Дороги, я знаю так много: «Честный маршрут» в очередной раз показал свою эффективность

Проблема дорог для нашей страны остается всегда актуальной. Каждый регион решает по-своему. То, как это делают на Ямале, достойно уважения. Живя в Москве, очень просто ругать дорожные службы и жаловаться на пробки. Когда дороги проложены за полярным кругом — претензии другие.

Последние пять лет в ЯНАО есть замечательная традиция: губернатор Дмитрий Артюхов садится за руль отечественного автомобиля и отправляется в путь-дорогу. Да, конечно, не один, а с командой. И это решение вопросов региона. Живое решение, так как именно на месте можно понять и решить проблемы.

За эти пять лет такой формат общения доказал свою эффективность. Во время поездок Дмитрий Андреевич своим телом прочувствовал и принял и дороги, и проблемы региона. А еще услышал и решил массу проблем и вопросов. Большинство проблем, озвученных ямальцами, сразу превратились в прямые поручения. Практике работы с населением в «одно касание» дал оценку Константин Листратов, кандидат политических наук, президент «Центра общественно-политических проектов».

«Населению очень импонирует подобная открытость власти. Мы проводили социологическое исследование, которое показало, что у людей есть запрос на безбарьерные коммуникации с руководством регионов. Очень интересная практика прямых поручений, которые даются сразу же на встречах с жителями, исходя из их запросов. Решение не откладывается на потом, не складывается в стол», — отметил он.

В этом году формат пятого «Честного маршрута» остался неизменным. Как и предыдущие четыре года, он строился с учетом обращений жителей региона, которые они написали в социальных сетях. Начиная с 7 августа, жители оставили более тысячи вопросов и идей. Основными темами в этот раз стали дороги, социальное обслуживание, благоустройство и образование.

Стоит отметить, что меняется повестка. Запросы ямальцев теперь перешли с темы жилья на образование. Решения есть. Да, небыстрые, но так и регион не маленький и есть логистические трудности. Главное, что есть контакт между жителями региона и представителями власти.

close 100% Пресс-служба губернатора Ямала

Еще одна традиция проекта, которая осталась неизменной и в этом году, — это поездка губернатора по городу с представителями региона — активными местными жителями. Они знают свою землю как никто другой и готовы показать самые проблемные места. На этот раз попутчиками стали шестеро молодых людей. Самой юной спутницей губернатора в дороге стала Дарья Стрижкова из города Муравленко, студентка Высшей школы экономики, призер Всероссийской олимпиады школьников. Несмотря на юный возраст (девушке всего 20 лет), она предложила немало идей, которые в конечном итоге поддержал глава региона. В том числе проведение фестиваля с участием рок-групп региона, денежный бонус и единую форму для участников Всероссийской олимпиады школьников.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин дал поручение создать новый комплексный документ, который определит актуальные векторы, по работе с молодежью. Такой подход поможет всем руководителям регионов понять запросы тех, кто будет строить жизнь нашей страны. И Артюхов стал одним из первых, кто воспользовался этой возможностью. Ведь узнать изнутри потребности, взгляды и идеи молодых людей — это важно.

Достоинства выбора признал федеральный политолог Константин Листратов: «Это правильно, так как сейчас молодые люди чаще аполитичны, не ходят на выборы, не хотят вникать в происходящее в глобальном плане. Такой формат общения однозначно помогает включить этот сегмент электората в повестку и добавить популярность среди населения».

Еще один обязательный пункт каждой поездки — встречи с жителями под открытым небом. Несмотря на прохладную северную погоду, мероприятия стабильно пользуются популярностью. Во время поездки Дмитрий Артюхов провел шесть крупных встреч с жителями Ямала. Для всех, кто не смог лично присутствовать, была организована онлайн-трансляция. В большинстве городов общение длилось порядка двух часов. Чтобы люди не мерзли на улице, гостям раздавали уютные пледы и согревали чаем.

В общей сложности Дмитрий Артюхов провел на сцене 11 часов, ответил более чем на 250 вопросов. Это стало абсолютным рекордом за пять лет. Такой формат позволяет вести прямой диалог с людьми. Результатом общения стали: закупка необходимого оборудования в медицинские учреждения, ремонт домов, увеличение периода использования сертификата молодоженам и выполнение ряда других инициатив.

Самой массовой в этом году стала встреча в Новом Уренгое. Она длилась почти 2,5 часа, на нее пришли почти две тысячи жителей.

Впервые за пять лет «Честного маршрута» на встрече в Ноябрьске молодой человек воспользовался возможностью и сделал предложение своей девушке выйти за него замуж. Это стало неожиданным и для губернатора: «Ничего себе! Пять лет езжу по Ямалу, но ты красавец. Ты первый! Весь Ямал теперь вас поддерживает».

Итоги юбилейной поездки «Честного маршрута» еще раз доказали его эффективность, поскольку идеи и предложения жителей Ямала успешно воплощаются в реальную жизнь. Хороший пример для других регионов.