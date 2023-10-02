«Не доживет до суда»: в РФ рассказали о приказе в отношении летчика, угнавшего Ми-8 на Украину

Неназванные офицеры российской военной разведки заявили в эфире канала «Россия 1», что в отношении летчика Максима Кузьминова, угнавшего на Украину вертолет Ми-8, «уже получен приказ», и он «не доживет» до суда. Baza опубликовала видео совместного отдыха всех членов экипажа вертолета, а вдова бортового техника Кирьянова предположила, что Кузьминов «психологически проработал» сослуживцев. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» в понедельник, 1 октября, вышел сюжет корреспондента ВГТРК Сергея Зенина, в котором он поговорил с офицерами спецназа Главного разведывательного управления России о судьбе летчика Максима Кузьминова, угнавшего на Украину российский вертолет Ми-8.

Имена и позывные военнослужащих засекречены и в сюжете не раскрываются, опознавательных знаков, подтверждающих их принадлежность к подразделению, нет.

Официально «Главного разведывательного управления» в структуре российских вооруженных сил не существует: в 2010 году разведывательное ведомство с таким названием было переименовано в Главное управление Генерального штаба ВС РФ. В 2018 году президент России Владимир Путин предлагал вернуть ему прежнее название, однако этого не произошло. Аббревиатура ГРУ используется для неофициального обозначения российской военной разведки.

По словам опрошенных Зениным офицеров, в отношении Кузьминова «уже получен приказ», выполнение которого является «вопросом времени». Идет ли речь о ликвидации, напрямую не уточняется.

«До суда не вернется, я думаю, не доживет», – сказал один из военнослужащих. Другой заверил, что летчика найдут и «накажут по всей строгости закона».

5 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что Кузьминов угнал Ми-8 из Курска и отправился на нем на Украину, вместе с ним на борту были еще двое членов экипажа – бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Вертолет перегнали в Харьковскую область с аэродрома в Курске 9 августа.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что угон вертолета был украинской спецоперацией «Синица». По его словам, семью Кузьминова вывезли из России до похищения воздушного судна. Он также заявил, что остальные члены экипажа не знали, куда направляется Ми-8 и по прибытии на Украину «попытались убежать», но «были уничтожены».

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал изданию «Украинская правда», что пилот получить вознаграждение – «500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте». Он пояснил, что Зеленский подписал закон о выплате за переход на сторону Украины вместе с техникой в апреле 2022 года.

18 сентября военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что, по неофициальной информации, тела бортмеханика и штурмана угнанного вертолета были доставлены в Ростов-на-Дону и опознаны.

20 сентября канал RT сообщил, что сотрудники главного военного следственного управления СК России обнаружили в действиях Кузьминова признаки государственной измены, расследованием уголовного дела займется ФСБ. Весной 2023 года Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену.

«Пили пиво и кушали мясо»

Telegram-канал Baza опубликовал видео с дружеской встречи членов экипажа вертолета Ми-8 за несколько дней до его угона. На кадрах запечатлены бортовой техник Никита Кирьянов, штурман Хушбахт Турсунов и похитивший воздушное судно пилот Максим Кузьминов.

«Погода хорошая, +38, мы пьем пиво и кушаем мясо, подтягивайтесь сюда», – говорит на записи Кузьминов.

Турсунов же называет пилота «мужиком» и отмечает, что может сказать «только хорошее» о совместном отдыхе.

Видео предоставила вдова Кирьянова Натали. Она заявила каналу, что супруг не делился с ней подробностями о сослуживцах. При этом она считает, что ее муж «в жизни бы не пошел» на угон вертолета.

«Кузьминов, как я понимаю, психологически проработал ребят, если можно так сказать <...> Максим просто втерся к ним в доверие. Вот они отдыхают, а через четыре дня он везет их на смерть», – рассказала женщина.

По ее словам, последний разговор с мужем у нее состоялся за несколько часов до похищения Ми-8, во время него Кирьянов сказал, что вместе с другими членами экипажа должен отправиться в командировочное место на территории России. Натали также рассказала, что об угоне узнала из Telegram-каналов: неназванный сослуживец мужа сначала говорил ей, что все в порядке, а его знакомые из курского гарнизона сообщили, что Ми-8 пропал.

Впоследствии с женщиной связались и подтвердили исчезновение вертолета, при этом заверили, что воздушное судно ищут. Узнав из публикаций в сети о гибели двоих членов экипажа, она надеялась, что Кирьянов сбежал или попал в плен, но, по ее словам, знала, что супруг бы «сделал что угодно», чтобы не сдаваться.

После обмена России и Украины телами погибших женщина приехала на опознание вместе с сестрой Кирьянова. По словам Натали, тела сначала показывать отказались из-за «плохого состояния», а сестру бортового техника попросили сдать ДНК-тест.

«Потом начали показывать. Я отмечала на манекене, где какие родинки, шрамы находятся. Они все это фотографировали, показывали. Мы поняли, что наши надежды не оправдались», – поделилась жена Кирьянова.