Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Учеба без проблем: как защитить здоровье детей в школьную пору

Директор проектов СберСтрахования рассказала, о чем стоит позаботиться родителям первоклассников

close
100%
пресс-служба Сбера
Начало учебы в школе важный момент не только для детей, но и для родителей. Ведь их ребенок идет в новый мир, где будет учиться, в том числе, самостоятельности и ответственности. Но и без поддержки старших ему не обойтись. Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева о том, как позаботиться о здоровье детей в этот период:

Для многих родителей осень 2023 года ознаменовалась ярким событием – их ребенок пошел в первый класс. Пока новоиспеченный ученик с интересом следил за происходящим на линейке и робко поднимался по лестнице в окружении новых друзей, родители испытывали целую бурю эмоций из радости, гордости, переживаний, опасений и желания защитить свое дитя.

Их волнение связано, как правило, со здоровьем ребенка: не заболеет ли он, не будет ли ему холодно или жарко, не упадет ли бегая на перемене, не получит ли травму на спортивных тренировках и так далее. И пусть оно никогда не пройдет, снизить его можно, правильно подготовив ребенка к школе и обеспечив комфортные условия для учебного процесса. И тогда новый этап его жизни будет полон интереса и положительных впечатлений.

Первое, на что стоит обратить внимание – возможные проблемы с позвоночником. Теперь ребенок много времени проводит сидя за партой в школе и рабочим столом дома. Стараясь выполнить задание учителя, вчитывается в учебники и много пишет, наклоняясь все ближе к столу – ни о каком правильном положении тела думать не приходится. А это одна из главных причин развития искривления позвоночника. Поэтому следить за осанкой детей нужно как раз родителям. Они должны объяснить, как правильно сидеть, почему так важно держать спину прямой и проверять исполнение этих рекомендаций дома. Важно и правильно подобрать рюкзак. Педиатры сходятся во мнении, что в начальной школе следует отдать предпочтение ранцам – у них жесткая ортопедическая спинка и каркас, благодаря которым вес распределяется ровно, – без для вреда осанки ребенка.

Кстати, именно по причине неправильного распределения нагрузки ученикам начальных классов противопоказаны сумки, которые носят через плечо или в руках.

Нагрузка на зрение тоже увеличится, поэтому стоит позаботиться о правильном освещении. Там, где ребенок делает уроки и читает должно быть много света. Отличным решением будет предусмотреть дополнительные источники освещения – настольные лампы, прикроватные торшеры, бра.

Не стоит забывать про спортивные секции и активные игры с одноклассниками. Дети очень энергичны, усидеть на месте им сложно, ведь хочется развлекаться и познавать мир. Часто эта энергия приводит к травмам. По статистике СберСтрахования за 2022 год было зафиксировано более 8 тыс. бытовых и спортивных травм у несовершеннолетних. Поэтому родители все чаще приобретают полисы страхования для своих детей: за первое полугодие 2023 г. было оформлено 161 тыс. полисов защиты от спортивных травм и 21 тыс. от бытовых. Но как бы родители не старались, оградить чадо от падений, столкновений, ссадин, ушибов и других составляющих нормального детства, не выйдет. Будь то школа или улица, дача или торговый центр, везде есть место для переживаний. Полис страхования позволит снизить напряжение и даст уверенность, что в случае необходимости родители и ребенок получат поддержку.

Позаботьтесь о коммуникации. У ребенка должна быть постоянная возможность связаться с вами. В его мобильный телефон стоит сохранить номера мамы и папы, бабушек, дедушек, старших братьев и сестер. Стоит добавить и номер классного руководителя, экстренных служб, возможно, взрослых друзей семьи, которым вы доверяете и к которым можно обратиться за помощью. Если же вы не хотите, чтобы у ребенка в таком возрасте был собственный мобильник, отличным вариантом станет покупка детских смарт-часов. Они оснащены SIM-картой, с них можно звонить и принимать вызовы, отвечать на текстовые сообщения. Чаще всего, девайс оснащен трекерами GPS и Глонасс для отслеживания геопозиции ребенка и другими полезными функциями. При этом на них практически отсутствует развлекательный контент, так что от учебы они отвлекать не будут.

