В Ленобласти грибник обнаружил тело пропавшего режиссера БДТ Никанорова

В районе Токсово в Ленобласти грибник обнаружил тело мужчины. Скорее всего, это пропавший режиссер БДТ Александр Никаноров. Хотя официального опознания пока не было, рядом с телом нашли велосипед, на котором мужчина уехал из дома, а детали его одежды соответствуют поисковой ориентировке. Подробности странного исчезновения — у «Газеты.Ru».

В Ленинградской области в районе Токсово грибник нашел тело пропавшего режиссера Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) Александра Никанорова, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, рядом с телом нашли велосипед, а детали одежды мужчины соответствуют поисковой ориентировке.

«Фонтанка» уточнила, что официально тело пока не было опознано, однако все отличительные черты совпадают. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в официальной группе в социальной сети «Вконтакте» проинформировал о том, поиск Никанорова приостановлен, проводится проверка информации.

Подробности исчезновения

В Санкт-Петербурге 21 сентября 40-летний режиссер Александр Никаноров вышел из дома и уехал на велосипеде в неизвестном направлении. Размещать информацию о его исчезновении в социальных сетях начали через сутки. Соответствующий пост опубликовала группа «Современный театр».

«Несколько дней не выходил на связь, дома не обнаружен. Если кто видел его за последние два дня, пожалуйста сообщите. <...> Выехал из дома на синем велосипеде. Носит очки. Кудрявые волосы. Детали одежды не известны. Телефон оставил дома, звонить бесполезно», — говорится в сообщении.

По данным «Фонтанки», мужчина перестал выходить на связь 21 сентября. В 15:47 он вышел из вагона электрички на вокзале в Токсово, после чего исчез. Предположительно, в этом месте проживает его родственница, сообщил портал 78.ru. Уличные камеры видеонаблюдения сняли Никанорова: после электрички он зашел в несколько магазинов, затем уехал на велосипеде в сторону частных домов. Однако там нет камер, поэтому его след потерялся.

Записи с камер помогли составить более точную ориентировку. Известно, что в день пропажи на Никанорове был темно-синий плащ-дождевик, светлые брюки, кофта и светлые кроссовки. С собой у него был черный рюкзак. Отличительные приметы мужчины — очки и серьга в ухе.

Что рассказали близкие

Друзья и коллеги режиссера забили тревогу, когда он не пришел на репетицию. Актриса Дарья Кулак в беседе с 78.ru рассказала, что до этого Никаноров никогда не пропадал.

Знакомые Никанорова решили организовать группу поиска. Они связались с родственниками режиссера, но те ничего не знали о его пропаже. Близкие утверждали, что видели Никанорова пару дней назад.

По данным 78.ru, близкие написали заявление о пропаже режиссера 22 сентября. В этот же день девушка, которая жила вместе с Никаноровым, нашла в квартире на Казанской улице записку странного содержания.

«Прошу в моей смерти никого не винить. Простите», — говорится в тексте.

Уходя из дома, режиссер не взял с собой не только мобильный телефон, но и паспорт.

Что известно о режиссере

В беседе с 78.ru родственник режиссера назвал Никанорова «абсолютно адекватным дядькой» с небольшими «творческими замашками». По его словам, родственники знают пропавшего как веселого и жизнерадостного человека.

Однако коллеги Никанорова рассказали, что у него была депрессия, хотя его карьера складывалась удачно. Судя по социальным сетям, режиссер не избегал людей.

Александр Никаноров учился в мастерской Анатолия Праудина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (с 2015 года — Российский государственный институт сценических искусств) по специальностям режиссура драмы и актерское мастерство. Окончив ее в 2013 году, он поступил в магистратуру Новой сцены Александринского театра.

В 2014 году Никаноров стал режиссером БДТ. Он поставил спектакли «Затмение» и «Люблю» в театре «ЦЕХЪ», а также постановку «Гроза» в Камерном театре Малыщицкого.