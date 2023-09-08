Меньше свадеб и родов, больше смертей и миграции. Украина на пороге демографической катастрофы

На Украине ожидают самых низких показателей рождаемости, когда-либо зарегистрированных в мире. Кризис усугубляется из-за массовой миграции и потерь в боевых действиях. За первое полугодие 2023 года число родившихся детей уже снизилось более чем на четверть по сравнению с периодом до начала конфликта. Из страны уехали уже 5 - 7 млн украинцев и далеко не все планируют когда-либо вернуться. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила о катастрофическом снижении численности населения страны. Ее слова приводит британская благотворительная организация AOAV.

Академик отметила, что в 2001 году на Украине был самый низкий уровень рождаемости в мире. В дальнейшем ситуация улучшилась благодаря государственной помощи большим семьям, однако в 2019 году уровень рождаемости по-прежнему оставался самым низким в Европе. После начала боевых действий к существующему демографическому кризису добавились массовая миграция, в особенности женщин репродуктивного возраста, снижение количества браков и потери на фронте.

«Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти. Даже если победа будет достигнута, рождаемость не восстановится», – сказала Либанова.

По данным AOAV, украинские демографы прогнозируют снижение общего коэффициента рождаемости на Украине до 0,71 в 2023 – 2024 годах, что станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире.

Что происходит с населением Украины

По данным Фонда народонаселения ООН, на 2023 год на Украине проживают 36,7 млн человек. Аналитический центр «Украинский институт будущего» в июле текущего года оценил численность населения в 29 млн.

Независимый демограф Алексей Ракша в беседе с RTVI в октябре 2022 года заявлял, что до конфликта без учета населения Крыма и Донбасса на Украине проживали 35 млн человек, а после начала боевых действий – 31-32 млн.

«Я думаю, что рождаемость в Украине обвалится в несколько, минимум в два раза. Это просто катастрофа. То есть население Украины может откатиться к уровню XIX века: либо уже откатилось, либо вот в ближайшее время», – говорил он.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью белорусскому агентству «БелТА» в апреле утверждал, что в стране «и 20 млн не насчитывается».

По данным украинского сервиса OpenDataBot, опубликованным в июле, рождаемость на Украине достигла рекордно низкого уровня за все годы независимости. За первые шесть месяцев 2023 года в стране родились 96 755 детей, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом за тот же период количество заключенных браков снизилось на 17%, а число разводов выросло на 33% по сравнению с 2022 годом.

Сколько человек уехало и сколько планирует вернуться

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев оценивает число беженцев с Украины в 6,3 млн человек по всему миру, еще более 5 млн сменили место жительство внутри страны. Руководитель «Украинского института будущего» Вадим Денисенко в августе утверждал, что за границей находятся 7,5 млн украинцев, и лишь 3,5 млн из них планируют вернуться.

«Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще как минимум на три года. Иначе мы просто не сохранимся как нация. Одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 – это значит потерять плюс миллион», – заявил он.

При этом по оценке Центра экономической стратегии Украины, по состоянию на конец июня 2023 года из-за боевых действий за границей находятся 5,6 - 6,7 млн украинцев, а вернуться планируют 63% из них. Самую большую группу беженцев составляют женщины в возрасте 35–49 лет – около 18% от общего числа. Большинство уехавших базируется в Германии (27%) и Польше (24%).

По расчетам центра, при различных сценариях за рубежом могут остаться от 1,3 до 3,3 млн украинцев, что может существенно повлиять на украинскую экономику и привести к потере от 2,7% до 6,9% ВВП в год.