Картина дня
Российская армия отошла из села Работино в Запорожской области. Военная операция на Украине. День 560-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 560-й день
В Кремле прокомментировали совместные учения Армении и США
В МИД Индии прокомментировали сообщения о переименовании страны в Бхарат
Водитель попытался задавить воронежца после драки на заправке
Стало известно, во сколько россиянам обходится предложение руки и сердца
В Кремле прокомментировали помощь Сирии в борьбе с террористами
В Австрии назвали ошибкой попытки стран Запада «отменить» Россию
Новости и материалы
Киноконцерт Тейлор Свифт может стать самым кассовым в США
В Минсельхозе РФ оценили объем собранного в России зерна
В Кремле не ответили, кто возглавит Центр исторической памяти
Три заместителя министра обороны Украины подали в отставку
Карпин назвал главное изменение в РПЛ после отъезда иностранцев
53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в прозрачном платье без белья
65-летняя Мадонна появилась на публике в кружевном корсете
Солист «Трех дней дождя» вышел на сцену впервые после рехаба
В Кремле оценили гражданскую активность участников СВО, выдвинувшихся на выборах
Нарышкин считает выражение «англичанка гадит» актуальным
Украинскую ассоциацию футбола обвиняют в подделке документов
В Кремле прокомментировали ситуацию с ЧВК «Вагнер»
В Тюменской области в пятиэтажке обвалился балкон, на котором находился человек
Иосиф Пригожин сравнил Шатунова с группами «Кино» и The Beatles
Политолог назвал причины визита Блинкена в Киев
Доверие россиян к отечественным продуктам достигло рекорда
Минобороны РФ прокомментировало ситуацию на Запорожском направлении
ВС России отразили четыре атаки украинской армии в Запорожье
Все новости
В Минэкономразвития назвали опасной рекордно низкую безработицу в РФ
Генерал Суровикин пропал с сайта Минобороны РФ
Подъем заболеваемости COVID-19 в сентябре будет связан с новым вариантом коронавируса «Пирола»
Шеф-повар предложил сибирский, камчатский и домашний рецепты «Доширака»
Как погасить долг и продать кредитную квартиру. Лайфхаки для ипотечного заемщика
В ЦБ рассказали, когда ипотечному заемщику выгоднее рефинансировать кредит
«Я приехал не за сексом, я приехал просто выпить». За что Панина задержали в борделе и отправили в вытрезвитель
Актера Алексея Панина задержали за порчу имущества в эстонском борделе
Белые розы для Юры Шатунова: певцу могло бы исполниться 50 лет
Бункер не нужен: где спрятаться от ядерного взрыва
Как выжить при ядерной бомбардировке и что делать после
«Село находится под огневым контролем». Врио главы Запорожья заявил, что ВС РФ оставили Работино
Врио главы Запорожья Балицкий сообщил о выходе российских военных из Работино
Мотопробеги, концерты, аллея памяти: как фанаты отметят 50-летие со дня рождения Шатунова
Мотопробеги к 50-летию Юрия Шатунова пройдут в Москве и Санкт-Петербурге
«Пей пиво и запоминай: Россия – великая страна». Как учатся иностранцы в российских вузах
Иностранные студенты назвали русских «терпилами» и рассказали, что их удивило в стране
Зеленский подписал указ о переустройстве Крыма. В России предложили Киеву «поделить на районы» Луну
Вице-спикер Крыма Бобков счел безумным закон Зеленского о делении полуострова
Чаще испытывают оргазм и долго не седеют. Чем рыжеволосые женщины отличаются от остальных?
Они чувствуют боль иначе и более открыты в постели: неожиданные факты о женщинах с рыжими волосами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях