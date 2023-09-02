Не нашли общий язык. Учительница из Волгограда отказалась от класса, где дети не знают русский

В Волгограде учительница отказалась от начального класса, в котором дети мигрантов из СНГ не говорили по-русски. В 2022 году администрация школы объединила учеников с плохим уровнем русского языка в один класс, чтобы они выучили язык и наверстали школьную программу. Родители выступали против такого решения, опасаясь «изоляции» их детей, а педагог в итоге не справилась с нагрузкой и ушла от первоклассников.

В одной из волгоградских школ классный руководитель Ирина Плотникова отказалась от класса, состоящего из детей, не знающих русский язык, сообщил портал «Новости Волгограда» со ссылкой на одного из сотрудников школы.

По его данным, в классе по-русски говорил только один человек – сама учительница. Она и должна была помочь детям выучить русский. До того, как ей дали руководить «специализированным» классом, она была учителем информатики и успела выпустить только один класс начальной школы.

В 2022 году ей поручили руководить 1-м «Ж» — классом, в который набрали детей выходцев из стран СНГ. Некоторые родители высказывали недовольство «изолированностью» их детей от остальных учащихся, однако руководство школы указывало на специализированную программу обучения и индивидуальный подход, пишет издание. Спустя год, педагог ушла из класса, хотя в мэрии информацию об этом сначала отрицали.

«Педагогический состав в школе сформирован в достаточном количестве для обеспечения образовательного процесса для всех классов. По факту появления и распространения недостоверной информации готовится обращение в прокуратуру», — заявили в пресс-службе.

Прокуратура, в свою очередь, уже организовала проверку. «По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Учителю нашли замену

Председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина подтвердила ТАСС, что педагог ушла из класса, и сообщила агентству РИА Новости, что школьникам уже назначили нового классного руководителя.

«На этот класс пришел опытный педагог, первой категории. Учебный процесс не будет нарушен. Они идут последовательно по программе, которая была для них разработана. С родителями в контакте», — рассказала Савина.

Кроме того, Савина сообщила, что Плотникова не ушла из школы, а попросила снизить нагрузку, поскольку она руководила сразу двумя классами. По ее словам, в СМИ информация была представлена «однобоко и некорректно». Сейчас преподаватель продолжает работать в другом классе.

Савина добавила, что в этом году для класса подготовили отдельную школьную программу. По ее словам, родители детей не обращались в местные органы власти из-за ухода прежнего учителя.

Как родители отнеслись к «изоляции» детей

В начале прошлого учебного года «Новости Волгограда» опросили родителей первоклассников, как они относятся к созданию специализированного класса. Портал отмечал, что учениками стали дети выходцев из Азербайджана и Таджикистана.

«Кто-то родился уже в Волгограде, а кто-то совсем недавно переехал сюда с семьей. Уровень русского языка у всех разный, но в целом — крайне низкий… так называемые инофоны», — отмечала тогда директор школы Елена Елизарова.

По ее словам, для обучения в классе использовалась платформа «Дети здесь», помогающая школьникам овладевать русским языком. По ее словам, особенность программы — в привлечении к занятиям родителей.

Бывший классный руководитель Плотникова отмечала, что работать в таком классе очень тяжело: «незнание русского языка сказывается на том, что каждый раз мы проговариваем одно и то же, заучиваем, запоминаем, несколько раз проходим одно и то же, чтобы детям было проще запоминать». Однако, по ее словам, дети очень старались.

«Это нужно к каждому подойти, показать, какой цвет, открыть страницу, показать, докуда вести линию, и так далее. Например, у нас было задание с птицами — нужно было рядом с каждой птичкой нарисовать фишку. А некоторые дети даже не знали, что это птицы нарисованы. Нужно каждый раз объяснять все с нуля. Это тяжело», — говорила педагог.

Сами родители детей из «спецкласса» по-разному отреагировали на выделение детей в отдельную группу.

Мама одной из учениц рассказала, что поначалу ей было обидно, что детей разделили по языковому признаку, однако потом, после объяснения ситуации от руководства школы, стало ясно, почему так сделано.

При этом нашлись родители, которые хотели бы, чтобы их дети интегрировались в российское общество. Их слова также приводили «Новости Волгограда».

«Я из Таджикистана. Всех троих детей я родила в Волгограде, живу тут постоянно, <…> Детей разделили на два класса. Первая смена — русские, вторая смена — таджики и узбеки. Мы хотим, чтобы дети перемешанные были. Чтобы мой ребенок с русскими учился и без акцента потом разговаривал. Понятное дело, что с таджиками он на таджикском будет болтать», — рассказывала мама другого ученика.