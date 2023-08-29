«Не забывайте, где живете». Почему толпа киргизов избила российскую пару в Бишкеке

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в МИД РФ с просьбой защитить россиян, избитых в Бишкеке за «этническую нечистоту». Внимание Фадеева привлек инцидент в кафе, в ходе которого группа местных парней напала на девушку и ее мужа, высказывая им претензии, что они «понаехали», и предлагая им «валить». Пострадавшие жаловались, что местные стражи порядка фактически бездействовали, а затем угрожали. Через несколько дней появились сообщения, что участники конфликта помирились. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить права россиян, избитых в Бишкеке. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

«Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства РФ в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию», — написал Фадеев статс-секретарю — заместителю министра иностранных дел РФ Евгению Иванову.

В СПЧ заявили, что внимательно следят за данной ситуацией.

«Местные силовые органы не сообщали о произошедшем, и случай получил огласку лишь благодаря соцсетям, в которых пострадавшие продолжают получать угрозы», — говорится в сообщении Валерия Фадеева.

Пострадавшим удалось добиться резонанса

Инцидент, на который обратил внимание СПЧ, произошел еще 3 августа. В этот день в кафе «Сария» произошел конфликт между проживающей в Бишкеке Кариной Мамасадыковой, ее мужем Родионом Омельченко и группой местных жителей.

В соцсетях распространилось видео с камер наблюдения, а также те ролики, которые снимали пострадавшие. На записях видно, что компания молодых парней ведет себя по отношению к паре агрессивно, задирает их, высказывает претензии, что они «понаехали», и предлагает «валить». Вскоре между компаниями начинается драка.

«Я снимала на видео все, — рассказала Карина Мамасадыкова изданию Kaktus.media. — На меня тоже набросились, пытались отобрать телефон. Муж упал, его начали запинывать. Нас вывели, но мужчины не останавливались, мужа вывели на улицу, так сказать, «раз на раз». Уже на улице кто-то подбежал сзади и ударил мужа по голове, вновь избиение толпой продолжилось».

По словам девушки, персонал кафе пытался унять конфликт, но не смог.

Карина Мамасадыкова пожаловалась на плохую работу сотрудников правоохранительных органов.

«Милиционеры стояли вместе с нападавшими и вели себя так, будто хорошо знакомы между собой, —добавила девушка. — Представители правоохранительных органов не вызвали нам «скорую» и даже не думали оказать хоть какую-то помощь. Милиционеры вместо этого начали уговаривать нас не писать заявление. Мол, не забывайте, где живете. Даже они нам угрожали. В итоге с трудом у нас приняли заявление в Октябрьском РУВД, туда же нам удалось вызвать скорую помощь».

Также пострадавшая пожаловалась на дальнейшее бездействие сотрудников правоохранительных органов.

«Мы просим соответствующих руководителей принять меры в отношении виновных, так как на нас напали именно на межнациональной почве, это не бытовой конфликт», — подчеркнула Мамасадыкова.

Издание Kaktus.media сообщило, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Один предполагаемый участник драки все же был задержан. Мужчина 1995 года рождения был помещен в СИЗО на один месяц.

«Проблемы нет. Все решено»

Впрочем, 21 августа то же издание опубликовало на своем YouTube-канале видео, на котором участники конфликта стоят в обнимку и говорят, что помирились.

«Мне позвонил Ринат Турсунбаев (по всей видимости, участник драки — «Газета.Ru»), — говорит на кыргызском языке Родион Омельченко, приобнимая жену и Турсунбаева. — Он мне как старший брат. Сказал: «Приходите, поговорим». Все мы в Кыргызстане живем. Вот, поговорили. Проблемы нет. Все решено».

Карина Мамасадыкова также заявила, что она помирилась со своим обидчиком по имени Султан.

«Он выбил телефон из моих рук. И за это попросил прощения. Нацию он не затрагивал, в драке не участвовал. Мы пошли на мировую», — сообщила девушка, но добавила, что остальные участники избиения «должны понести ответственность».