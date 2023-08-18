Двух женщин задушил, третьей нанес 40 ударов ножом. Что известно о новом деле «ангарского маньяка»

Скоро в одном из судов Иркутска начнется рассмотрение нового дела «ангарского маньяка» Михаила Попкова — самого кровавого в истории современной России. Прокуратура Иркутской области уже утвердила соответствующее обвинительное заключение. Если с версией следствия согласится суд, число жертв «ангарского маньяка» увеличится до 83.

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Следователи считают, что Попков совершил убийство трех женщин в Иркутске в период с 1997 г. по 2003 г.

«Расправлялся различными способами»

«Он встречал потерпевших на улицах Иркутска, предлагал подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил жертв в безлюдные места, где расправлялся с ними различными способами», — сообщила и.о. начальника отдела по надзору за расследованием особо важных дел прокуратуры Иркутской области Даниэла Козлова.

Пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщила, что первые две жертвы (октябрь 1997 и март 1998 г.) Попков задушил (тело одной из них еще и облил бензином и поджег). Третью (октябрь 2003 г.) жертву Попков убил, нанеся не менее 40 ударов ножом.

В СУ СК РФ по Иркутской области уточнили, что жертвам было 27, 25 и 31 год (указаны в порядке совершения убийств). В пресс-релизе СК также указаны места предполагаемых убийств: поселок Жилкино, берег реки Ангара в районе ул. Полярная г. Иркутска, а также Ново-Ленинское кладбище, тоже в Иркутске).

«Причастность Попкова к совершению вышеуказанных преступлений подтверждается как показаниями самого обвиняемого, так и протоколами осмотров мест происшествий, заключениями проведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами, составляющих совокупность доказательств причастности», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Иркутской области.

При расследовании дела следователи допросили 40 свидетелей, провели две проверки показаний свидетелей на месте, две генетические судебно-медицинские экспертизы, три комиссионные судебно-медицинские экспертизы, судебную психолого-психиатрическую экспертизу Попкова, а также четыре осмотра места происшествия.

Попков обвиняется по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух и более лиц»). После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре региона.

Кровавый рекордсмен

59-летний Михаил Попков, прозванный «ангарским маньяком» (Ангарск находится в 40 км от Иркутска) – самый кровавый убийца в истории современной России (у Андрея Чикатило – 53 доказанных убийства).

Попков уже отбывает пожизненный срок за 80 убийств и три покушения на убийство (по состоянию на июнь 2021 года).

К первому пожизненному сроку за 22 убийства его приговорили в 2015 году, спустя три года после задержания. В 2018 году его вновь осудили на пожизненное заключение за 56 убийств. Третий срок — девять лет и восемь месяцев — он получил в 2021 году за убийство двух женщин в 1995 году.

Попков несколько лет работал в полиции, носил звание младшего лейтенанта. Он рассказывал, что своих будущих жертв подбирал на своей, а иногда и служебной машине. Долгое время убийства не считались серийными, полицейские не обращали внимания на одинаковый почерк преступлений. Позже дело поручили следователю по особо важным делам Евгению Костареву и старшему уполномоченному МВД России полковнику Сергею Державину. Они организовали следственно-оперативную группу, которая занималась поисками убийцы. Попкова задержали в 2012 году. Его генетический образец совпал с найденным на теле одной из жертв. Психиатры признали Попкова вменяемым, однако обнаружили у него гомицидоманию — непреодолимое желание убивать.

«Что я реально чувствовал (в моменты совершения убийств – «Газета.Ru»), сейчас я сказать уже не могу, — признался Попков в интервью журналистке Саше Сулим для издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) (признано в РФ нежелательной организацией) в 2017 году. — Может, и одинаково было. Если не ошибаюсь, в первый раз все спонтанно получилось, машинально, на уровне рефлекса. Какая-то ругань, человек замахивается, и я машинально наношу удар, и все, человек валится. Дальнейшие мои действия лихорадочные: в голове паника, что сделать? Добить? Один из вариантов. Второй вариант — оказать помощь, везти куда-то в лечебное учреждение с соответствующими последствиями. И это как снежный ком, как лавина. Видимо, я по простому пути решил пойти».