедшее. Он также не уточнил, обсуждалась ли ситуация с избиением Журавеля на встрече главы государства Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым, которая состоялась 28 сентября.

«Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима. Вы все слышали и видели, о чем шла речь», — сказал представитель Кремля «Газете.Ru».

29 сентября на сайте движения «Патриоты России» появилась публикация за подписью лидера организации и депутата Геннадия Семигина. В ней Журавель был назван предателем, а также утверждалось, что сын Кадырова его «толком-то и не бил», а лишь «дал пару пощечин», что должно послужить «уроком другим предателям». Скриншот опубликовало издание «Подъем».

Впоследствии Семигин заявил, что сайт движения был взломан. В настоящее время на странице «Патриотов России» размещено его обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку «по факту неправомерного доступа» к сайту «неизвестных лиц».