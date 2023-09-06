Учеба без проблем: как защитить здоровье детей в школьную пору

Начало учебы в школе важный момент не только для детей, но и для родителей. Ведь их ребенок идет в новый мир, где будет учиться, в том числе, самостоятельности и ответственности. Но и без поддержки старших ему не обойтись. Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева о том, как позаботиться о здоровье детей в этот период:

Для многих родителей осень 2023 года ознаменовалась ярким событием – их ребенок пошел в первый класс. Пока новоиспеченный ученик с интересом следил за происходящим на линейке и робко поднимался по лестнице в окружении новых друзей, родители испытывали целую бурю эмоций из радости, гордости, переживаний, опасений и желания защитить свое дитя.

Их волнение связано, как правило, со здоровьем ребенка: не заболеет ли он, не будет ли ему холодно или жарко, не упадет ли бегая на перемене, не получит ли травму на спортивных тренировках и так далее. И пусть оно никогда не пройдет, снизить его можно, правильно подготовив ребенка к школе и обеспечив комфортные условия для учебного процесса. И тогда новый этап его жизни будет полон интереса и положительных впечатлений.

Первое, на что стоит обратить внимание – возможные проблемы с позвоночником. Теперь ребенок много времени проводит сидя за партой в школе и рабочим столом дома. Стараясь выполнить задание учителя, вчитывается в учебники и много пишет, наклоняясь все ближе к столу – ни о каком правильном положении тела думать не приходится. А это одна из главных причин развития искривления позвоночника. Поэтому следить за осанкой детей нужно как раз родителям. Они должны объяснить, как правильно сидеть, почему так важно держать спину прямой и проверять исполнение этих рекомендаций дома. Важно и правильно подобрать рюкзак. Педиатры сходятся во мнении, что в начальной школе следует отдать предпочтение ранцам – у них жесткая ортопедическая спинка и каркас, благодаря которым вес распределяется ровно, – без для вреда осанки ребенка.

Кстати, именно по причине неправильного распределения нагрузки ученикам начальных классов противопоказаны сумки, которые носят через плечо или в руках.

Нагрузка на зрение тоже увеличится, поэтому стоит позаботиться о правильном освещении. Там, где ребенок делает уроки и читает должно быть много света. Отличным решением будет предусмотреть дополнительные источники освещения – настольные лампы, прикроватные торшеры, бра.

Не стоит забывать про спортивные секции и активные игры с одноклассниками. Дети очень энергичны, усидеть на месте им сложно, ведь хочется развлекаться и познавать мир. Часто эта энергия приводит к травмам. По статистике СберСтрахования за 2022 год было зафиксировано более 8 тыс. бытовых и спортивных травм у несовершеннолетних. Поэтому родители все чаще приобретают полисы страхования для своих детей: за первое полугодие 2023 г. было оформлено 161 тыс. полисов защиты от спортивных травм и 21 тыс. от бытовых. Но как бы родители не старались, оградить чадо от падений, столкновений, ссадин, ушибов и других составляющих нормального детства, не выйдет. Будь то школа или улица, дача или торговый центр, везде есть место для переживаний. Полис страхования позволит снизить напряжение и даст уверенность, что в случае необходимости родители и ребенок получат поддержку.

Позаботьтесь о коммуникации. У ребенка должна быть постоянная возможность связаться с вами. В его мобильный телефон стоит сохранить номера мамы и папы, бабушек, дедушек, старших братьев и сестер. Стоит добавить и номер классного руководителя, экстренных служб, возможно, взрослых друзей семьи, которым вы доверяете и к которым можно обратиться за помощью. Если же вы не хотите, чтобы у ребенка в таком возрасте был собственный мобильник, отличным вариантом станет покупка детских смарт-часов. Они оснащены SIM-картой, с них можно звонить и принимать вызовы, отвечать на текстовые сообщения. Чаще всего, девайс оснащен трекерами GPS и Глонасс для отслеживания геопозиции ребенка и другими полезными функциями. При этом на них практически отсутствует развлекательный контент, так что от учебы они отвлекать не будут.