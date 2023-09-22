Повестка остается бумажной. Как изменятся правила осеннего призыва

В предстоящем осеннем призыве основным документом для явки в военкомат останется бумажная повестка (штрафовать за неявку по электронной повестке не будут). Однако штраф за неявку без уважительной причины повысят до 30 тыс. рублей (то есть в 10 раз). Что известно о правилах осеннего призыва — в материале «Газеты.Ru».

Электронных повесток пока не будет

«Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме», — сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Недавно замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что полноценный запуск единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года. Это связано с жесткими требованиями к инфраструктуре и информационной безопасности.

«Но надо понимать, что у нас есть регионы, где уже создана вся инфраструктура, и они готовы к запуску такого реестра, а есть регионы, где такую систему сейчас запустить невозможно, они не готовы», — прокомментировал ситуацию Картаполов.

По его словам, невозможно запустить работу единого для всей страны реестра только в части регионов.

«Но при этом необходимо протестировать работу реестра там, где это возможно сегодня. Поэтому в тех регионах, где нужная инфраструктура уже есть, могут приходить электронные повестки», — сообщил депутат.

Штрафы — вырастут

Штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины (ст. 21.5 КоАП РФ) увеличивается в десять раз – с 3 до 30 тыс. руб.

«Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года. Соответственно, такой штраф грозит тем, кто с этого момента получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины», — отметил Картаполов.

Призывной возраст — до 27 лет

Депутат также пояснил, что принятый закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет начинает действовать с 1 января 2024 года, а «молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают, они будут зачислены в запас».

Осенний призыв на срочную воинскую службу в 2023 году начнется с 1 октября и продлится до 31 декабря. Для тех, кто живет в сельской местности и участвует в полевых работах, призыв начнется с 15 октября, а для жителей отдельных регионов Крайнего Севера — с 1 ноября. Указ президента о начале осеннего призыва обычно публикуется в конце сентября.

Недавно в России был принят целый ряд новаций, устанавливающих правила призыва.

4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет (раньше – с 18 до 27 лет). Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

С идеей изменить призывной возраст выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение. Госдума приняла законопроект, предусматривающий поэтапное повышение нижней границы призывного возраста, в первом чтении в июне. Однако при подготовке законопроекта ко второму чтению в него были внесены поправки, предусматривающие сохранение нижней границы призывного возраста. Картаполов объяснил это тем, что «очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет». Поправки были поддержаны Госдумой и Советом Федерации.

Еще один закон установил запрет на выезд из России гражданам, подлежащим воинскому учету, со дня направления им повестки по месту работы или учебы до явки в военкомат (ранее такой запрет действовал с момента, когда повестка считалась врученной). А также запрет призывникам выезжать из России со дня, когда повестка будет размещена в реестре вручения повесток.