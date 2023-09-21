Маньяк-чиновник случайно признался в новых убийствах

Барнаульский маньяк Виталий Манишин может быть причастен к еще четырем убийствам. По словам преступника, он убивал женщин в Калманском районе – там же, где нашли ранее тела двух убитых им студенток. Первое убийство произошло летом 1999 года. Расследование дела продолжается, сейчас следствие утверждает, что всего он убил девять женщин. Манишин признался в новых эпизодах случайно — запутался в показаниях.

В деле маньяка из Барнаула Виталия Манишина, убивавшего женщин в начале 2000-х годов, появились новые эпизоды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник SHOT в свою очередь заявил, что

Манишин случайно признался в убийствах – запутался в показаниях, отвечая на вопрос об уже известных жертвах, которых пять.

Следствие установило, что маньяк причастен по меньшей мере еще к четырем убийствам, совершенным всего за два года – с 1999 по 2000-й. Утверждается, что работавший тогда ветеринаром Манишин убил трех молодых девушек – 17, 21 и 26 лет, а также взрослую женщину 54 лет, и спрятал их тела в Калманском районе. Там же он прятал тела абитуриенток Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ).

Первой жертвой Baza называет 21-летнюю Чодуруу Ооржак – она пропала летом 1999 года, когда подавала документы в университет. Тело девушки нашли только в октябре 2000 года. Вторая жертва – 26-летняя Наталья Бердышева — пропала без вести в августе 1999-го. Девушка хотела приехать в Барнаул, чтобы пойти работать в техникум. Тело Бердышевой нашли в конце сентября в лесу.

17-летняя Елена Анисимова пропала летом 2000 года, а нашли ее тело осенью – в километре от дороги Барнаул-Рубцовск. В том же овраге нашли тело 54-летней Валентины Михайлюковой – женщина пропала тоже летом 2000 года.

Маньяк 23 года был на свободе

Манишин долгое время оставался вне подозрений следствия. Осенью 2000 года следователи заподозрили в убийствах в Калманском районе ранее судимого 45-летнего Александра Анисимова. Прямых улик против него не нашли.

Спустя два месяца в заключении Анисимов выбросился из окна во время следственного эксперимента. Суд его виновность доказать не успел — дело так и осталось нераскрытым. В 2019 году подавший в отставку генерал-майор МВД Николай Турбовец заявил, что Анисимов не был настоящим «барнаульским маньяком», а убийца абитуриенток все еще находится на свободе.

Виталия Манишина задержали только 23 года спустя, в мае 2023 года. К тому моменту он успел стать замглавы администрации Калманского района Алтайского края, заведовал комитетом ЖКХ, строительства и газификации.

В мае 2023 года полиция задержала 52-летнего Манишина по подозрению в убийстве некой девушки в 1989 году, останки которой были обнаружены в сентябре 1990 года в лесополосе. Убийство было нераскрытым на протяжении долгого времени, но через 30 лет следователи снова приступили к изучению материалов дела.

После задержания Манишин дал признательные показания в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году.

Из пяти жертв бывшего чиновника, в убийстве которых он признался изначально, известно о 17-летней Ксении, которая пришла поступать в технический университет. Она вышла из главного корпуса, но домой так и не вернулась.

В период убийств Манишин работал ветеринарным врачом и директором крестьянско-фермерского хозяйства в Калманском районе. Мужчина рассказал, что втирался в доверие к абитуриенткам, обещая помочь им поступить в вуз. С другими жертвами знакомился под иными предлогами.

Сейчас убийца находится в СИЗО, с ним работают следователи. Выясняется, есть ли на его счету другие жертвы.